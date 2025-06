斯洛文尼亞今年共奪得 9 顆 Michelin Stars (米芝蓮星)：Hiša Franko 餐廳保留三星，Milka 餐廳榮獲二星；Hotel Plesnik 餐廳獲得一顆新的 Green Star (綠星)；新增三個特別獎項

盧布爾雅那,斯洛文尼亞, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 斯洛文尼亞美食再次大獲成功,這體現了 Slovenian Tourist Board 為將該國打造為世界級美食勝地所持續付出的努力。 享有盛譽的 MICHELIN Guide (《米芝蓮指南》) 是烹飪界最具影響力的品牌,連續六年重點推薦斯洛文尼亞最佳餐廳。 2025 年版本包括 72 家餐廳,比去年增加 9 家。 今年,斯洛文尼亞地圖上有 12 顆 Michelin Stars 閃耀。 Hiša Franko 保留 Michelin 三星的最高榮譽。 Restaurant Milka 亦保留二星,而其他七家餐廳分別獲得 Michelin 一星。 Michelin Guide 還首次在斯洛文尼亞頒發了三個特別獎項:Young Chef Award (青年廚師獎)、Service Award (服務獎) 和 Sommelier Award (侍酒師獎)。 十二家餐廳喜獲 Bib Gourmand (必比登推介) 殊榮。 九家餐廳榮獲 Green Michelin Star (米芝蓮綠星)。

MICHELIN Guide Slovenia 再次將由 Ana Roš 領銜的 Hiša Franko 評為 Michelin 三星餐廳,並因其在可持續發展方面的成就而授予一顆 Green Star。 Ana Roš 是全球第八位獲得三星的女廚師,也是全球僅有同時獲得這個獨特榮譽組合的兩位女士之一。

由主廚 David Žefran 執掌的 Restaurant Milka 連續第三年保持二星評級。 七家餐廳榮獲 Michelin 一星:

COB – 主廚 Filip Matjaž

Dam – 主廚 Uroš Fakuč

Gostilna pri Lojzetu – 主廚 Tomaž Kavčič

Grič – 主廚 Luka Košir

Hiša Denk – 主廚 Gregor Vračko

Hiša Linhart – 主廚 Uroš Štefelin

Pavus – 主廚 Marko Pavčnik

MICHELIN Guide Slovenia 首次推出三個特別獎項:

Young Chef Award:授予 Filip Matjaž (COB)

Sommelier Award:授予 Anže Kristan (Gostilna pri Lojzetu)

Service Award:授予 Jan Sinčič (Salicornia)



九家斯洛文尼亞餐廳現已榮獲 Green Michelin Star。 Hotel Plesnik 的餐廳成為今年新的得獎者。

其他獲獎者包括:

Galerija okusov – 主廚 Marko Magajne

Gostilna Krištof – 主廚 Uroš Gorjanc

Gostilna Repovž – 主廚 Grega Repovž

Grič – 主廚 Luka Košir

Hiša Franko – 主廚 Ana Roš

Hiša Linhart – 主廚 Uroš Štefelin

Gostilna Mahorčič – 主廚 Ksenija Krajšek Mahor

Špacapanova hiša – 主廚 Ago Špacapan

如欲了解更多見解和亮點,請閱讀此處的新聞稿。

探索完整的 2025 MICHELIN Guide 精選。

聯絡方式:press@slovenia.info

