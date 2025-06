Slovenia Meraih 9 Bintang Michelin Tahun Ini: Hiša Franko Kekal dengan Tiga Bintang, Milka Menerima Dua; Satu Bintang Hijau Baharu untuk Hotel Plesnik; Tiga Anugerah Khas Baharu Diperkenalkan

LJUBLJANA, Slovenia, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gastronomi Slovenia sekali lagi mencapai kejayaan luar biasa, mencerminkan usaha berterusan Lembaga Pelancongan Slovenia untuk mempromosikan negara sebagai destinasi gastronomi bertaraf dunia. Panduan MICHELIN yang berprestij, jenama paling berpengaruh dalam dunia kulinari, telah selama enam tahun berturut-turut menonjolkan restoran terbaik di Slovenia. Edisi 2025 mencatatkan pertambahan sembilan restoran, menjadikan jumlah keseluruhan terkini sebanyak 72 restoran. Dua belas bintang Michelin bersinar di peta Slovenia tahun ini. Hiša Franko mengekalkan penghormatan tertinggi dengan tiga bintang Michelin. Restoran Milka juga mengekalkan dua bintang, manakala tujuh restoran lain masing-masing memperoleh satu bintang Michelin. Buat pertama kalinya, Panduan Michelin turut menganugerahkan tiga penghormatan khas di Slovenia: Anugerah Chef Muda, Anugerah Perkhidmatan, dan Anugerah Sommelier. Dua belas restoran menerima pengiktirafan Bib Gourmand. Bintang Hijau Michelin telah dianugerahkan kepada sembilan restoran.

Panduan MICHELIN Slovenia sekali lagi menganugerahkan Hiša Franko, yang diketuai oleh Ana Roš, dengan tiga bintang Michelin serta Bintang Hijau atas komitmennya terhadap kelestarian. Ana Roš kini menjadi chef wanita kelapan di dunia yang memperoleh tiga bintang dan merupakan salah seorang daripada hanya dua wanita di seluruh dunia yang memegang kombinasi anugerah yang unik ini.

Untuk tahun ketiga berturut-turut, Restoran Milka, dengan chef David Žefran mengekalkan status dua bintangnya. Tujuh restoran lain menerima satu bintang Michelin:

COB – Chef Filip Matjaž

Dam – Chef Uroš Fakuč

Gostilna pri Lojzetu – Chef Tomaž Kavčič

Grič – Chef Luka Košir

Hiša Denk – Chef Gregor Vračko

Hiša Linhart – Chef Uroš Štefelin

Pavus – Chef Marko Pavčnik

Buat pertama kalinya, Panduan MICHELIN Slovenia memperkenalkan tiga anugerah khas:

Anugerah Chef Muda: Dianugerahkan kepada Filip Matjaž (COB)

Anugerah Sommelier: Dianugerahkan kepada Anže Kristan (Gostilna pri Lojzetu)

Anugerah Perkhidmatan: Dianugerahkan kepada Jan Sinčič (Salicornia)



Sembilan restoran di Slovenia kini dengan bangganya memegang Bintang Hijau Michelin. Tahun ini, restoran di Hotel Plesnik menjadi penerima baharu anugerah tersebut.

Penerima yang lain ialah:

Galerija okusov – Chef Marko Magajne

Gostilna Krištof – Chef Uroš Gorjanc

Gostilna Repovž – Chef Grega Repovž

Grič – Chef Luka Košir

Hiša Franko – Chef Ana Roš

Hiša Linhart – Chef Uroš Štefelin

Gostilna Mahorčič – Chef Ksenija Krajšek Mahor

Špacapanova hiša – Chef Ago Špacapan

Untuk mendapatkan lebih banyak cerapan dan sorotan, baca siaran akhbar di sini.

Terokai pilihan lengkap Panduan MICHELIN 2025.

Hubungan: press@slovenia.info

Foto: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83dc7421-34be-40c5-90f0-be99fd2c2bd9

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.