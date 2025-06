スロベニアが今年9つのミシュランの星 (Michelin Stars) を獲得：ヒシャ・フランコ (Hiša Franko) が三つ星を維持、ミルカ (Milka) が二つ星、ホテル・プレスニク (Hotel Plesnik) に新たなグリーンスター (Green Star)、3つの特別賞も新…

スロベニア・リュブリャナ発, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- スロベニアの美食文化が再び卓越した成功を収めたことは、同国を世界的な美食目的地として推進し続けてきたスロベニア観光局 (Slovenian Tourist Board) の継続的な取り組みの成果を示している。 世界で最も影響力のある料理ブランドである権威あるミシュランガイド (MICHELIN Guide) は、6年連続でスロベニアの最高のレストランを称えた。 2025年版には72軒のレストランが掲載されており、前年より9軒増加している。 今年、スロベニアの地図にはミシュランの星が12個輝いている。 ヒシャ・フランコは、ミシュランの最高評価である三つ星を維持した。 レストラン・ミルカ (Restaurant Milka) も二つ星を保持し、さらに7軒のレストランがそれぞれ一つ星を獲得した。 今回初めて、ミシュランガイドはスロベニアにおいてヤングシェフアワード (Young Chef Award)、サービスアワード (Service Award)、ソムリエアワード (Sommelier Award) の3つの特別賞を授与した。 12軒のレストランがビブグルマン (Bib Gourmand) に選出された。 ミシュラングリーンスター (Green Michelin Star) は9軒のレストランに授与された。

ミシュランガイド・スロベニア (MICHELIN Guide Slovenia) は、アナ・ロシュ (Ana Roš) 率いるヒシャ・フランコに、再びミシュランの三つ星と、サステナビリティを評価するグリーンスターを授与した。 アナ・ロシュは、三つ星を獲得した世界で8人目の女性シェフであり、この特別な組み合わせの栄誉を有する女性は、世界でわずか2人しかいない。

レストラン・ミルカは、シェフのダヴィド・ジェフラン (David Žefran) のもと、3年連続で二つ星を維持した。 さらに、7軒のレストランが一つ星を獲得した。:

コブ (COB) - シェフ、フィリップ・マチャジュ (Filip Matjaž)

ダム (Dam) - シェフ、ウロシュ・ファクチュ (Uroš Fakuč)

ゴスティルナ・プリ・ロイズェトゥ (Gostilna pri Lojzetu) - シェフ、トマジュ・カウチチュ (Tomaž Kavčič)

グリチュ (Grič) - シェフ、ルカ・コシル (Luka Košir)

ヒシャ・デンク (Hiša Denk) - シェフ、グレゴール・ヴラチコ (Gregor Vračko)

ヒシャ・リンハルト (Hiša Linhart) - シェフ、ウロシュ・シュテフェリン (Uroš Štefelin)

パヴス (Pavus) - シェフ、マルコ・パヴチニク (Marko Pavčnik)

今回初めて、ミシュランガイド・スロベニアは3つの特別賞を新設した。:

ヤングシェフアワード:フィリップ・マチャジュ (コブ) が受賞

ソムリエアワード:アンジェ・クリスタン (Anže Kristan) (ゴスティルナ・プリ・ロイゼトゥ) が受賞

サービスアワード:ヤン・シンチチュ (Jan Sinčič) (サリコルニア (Salicornia)) が受賞



現在、スロベニアの9軒のレストランがグリーンスターを保持している。 今年新たに受賞したのはホテル・プレスニックのレストランである。

その他の受賞レストランは以下の通り:

ガレリヤ・オクソウフ (Galerija okusov) - シェフ、マルコ・マガイネ (Marko Magajne)

ゴスティルナ・クリシュトフ (Gostilna Krištof) - シェフ、ウロシュ・ゴルヤンツ (Uroš Gorjanc)

ゴスティルナ・レポヴジュ (Gostilna Repovž) - シェフ、グレガ・レポヴジュ (Grega Repovž)

グリチュ (Grič) - シェフ、ルカ・コシル (Luka Košir)

ヒシャ・フランコ (Hiša Franko) - シェフ、アナ・ロシュ (Ana Roš)

ヒシャ・リンハルト - シェフ、ウロシュ・シュテフェリン

ゴスティルナ・マホルチチュ (Gostilna Mahorčič) - シェフ、クセニヤ・クライシェク・マホル (Ksenija Krajšek Mahor)

シュパツァパノヴァ・ヒシャ (Špacapanova hiša) - シェフ、アゴ・シュパツァパン (Ago Špacapan)

詳細とハイライトについては、こちらのプレスリリースを参照されたい。

2025年版ミシュランガイドのセレクションを閲覧されたい。

問い合わせ先:press@slovenia.info

写真:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83dc7421-34be-40c5-90f0-be99fd2c2bd9

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.