A Eslovênia ganha 9 estrelas Michelin este ano: Hiša Franko mantém três estrelas, Milka recebe duas; uma nova estrela verde para o Hotel Plesnik; três novos prêmios especiais introduzidos

LJUBLJANA, Eslovênia, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A gastronomia eslovena alcançou mais uma vez um sucesso excepcional, o que reflete os esforços contínuos do Conselho de Turismo da Eslovênia para promover o país como um destino gastronômico de classe mundial. O prestigiado Guia MICHELIN, a marca mais influente no mundo da culinária, destacou pelo sexto ano consecutivo os melhores restaurantes eslovenos. A edição de 2025 inclui 72 restaurantes, nove a mais do que no ano passado. Doze estrelas Michelin brilham no mapa esloveno este ano. O Hiša Franko manteve a mais alta distinção de três estrelas Michelin. O restaurante Milka também manteve duas estrelas, enquanto outros sete restaurantes ganharam uma estrela Michelin cada. Pela primeira vez, o Guia Michelin também concedeu três distinções especiais na Eslovênia: o Prêmio Jovem Chef, o Prêmio Serviço e o Prêmio Sommelier. Doze restaurantes receberam a designação Bib Gourmand. A Estrela Michelin Verde foi atribuída a nove restaurantes.

O Guia MICHELIN Eslovênia concedeu mais uma vez ao Hiša Franko, liderado por Ana Roš, com três estrelas Michelin e uma Estrela Verde pela sustentabilidade. Ana Roš é a oitava chef mulher no mundo a ganhar três estrelas, e uma das duas únicas mulheres em todo o mundo a deter esta combinação única de distinções.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Restaurante Milka, com o chef David Žefran, manteve o seu estatuto de duas estrelas. Sete restaurantes ganharam uma estrela Michelin:

COB – Chef Filip Matjaž

Dam – Chef Uroš Fakuč

Gostilna pri Lojzetu – Chef Tomaž Kavčič

Grič – Chef Luka Košir

Hiša Denk – Chef Gregor Vračko

Hiša Linhart – Chef Uroš Štefelin

Pavus – Chef Marko Pavčnik

Pela primeira vez, o Guia MICHELIN Eslovênia introduziu três prêmios especiais:

Prêmio Jovem Chef: concedido a Filip Matjaž (COB)

Prêmio Sommelier: concedido a Anže Kristan (Gostilna pri Lojzetu)

Prêmio por Serviços Prestados: concedido a Jan Sinčič (Salicornia)



Nove restaurantes eslovenos ostentam agora orgulhosamente uma Estrela Verde Michelin. Recentemente premiado este ano é o restaurante do Hotel Plesnik.

Outros destinatários são:

Galerija okusov – Chef Marko Magajne

Gostilna Krištof – Chef Uroš Gorjanc

Gostilna Repovž – Chef Grega Repovž

Grič – Chef Luka Košir

Hiša Franko – Chef Ana Roš

Hiša Linhart – Chef Uroš Štefelin

Gostilna Mahorčič – Chef Ksenija Krajšek Mahor

Špacapanova hiša – Chef Ago Špacapan

Para mais informações e destaques, leia o comunicado de imprensa aqui.

Explore a seleção completa do Guia MICHELIN 2025.

Contato: press@slovenia.info

Uma foto: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83dc7421-34be-40c5-90f0-be99fd2c2bd9

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.