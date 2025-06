Le millésime 2025 du Guide Michelin met la Slovénie à l’honneur en décernant 9 étoiles à ses établissements et inaugure trois nouvelles récompenses. Hiša Franko conserve ses trois étoiles, Milka en obtient deux et l’hôtel Plesnik décroche une nouvelle …

LJUBLJANA, Slovénie, 17 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La gastronomie slovène connaît une nouvelle fois un succès exceptionnel, reflet des efforts constants de l’Office du tourisme slovène envers la promotion du pays au titre d’une destination gastronomique phare. Référence mondiale de l’excellence culinaire, le prestigieux Guide MICHELIN récompense pour la sixième année consécutive les meilleurs restaurants slovènes. Son édition 2025 recense 72 restaurants, soit neuf de plus qu’en 2024. Cette année, douze étoiles Michelin illuminent la carte touristique de la Slovénie. Hiša Franko maintient ses trois étoiles Michelin, à savoir la plus haute distinction possible. De son côté, le restaurant Milka conserve sa double étoile et sept autres restaurants rejoignent le palmarès avec chacun une étoile. Le Guide Michelin a également innové en décernant trois distinctions spéciales en Slovénie pour la toute première fois, à savoir le Prix du Jeune Chef, le Prix du Service et le Prix de la Sommellerie. Douze restaurants ont obtenu l’appellation Bib Gourmand et neuf autres restaurants ont décroché une étoile verte pour récompenser leur engagement en matière de durabilité.

Le Guide MICHELIN consacré à la Slovénie a une nouvelle fois récompensé l’établissement Hiša Franko dirigé par Ana Roš en lui accordant trois étoiles classiques et une étoile verte, relative à la durabilité. Huitième chef de sexe féminin du monde à obtenir trois étoiles, Ana Roš se distingue parmi les deux seules femmes au monde à remporter cette double distinction.

Le Restaurant Milka où le chef David Žefran exerce ses talents conserve ses deux étoiles pour la troisième année de suite. Les sept restaurants étoilés par Michelin sont les suivants :

COB – et son chef Filip Matjaž

Dam – et son chef Uroš Fakuč

Gostilna pri Lojzetu – et son chef Tomaž Kavčič

Grič – et son chef Luka Košir

Hiša Denk – et son chef Gregor Vračko

Hiša Linhart – et son chef Uroš Štefelin

Pavus – et son chef Marko Pavčnik

Le Guide MICHELIN consacré à la Slovénie présente trois prix spéciaux pour la première fois :

Le Prix du Jeune Chef, décerné à Filip Matjaž (COB) ;

Le Prix de la Sommellerie, décerné à Anže Kristan (Gostilna pri Lojzetu) ; et

Le Prix du Service, qui revient à Jan Sinčič (Salicornia).



Neuf restaurants slovènes détiennent désormais une Étoile Verte au Michelin, le nouveau lauréat distingué cette année étant le restaurant de l’hôtel Plesnik.

Les autres établissements récompensés réunissent :

Galerija okusov – et son chef Marko Magajne

Gostilna Krištof – et son chef Uroš Gorjanc

Gostilna Repovž – et son chef Grega Repovž

Grič – et son chef Luka Košir

Hiša Franko – et son chef Ana Roš

Hiša Linhart – et son chef Uroš Štefelin

Gostilna Mahorčič – et son chef Ksenija Krajšek Mahor

Špacapanova hiša – et son chef Ago Špacapan

Pour en savoir plus et prendre connaissance des faits marquants, vous pouvez consulter le communiqué de presse ici.

Découvrez toute la sélection 2025 du guide MICHELIN.

