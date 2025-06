Eslovenia obtiene 9 estrellas Michelin este año: Hiša Franko conserva tres estrellas, Milka recibe dos; el Hotel Plesnik recibe una nueva Estrella Verde; se introducen tres premios especiales nuevos

LIUBLIANA, Eslovenia, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La gastronomía eslovena ha vuelto a alcanzar un éxito excepcional, lo que refleja los continuos esfuerzos de la Oficina de Turismo de Eslovenia por promocionar el país como un destino gastronómico de talla mundial. La prestigiosa Guía MICHELIN, la marca más influyente en el mundo culinario, ha destacado por sexto año consecutivo los mejores restaurantes eslovenos. La edición de 2025 incluye 72 restaurantes, nueve más que el año pasado. Doce estrellas Michelin brillan este año en el mapa esloveno. Hiša Franko conservó la máxima distinción de tres estrellas Michelin. El restaurante Milka también mantuvo sus dos estrellas, mientras que otros siete restaurantes obtuvieron una estrella Michelin cada uno. Por primera vez, la Guía Michelin también otorga tres distinciones especiales en Eslovenia: el premio al joven chef, el premio al servicio y el premio al sommelier. Doce restaurantes recibieron la denominación Bib Gourmand. La Estrella Verde Michelin se otorgó a nueve restaurantes.

La Guía MICHELIN Eslovenia ha vuelto a conceder a Hiša Franko, dirigido por Ana Roš, tres estrellas Michelin y una Estrella Verde por sostenibilidad. Ana Roš es la octava chef mujer del mundo en obtener tres estrellas y una de las dos únicas mujeres en todo el mundo que poseen esta combinación única de galardones.

Por tercer año consecutivo, el restaurante Milka, del chef David Žefran, mantuvo su estatus de dos estrellas. Siete restaurantes obtuvieron una estrella Michelin:

COB – Chef Filip Matjaž

Dam – Chef Uroš Fakuč

Gostilna pri Lojzetu – Chef Tomaž Kavčič

Grič – Chef Luka Košir

Hiša Denk – Chef Gregor Vračko

Hiša Linhart – Chef Uroš Štefelin

Pavus – Chef Marko Pavčnik

Por primera vez, la Guía MICHELIN Eslovenia introdujo tres premios especiales:

Premio al joven chef: otorgado a Filip Matjaž (COB)

Premio al sommelier: otorgado a Anže Kristan (Gostilna pri Lojzetu)

Premio al servicio: otorgado a Jan Sinčič (Salicornia)



Nueve restaurantes eslovenos ahora ostentan con orgullo una Estrella Verde Michelin. Este año, el nuevo en recibir un premio ha sido el restaurante del Hotel Plesnik.

Otros premiados fueron:

Galerija okusov – Chef Marko Magajne

Gostilna Krištof – Chef Uroš Gorjanc

Gostilna Repovž – Chef Grega Repovž

Grič – Chef Luka Košir

Hiša Franko – Chef Ana Roš

Hiša Linhart – Chef Uroš Štefelin

Gostilna Mahorčič – Chef Ksenija Krajšek Mahor

Špacapanova hiša – Chef Ago Špacapan

Para obtener más información y aspectos destacados, lea el comunicado de prensa aquí.

Explore la selección completa de la Guía MICHELIN 2025.

