Die Hauptkonferenz des 17. Straits Forums wurde in Xiamen, Fujian, eröffnet

XIAMEN, China, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 15. Juni fand in Xiamen in der Provinz Fujian die Hauptkonferenz des 17. Straits Forum statt.

Seit seiner Einführung im Jahr 2 009 hat das Forum mit der Mission, den Austausch zwischen den Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße zu stärken, fast 800 Aktivitäten durchgeführt und mehr als 350 000 Teilnehmer angezogen, darunter mehr als 140 000 taiwanesische Landsleute.

In diesem Jahr setzte das Forum das Thema „Ausbau zwischenmenschlicher Bindungen und Vertiefung integrierter Entwicklung“ sowie die Ausrichtung auf „nichtstaatlich, basisnah und breit gefächert“ fort und umfasste 56 Aktivitäten. Neben der Hauptkonferenz fanden Austauschformate in vier Bereichen statt – Basisebene, Jugend, Kultur und Wirtschaft –, an denen über 7 000 Menschen aus allen Lebensbereichen Taiwans teilnahmen.

Fujian erarbeitet derzeit zahlreiche Maßnahmen, um die Provinz zu einem „bevorzugten Ziel“ für Taiwaner und ihre Unternehmen auf dem Festland zu machen. Dazu gehören der Aufbau einer Demonstrationszone für integrierte Entwicklung über die Taiwanstraße, die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Fujian und Taiwan im Dienstleistungssektor, die Förderung von auf den taiwanesischen Markt ausgerichteten Unternehmen in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei sowie die Unterstützung taiwanesischer Landsleute in Fujian.

Source: The Organizing Committee of the 17th Straits Forum

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ff16a6a-6324-4a6d-a058-1db83a81f782

Kontaktperson: Herr Lin, Tel.: +86-10-63074558.

