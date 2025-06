Facephi presenta en el Peru Gaming Show 2025 su tecnología para garantizar un juego responsable y seguro

La compañía muestra cómo es posible cambiar las reglas del juego mediante soluciones inteligentes, rápidas y sin fricciones manteniendo una experiencia de usuario óptima.



LIMA, Perú , June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La innovación tecnológica está transformando la experiencia del jugador pero también la gestión responsable tanto en casinos y plataformas digitales como casas de apuestas deportivas. En este contexto, la preocupación es clara: cómo garantizar la verificación de identidad de los jugadores sin comprometer la agilidad del proceso.

Aquí es donde Facephi, compañía líder en verificación de identidad, marca la diferencia con su sistema de onboarding digital y autenticación biométrica. Su presencia en el Peru Gaming Show 2025 pone el foco en un reto clave para el sector: asegurar la identidad del jugador en momentos críticos como el registro inicial o el retiro de fondos, minimizando el riesgo de acceso no autorizado y fortaleciendo las medidas de prevención del fraude.

En un entorno donde la regulación y el juego responsable ganan protagonismo, Facephi ofrece una tecnología capaz de verificar la identidad del jugador en menos de 10 segundos, cruzando datos con listas de exclusión, bases de datos gubernamentales y watchlists de autoprohibición. Esta solución no solo agiliza el registro inicial, sino que fortalece los mecanismos de control en puntos críticos.

“El sector necesita herramientas precisas y respetuosas con el usuario, que aseguren a su vez el cumplimiento normativo sin fricciones”, afirma el equipo de Facephi.

Gracias a su arquitectura flexible, Facephi se adapta a distintos marcos regulatorios y plataformas, tanto móviles como web o híbridas. La tecnología, avalada por organismos como el NIST es utilizada en más de 25 países, con una fuerte expansión en América Latina.

Sobre Facephi

Facephi es una empresa tecnológica especializada en la protección y verificación de la identidad digital, destacada por su enfoque en la seguridad y la integridad de los datos. Sus soluciones se diseñan para crear procesos más seguros, accesibles y libres de fraude, prevenir la suplantación de identidad y garantizar un tratamiento ético de los datos personales.

Para más información: https://facephi.com/peru-gaming-show-2025/

Contacto de prensa: prensa@facephi.com

