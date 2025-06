Infomaniak extiende el cifrado de correos electrónicos a todos sus usuarios, sin coste adicional

Después del lanzamiento de my kSuite, un paquete gratuito diseñado para ofrecer mensajería y espacio de trabajo soberanos y en línea, el proveedor suizo en la nube Infomaniak da un nuevo paso: el cifrado de correo electrónico ya está disponible para todos sus usuarios. Esta protección se activa con un solo clic al enviar y funciona con cualquier proveedor de correo. Permite proteger el envío de datos sensibles (investigación y desarrollo, salud, finanzas, etc.) cumpliendo plenamente con la LPD y la RGPD, y se puede usar sin necesidad de tener conocimientos técnicos.





Cifrado de correo electrónico para todos: simple, seguro, 100% suizo

A partir de hoy, los aproximadamente 3 millones de usuarios Infomaniak pueden enviar correos electrónicos cifrados desde la interfaz web de Infomaniak Mail. Esta seguridad adicional está disponible de forma gratuita para todos los usuarios, incluidas las cuentas my kSuite, 100% gratuitas. Estas últimas incluyen una dirección de correo de 20 GB, 15 GB para documentos y fotos, y un paquete ofimático en línea compatible con Microsoft Word, Excel y PowerPoint.

"Hemos desarrollado esta capa extra de seguridad para responder a las crecientes exigencias en materia de protección de datos en sectores sensibles como la investigación, la salud, las finanzas o el ámbito jurídico." explica Marc Oehler, CEO de Infomaniak.

Gracias a esta nueva función, los profesionales ahora pueden compartir datos sensibles como nóminas, historiales médicos o información bancaria cumpliendo plenamente con los requisitos suizos y europeos en materia de protección de datos.

Un cifrado robusto y sin complicaciones

Infomaniak ha desarrollado un sistema de cifrado basado en estándares reconocidos (OpenPGP, ECC, AES-256-GCM), con una arquitectura soberana 100% alojada en Suiza. El cifrado se activa con un solo clic al redactar un correo electrónico.

El usuario redacta su mensaje con normalidad desde la interfaz web de Infomaniak Mail (https://ksuite.infomaniak.com/mail). Si lo desea, puede activar el cifrado con un solo clic antes de enviarlo. El mensaje se transmite primero a través de una conexión segura HTTPS a los servidores de Infomaniak. En este momento, todavía no está cifrado, pero ya está protegido contra cualquier intento de interceptación. Una vez recibido, el contenido se cifra automáticamente en los servidores de Infomaniak antes de su envío, incluidos los archivos adjuntos de hasta 25 MB. El mensaje cifrado se envía a través de SMTP y se almacena cifrado en los servidores de correo. Para los destinatarios de Infomaniak, todo ocurre de forma automática: una vez conectado a su cuenta, el usuario puede leer el mensaje. El servidor descifra automáticamente el contenido con una passphrase única para cada buzón de correo. En el caso de los destinatarios externos, el remitente define una contraseña y la transmite por separado al destinatario, que podrá leer el mensaje a través de la interfaz segura de correo electrónico de Infomaniak sin necesidad de tener una cuenta.

A diferencia de los sistemas de cifrado de extremo a extremo que pueden provocar la pérdida de acceso a los datos, Infomaniak garantiza un justo equilibrio entre una seguridad robusta y una continuidad de acceso. Las claves privadas nunca abandonan la infraestructura de Infomaniak. Las passphrases que las protegen nunca se almacenan en claro y solo se descodifican al instante durante una sesión autenticada. En caso de intento de acceso no autorizado, aunque alguien haya accedido a la contraseña IMAP de una dirección de correo, el contenido de los mensajes cifrados sigue protegido gracias a la doble autenticación de la cuenta Infomaniak.

Un ecosistema en plena expansión

La mensajería de Infomaniak continúa evolucionando con la introducción de nuevas funciones que simplifican el día a día, como reacciones con emoji para responder a los correos electrónicos con un solo gesto y un asistente de IA para redactar, corregir o reformular correos con fluidez y confidencialidad.

En cuanto a kSuite, el paquete colaborativo soberano de Infomaniak, los avances no se quedan atrás. Desde hace poco, una IA soberana contextual (tipo RAG) permite traducir, resumir y hacer preguntas sobre el contenido de documentos directamente en kDrive. El siguiente paso, que ya está en fase de pruebas, permitirá consultar todos los archivos de una carpeta, con el objetivo de ampliar esta capacidad a todos los documentos de un usuario, y así facilitar el acceso instantáneo a la información.

Para facilitar la migración empresarial desde Microsoft 365, kDrive Pro y kSuite Entreprise ahora integran Microsoft Online, alojado exclusivamente en la infraestructura soberana de Infomaniak. Esto permite a los equipos seguir colaborando en línea en documentos de Office que utilizan las funciones avanzadas de Excel, Word o PowerPoint, manteniendo siempre el control total de sus datos en pleno corazón de Europa.

En los próximos meses, el cifrado de los correos electrónicos también estará disponible en la aplicación móvil Infomaniak Mail. Además, ya se están preparando dos mejoras clave: la posibilidad de responder a un correo electrónico cifrado enviado a un proveedor externo como Gmail u Outlook directamente desde la interfaz de lectura segura de Infomaniak, y la compatibilidad con PGP para otros servicios de correo cifrado.

