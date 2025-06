Gevers entre dans une nouvelle ère de gestion de la PI de ses clients en déployant AQX Law Firm d’Anaqua

Le grand cabinet européen en droit de la propriété intellectuelle s’équipe d’une plateforme de gestion de la PI comprenant la gestion automatisée des temps et de la facturation

BOSTON, 17 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, leader des technologies de gestion de l'innovation et de la propriété intellectuelle (PI), a annoncé aujourd'hui que le cabinet d'avocats européen Gevers a déployé AQX® Law Firm pour sa gestion de la PI, y compris les solutions automatisées de suivi des temps et de facturation pilotées par l'intelligence artificielle (IA), WiseTime® et AQX Billing.

Cabinet leader et innovant dans le domaine de la propriété intellectuelle, Gevers possède des bureaux en Belgique et en France, ainsi que des antennes dans d'autres pays clés, ce qui lui confère une présence mondiale. Gevers a récemment entamé un nouveau chapitre de ses 125 ans d'histoire en passant du statut d'entreprise familiale à celui de société entièrement détenue par ses professionnels de la propriété intellectuelle. L'adoption de la dernière version de la plateforme AQX Law Firm traduit la volonté du cabinet à se moderniser. En optimisant les opérations et la collaboration, la plateforme permet à Gevers de fournir un service exceptionnel à ses clients. Elle propose des portails sécurisés, des rapports en ligne, des tableaux de bord dynamiques ainsi qu'une visibilité complète des données de PI.

Gevers a choisi AQX Law Firm pour renforcer la relation avec ses clients et tisser des liens étroits avec leurs entreprises. L’automatisation avancée et la gestion autonome de suivi des temps et de facturation dans AQX Law Firm offrent à Gevers un gain d’efficacité exceptionnelle. Le temps consacré aux tâches administratives est ainsi réduit et les professionnels de la propriété intellectuelle peuvent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. AQX Law Firm permet aux cabinets de gérer plus efficacement les portefeuilles de PI de leurs clients, en leur donnant la possibilité d'envoyer des instructions de paiement pour les renouvellements de marques et les annuités de brevets par l'intermédiaire d'un portail personnalisé. Il offre également des outils puissants tels que le tableau de bord HyperView™ pour l'analyse des portefeuilles et des rapports afin de favoriser une prise de décision efficace en collaboration avec les clients.

« Le déploiement de la plateforme AQX Law Firm d'Anaqua marque une étape importante dans notre parcours d'innovation. Nous pensons qu'Anaqua s'aligne vraiment avec notre vision, et nous sommes ravis de commencer cette démarche d’innovation en matière de propriété intellectuelle avec eux. Le haut niveau d'intégration et d'automatisation de la plateforme AQX Law Firm, combiné avec l'efficacité et le gain de temps de WiseTime et AQX Billing, étaient particulièrement importants pour nous. », a déclaré Bram Dejan, Managing Partner chez Gevers.

« L'expertise de Gevers dans le domaine de la propriété intellectuelle et sa capacité à innover font de ce cabinet un partenaire stratégique auprès de ses clients. Nous sommes ravis d'accompagner un cabinet de propriété intellectuelle européen de si grande renommée dans l'optimisation de ses processus et le renforcement de sa position de leader dans le domaine de la PI. », a commenté Justin Crotty, PDG d'Anaqua.

À propos de Gevers

Expert européen renommé en matière de propriété intellectuelle, Gevers est un partenaire stratégique pour l'identification, la protection, la gestion, l'application et l'exploitation de la propriété intellectuelle tout au long du cycle de vie du processus d'innovation. Avec des bureaux en Belgique et en France, ainsi que des antennes dans d'autres pays clés, Gevers a une présence et une capacité de service mondiales.

Fondé en 1898, Gevers est un partenaire de confiance en matière de propriété intellectuelle depuis plus de 125 ans, aidant les innovateurs et les entreprises à protéger et à faire fructifier leurs créations. En tant qu'expert européen de premier plan en matière de propriété intellectuelle, Gevers associe un riche héritage d'expertise à une approche tournée vers l'avenir afin de favoriser l'innovation. Avec un engagement fort pour l'excellence et la collaboration, Gevers continue d'évoluer pour répondre aux besoins de ses clients dans un paysage de la propriété intellectuelle en constante évolution.

À propos de Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI) pour les entreprises et les cabinets de conseils. Ses plateformes logicielles, AQX®, PATTSY WAVE® et RightHub®, combinent les meilleurs outils pour définir une stratégie de propriété intellectuelle avisée. Ses technologies, qui reposent notamment sur des workflows et des capacités d’analyses avancées, offre un environnement de travail intelligent conçu pour prendre de meilleures décisions et optimiser les opérations de PI. Aujourd'hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu'un nombre croissant de cabinets de conseils dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus de deux millions de décisionnaires, avocats, parajuristes, gestionnaires et innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion de la PI. Le siège de la société est situé à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site anaqua.com, ou le site LinkedIn d'Anaqua.

Contact presse :

Amandine Delagarde

Associate Director, Field Marketing Europe

+33 (0)1 88 88 01 35

adelagarde@anaqua.com



