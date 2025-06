Gevers startet mit der Einführung von Anaquas AQX Law Firm in neue Ära des Kunden-IP-Managements

Führende europäische Kanzlei für geistiges Eigentum setzt auf IP-Management-Plattform mit autonomer Zeiterfassung und Abrechnung

BOSTON, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, der führende Anbieter für Technologielösungen und Dienstleistungen für Innovation und das Management geistigen Eigentums (IP), gab heute bekannt, dass die europäische IP-Kanzlei Gevers Anaquas AQX® Law Firm für ihr IP-Management implementiert hat. Zum Einsatz kommen dabei auch die autonomen, KI-gesteuerten Zeiterfassungs- und Abrechnungslösungen WiseTime® und AQX Billing.

Gevers zählt zu den führenden und innovativsten Dienstleistern im IP-Bereich und ist mit Niederlassungen in Belgien und Frankreich sowie weiteren Niederlassungen international vertreten. Dadurch verfügt das Unternehmen über globale Präsenz und Servicefähigkeit. Gevers hat kürzlich ein neues Kapitel in seiner 125-jährigen Geschichte aufgeschlagen: Der Wandel von einem Familienunternehmen hin zu einer Kanzlei, die sich vollständig im Besitz seiner IP-Expertinnen und -Experten befindet. Mit der Einführung der neuesten Version der AQX Law Firm-Plattform unterstreicht das Unternehmen außerdem sein Engagement für Modernisierung. Die Plattform optimiert Arbeitsabläufe, stärkt die Zusammenarbeit und unterstützt die Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen für ihre Kunden – unter anderem durch sichere Online-Portale, webbasierte Berichte, dynamische Dashboards und transparente Daten.

Gevers hat sich für AQX Law Firm entschieden, um die Kundenbindung zu stärken und die Zusammenarbeit zu verbessern. Dank fortschrittlicher Automatisierung und nahtlos integrierter Prozesse für autonome Zeiterfassung und Abrechnung bietet die Plattform höchste Effizienz. So reduziert sich der Zeitaufwand für administrative Aufgaben zugunsten wertschöpfender Tätigkeiten der IP-Experten. AQX Law Firm unterstützt Anwaltskanzleien bei der effizienten Verwaltung der IP-Portfolios ihrer Kunden – unter anderem durch ein personalisiertes Portal, über das Zahlungsanweisungen für Markenverlängerungen und Jahresgebühren übermittelt werden können. Darüber hinaus bietet es leistungsstarke Tools wie das HyperViewTM-Dashboard für die Portfolioanalyse und Berichterstellung, um eine effiziente Entscheidungsfindung in Zusammenarbeit mit den Kunden zu fördern.

Bram Dejan, Managing Partner bei Gevers, erklärte: „Die Implementierung der AQX Law Firm-Plattform von Anaqua ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, Innovation zu stärken. Wir sind überzeugt, dass Anaqua unsere Vision teilt, und freuen uns darauf, diese neue Etappe im Bereich des geistigen Eigentums gemeinsam zu gehen. Besonders wichtig waren für uns die hohe Integrations- und Automatisierungsrate der AQX Law Firm-Plattform in Verbindung mit der Effizienz und Zeitersparnis durch WiseTime und AQX Billing.“

Justin Crotty, CEO von Anaqua, sagte: „Gevers blickt auf eine lange und stolze Geschichte voller Innovationen und Expertise im Bereich geistiges Eigentum zurück und pflegt erfolgreich strategische Partnerschaften mit seinen Kunden. Wir freuen uns darauf, eine so renommierte europäische IP-Kanzlei dabei zu unterstützen, ihre Prozesse weiter zu optimieren und ihrer Position als ein Marktführer im Bereich geistiges Eigentum auszubauen.“

Über Gevers

Gevers ist ein renommierter europäischer Experte für geistiges Eigentum und fungiert als strategischer Partner für Kunden bei der Identifizierung, dem Schutz, der Verwaltung, der Durchsetzung und der Verwertung von geistigem Eigentum während des gesamten Innovationsprozesses. Mit Niederlassungen in Belgien und Frankreich sowie Niederlasssungen an anderen wichtigen internationalen Standorten verfügt Gevers über globale Präsenz und Servicefähigkeit.

Gevers wurde 1898 gegründet und ist seit über 125 Jahren ein vertrauenswürdiger Partner im IP-Bereich, der Innovatoren und Unternehmen beim Schutz und der Förderung ihrer Kreationen unterstützt. Als ein führender europäischer IP-Experte verbindet Gevers langjährige Erfahrung mit einem zukunftsorientierten Ansatz, um Innovationen zu fördern. Mit einem starken Bekenntnis zu Exzellenz und Zusammenarbeit entwickelt sich Gevers kontinuierlich weiter, um den Anforderungen seiner Kunden in der sich stetig verändernden Landschaft des geistigen Eigentums gerecht zu werden.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Seine IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE® und RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die darauf ausgelegt ist, IP-Strategien zu bewerten, IP-Entscheidungen zu ermöglichen und IP-Prozesse zu optimieren – maßgeschneidert auf die Bedürfnisse jedes Segments. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 führenden US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren verwenden die Plattform für ihre Anforderungen im Bereich IP-Management. Die globalen Unternehmensaktivitäten finden im Hauptsitz in Boston statt, mit Niederlassungen in den gesamten USA, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com oder auf Anaquas LinkedIn.

