CGTN: Babadan oğula: Xi Jinping'e yol gösteren köklü değerler

Babalar Günü'nde, CGTN Xi Jinping'in babasının öğretilerinin ve ona örnek olmasının onun yönetim felsefesini nasıl sessizce etkilediğini, özellikle de halkının yanında durma konusundaki kararlı tutumu ile araştırma ve incelemeye verdiği önemi ele alan bir makale yayımladı.

PEKİN, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping babasının da bir zamanlar görev aldığı yere 2021'de yaptığı bir ziyaret esnasında günümüzde sergi salonunda sergilenen ve dikkatleri üzerinde toplayan şu cümleyi yumuşak bir sesle dile getirdi: "Halkının yanında dimdik dur."

Çin Komünist Partisi'nin (Communist Party of China) saygın bir lideri olan babası Xi Zhongxun, bu cümleyi söylemekle kalmıyor aynı zamanda hayatında uyguluyordu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askerî Komisyon Başkanı olan Xi Jinping, babasının kendini tüm yüreğiyle Çin halkına adadığını ifade ederek halka hizmet etme misyonunu devam ettirme sözü verdi.

Halka öncelik vermek

Babasının etkisi, Xi Jinping'in halk odaklı yönetim anlayışını fazlasıyla biçimlendirdi.

Baba Xi, Çin'in kuzeybatısındaki Şensi eyaletine bağlı Suide'deki Parti il komitesinde görev yaptığı dönemde, yerel kadrolardan köylülere kadar herkesin dilinde aynı basit cümle dolaşıyordu: "Zhongxun'un kapısını çal."

Bu basit ama anlamlı sözler, kökleri yerel halkın yaşamına uzanan bir lider ve sorun çözücü olarak Xi Zhongxun'da cisim bulan ulaşılabilirliğin, güvenin ve desteğin göstergesiydi.

Babasının izinden giden bir oğul. Siyasi kariyeri boyunca "halk" kelimesini zihnine kazıyan Xi Jinping, Liangjiahe'den Zhengding'e, Fujian'dan Zhejiang'a, Şanghay'dan Pekin'e kadar Çin'in dört bir köşesinde görev yaptığı her yerde bu anlayışı benimsedi.

Yıllar boyunca, gerek kuzey Çin'de kil veya tuğladan yapılan, altındaki ocakla ısıtılan bir yatak olan geleneksel "kang"larda gerekse sıradan tahta taburelerin üzerinde otururken köylülerle temasta bulundu. Onlarla sade yemek sofralarını paylaştı, onları dikkatle dinledi ve halkın hayatındaki gündelik ihtiyaçlarıyla samimiyetle ilgilendi.

Başkan Xi 2025'teki Yeni Yıl mesajında "Elimizdeki tüm işlerden en önemlisi halkımızın mutlu yaşamasını sağlamak." diyerek bunu bir kez daha vurguladı.

İnceleme ve araştırmaya öncelik vermek

Görüşleri babasından etkilenen Xi Jinping, hem planlama hem de karar alma süreçlerinin temel taşı olarak inceleme ve araştırma çalışmalarına daima büyük önem verdi.

Xi Zhongxun, 1978 yılında güney Çin'in Guangdong Eyaleti'ne üst düzey yetkili olarak gönderildi ve ardından Shenzhen dâhil olmak üzere ülkenin ilk özel ekonomik bölgelerinin kurulmasına yardımcı oldu.

O dönemde Guangdong'un sanayi ve tarım alanındaki büyümesi, üst üste 14 yıl ülke ortalamasının gerisinde kalmıştı. Verimliliği artırmak ve halkın yaşam koşullarını iyileştirmek konusunda kararlı olan Baba Xi, acilen bir şeyler yapmak gerektiği anlayışıyla çalıştı.

Xi Zhongxun, halkın içinde bulunduğu koşulları daha iyi anlayabilmek amacıyla tek bir yaz mevsiminde 23 ilçeyi ziyaret etti. Xi Zhongxun kapsamlı bir saha araştırması yaptıktan sonra merkez yönetime Guangdong'a daha fazla özerklik tanınması gerektiğini savunan ve ilde özel ekonomik bölgelerin kurulmasıyla, bu ilin reform ve dışa açılım sürecine öncülük etmesini öneren bir rapor sundu.

Xi Jinping, babasının iş ahlakını miras aldı. Başkan Xi kasım 2012'den bu yana halka yönelik olarak 100'den fazla inceleme gezisi gerçekleştirdi. Avlularda ve bahçe içindeki geleneksel yapılarda politikaları halka anlattı. Kimi zaman da teknelerde ve trenlerde halkın şikâyetlerine veya dileklerine kulak verdi. Tarlalarda çalışan insanların geçim kaynaklarıyla ilgili sorular yöneltti. Ve kalkınma planlarını işin mutfağında çalışan kişilerle birlikte hazırladı.

Kapsamlı inceleme ve araştırmaların ardından halkın öncelikli sorunları, merkez yönetimin toplantılarında gündemin başına oturdu ve bu meseleler Çin'in süregelen reform çabalarına yön veren başlıca odak noktaları hâline geldi.

Xi Zhongxun bir defasında oğluna "Ünvanın ne olursa olsun, halka büyük gayretle hizmet et, halkın çıkarlarını tüm kalbinle gözet, halkla yakın bağlar kur ve halkın daima ulaşabileceği bir lider ol." demişti.

Xi Jinping babasının sözlerini yüreğinde taşırken aynı zamanda kendi verdiği söze de daima sadık kalmaya devam ediyor: "Kendimi tamamen halka adayacağım ve onları asla hayal kırıklığına uğratmayacağım."

