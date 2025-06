CGTN: จากพ่อสู่ลูก: ค่านิยมที่คงทนนำทาง Xi Jinping

ในวันพ่อ สถานีโทรทัศน์ CGTN ได้เผยแพร่บทความที่กล่าวถึงการที่คำสอนและแบบอย่างที่บิดาของ Xi Jinping ได้วางไว้ ได้ส่งอิทธิพลอย่างเงียบ ๆ ต่อปรัชญาการปกครองของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดยืนที่แน่วแน่ของเขาในการยืนหยัดเคียงข้างประชาชน และการที่เขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการวิจัยและการตรวจสอบ

ปักกิ่ง, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ระหว่างการเยือนสถานที่ซึ่งบิดาของเขาเคยทำงานในปี ค.ศ. 2021 ประธานาธิบดีจีน Xi Jinping ได้ท่องข้อความหนึ่งอย่างแผ่วเบา ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงอย่างเด่นชัดในห้องโถงนิทรรศการ – "จงนั่งตัวตรงเคียงข้างประชาชน"

ถ้อยคำเหล่านี้ เป็นถ้อยคำที่บิดาของเขา Xi Zhongxun ได้กล่าวไว้ และใช้ชีวิตตามนั้น ผู้เป็นผู้นำที่ได้รับการยกย่องของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Communist Party of China, CPC)

Xi Jinping ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง ได้อธิบายว่าบิดาของเขาเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อประชาชนจีนอย่างสุดหัวใจ และให้คำมั่นว่าจะสานต่อภารกิจในการรับใช้ประชาชนต่อไป

การให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอันดับแรก

แนวทางการปกครองที่ให้ความสำคัญกับประชาชนของ Xi Jinping ได้รับการหล่อหลอมอย่างลึกซึ้งจากอิทธิพลของบิดาของเขา

เมื่อครั้งที่ Xi ผู้พ่อ ทำงานที่คณะกรรมการพรรคการเมืองระดับจังหวัดของซุยเต๋อ ในมณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วลีง่าย ๆ วลีหนึ่งได้ดังก้องอยู่ในปากของบรรดาผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นและชาวบ้านเหมือนกันว่า: "ไปหา Zhongxun เถอะ"

ถ้อยคำที่เรียบง่ายเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ชัดแจ้งถึงการเข้าถึงได้ง่าย ความไว้วางใจ และการสนับสนุนที่ Xi Zhongxun ได้แสดงให้เห็นในฐานะผู้นำ และผู้แก้ไขปัญหา ซึ่งหยั่งรากลึกในชีวิตของคนในท้องถิ่น

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น Xi Jinping ได้สลักคำว่า "ประชาชน" ไว้ในใจของเขาตลอดอาชีพทางการเมืองของเขาในพื้นที่ต่าง ๆ ของจีน เริ่มจากเหลียงเจียเหอถึงเจิ้งติ้ง จากฝูเจี้ยนถึงเจ้อเจียง และจากเซี่ยงไฮ้ถึงปักกิ่ง

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขาได้พบปะกับชาวบ้าน ไม่ว่าจะนั่งบนแคร่กั่ง ซึ่งเป็นเตียง-เตาอิฐหรือดินเผาแบบดั้งเดิมที่ทำจากดินเหนียวหรืออิฐทางตอนเหนือของจีน หรือบนเก้าอี้ไม้ธรรมดา ๆ เขาร่วมรับประทานอาหารมื้อเรียบง่ายกับพวกเขา ตั้งใจรับฟัง และแสดงความห่วงใยอย่างแท้จริงต่อความจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชน

"ในบรรดางานทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าเรา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำให้ประชาชนของเรามีชีวิตที่มีความสุข" Xi ได้กล่าวย้ำในสาส์นปีใหม่ 2025 ของเขา

การให้ความสำคัญกับการตรวจสอบหาความจริงและการศึกษาปัญหาโดยละเอียด

Xi Jinping ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการตรวจสอบหาความจริงและการศึกษาปัญหาโดยละเอียดมาโดยตลอด ในฐานะรากฐานที่สำคัญของการวางแผนและการตัดสินใจ ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่ได้รับอิทธิพลจากบิดาของเขา

ในปี ค.ศ. 1978 Xi Zhongxun ถูกส่งไปยังมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนในฐานะเจ้าหน้าที่ระดับสูง และต่อมาได้ช่วยสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศซึ่งรวมถึงเซินเจิ้นด้วย

ในตอนนั้น การเติบโตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรของกวางตุ้งล้าหลังค่าเฉลี่ยของประเทศมาเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มผลิตภาพและปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชน Xi ผู้พ่อ ได้ทำงานด้วยความรู้สึกเร่งด่วนอย่างยิ่ง

เพื่อให้เข้าใจสภาพการณ์ในระดับรากหญ้าได้ดีขึ้น Xi Zhongxun ได้ไปเยือน 23 อำเภอในเพียงฤดูร้อนเดียว หลังจากดำเนินการศึกษาภาคสนามโดยละเอียดในเชิงลึกแล้ว เขาได้ส่งรายงานต่อผู้นำส่วนกลาง โดยสนับสนุนให้กวางตุ้งมีอำนาจในการปกครองตนเองมากขึ้น และเสนอให้มณฑลดังกล่าวเป็นผู้นำในการปฏิรูปและเปิดประเทศโดยการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ

Xi Jinping ได้สืบทอดจริยธรรมในการทำงานของบิดา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2012 Xi ได้ดำเนินการตรวจสอบระดับรากหญ้ามากกว่า 100 ครั้ง เขาได้อธิบายนโยบายให้ประชาชนฟังในลานบ้านและศาลา เขาได้รับฟังรายงานบนเรือและรถไฟ เขาได้สอบถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในทุ่งนา และเขาได้ร่างแผนการพัฒนาบนพื้นโรงงาน

หลังจากการตรวจสอบหาความจริงและการศึกษาปัญหาโดยละเอียด ความกังวลเร่งด่วนของประชาชนได้กลายเป็นวาระสำคัญสูงสุดของการประชุมของผู้นำส่วนกลาง กลายเป็นจุดสนใจและแรงขับเคลื่อนของความพยายามในการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องของจีน

"ไม่ว่าตำแหน่งงานจะเป็นอะไร จงรับใช้ประชาชนอย่างขยันขันแข็ง คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนอย่างสุดหัวใจ รักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประชาชน และประชาชนเข้าถึงได้เสมอ" Xi Zhongxun เคยบอกกับลูกชายของเขา

แม้จะยังคงจดจำคำพูดของบิดาไว้ในใจ Xi Jinping ก็ได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของตนเองเสมอมาเช่นกัน: "ข้าพเจ้าจะอุทิศตนเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่และจะไม่มีวันทำให้พวกเขาผิดหวัง"

