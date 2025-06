CGTN: De padre a hijo: Los valores perdurables que guían a Xi Jinping

En el Día del Padre, CGTN publicó un artículo que trata sobre cómo las enseñanzas y el ejemplo establecidos por el padre de Xi Jinping tuvieron una influencia silenciosa en su filosofía de gobierno, en particular su firme postura de estar junto al pueblo y su énfasis en la importancia de la investigación y la observación directa.

BEIJING, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durante una visita en 2021 al mismo lugar donde su padre había trabajado, el presidente chino Xi Jinping recitó en voz baja una frase que hoy se exhibe de forma destacada en el salón de exposiciones: "Siéntate con rectitud al lado del pueblo".

Estas palabras fueron dichas y vividas por su padre Xi Zhongxun, que era un venerado líder del Partido Comunista de China (PCCh).

Describiendo a su padre como alguien que se había dedicado de todo corazón al pueblo chino, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del PCCh y presidente de la Comisión Militar Central, se ha comprometido a continuar con la misión de servir al pueblo.

Ponemos a las personas en primer lugar

El enfoque de gobernanza centrado en el pueblo de Xi Jinping fue profundamente moldeado por la influencia de su padre.

Cuando el veterano Xi trabajó en el comité del Partido en la prefectura de Suide, en la provincia de Shaanxi, al noroeste de China, una simple frase resonaba en la boca de los cuadros locales, así como entre los aldeanos: Ve a buscar a Zhongxun.

Las palabras simples fueron un testimonio de la cercanía, confianza y apoyo que Xi Zhongxun demostró como líder y solucionador de problemas, profundamente arraigado en la vida de la gente local.

De tal padre, tal hijo. Xi Jinping ha grabado la palabra "pueblo" en su mente a lo largo de su carrera política en diferentes partes de China, primero de Liangjiahe a Zhengding, de Fujian a Zhejiang y de Shanghai a Beijing.

A lo largo de los años, se relacionó con los aldeanos, ya fuera sentado en un kang, en la tradicional estufa hecha de arcilla o ladrillos en el norte de China, o en humildes taburetes de madera. Compartió comidas sencillas con ellos, escuchó atentamente y mostró un interés genuino por las necesidades cotidianas en la vida de las personas.

"De todos los trabajos que tenemos por delante, el más importante es asegurar una vida feliz para nuestro pueblo", reiteró Xi en su mensaje de Año Nuevo de 2025.

Priorizar la investigación y la observación directa

Xi Jinping siempre ha puesto gran énfasis en la investigación y la observación directa como pilares fundamentales de la planificación y la toma de decisiones, convicciones influenciadas por su padre.

En 1978, Xi Zhongxun fue enviado a la provincia de Guangdong, en el sur de China, como funcionario principal, y más tarde ayudó a construir las primeras zonas económicas especiales del país, incluida Shenzhen.

En aquel entonces, el crecimiento industrial y agrícola de Guangdong se había quedado atrás del promedio nacional durante 14 años consecutivos. Decidido a aumentar la productividad y mejorar los medios de vida de las personas, Xi trabajó con un fuerte sentido de urgencia.

Para comprender mejor las condiciones a nivel de base, Xi Zhongxun visitó 23 condados en un solo verano. Después de realizar una investigación de campo en profundidad, presentó un informe al liderazgo central, abogando por una mayor autonomía para Guangdong y proponiendo que la provincia tome la iniciativa en la reforma y apertura mediante la construcción de zonas económicas especiales.

Xi Jinping heredó la ética de trabajo de su padre. Desde noviembre de 2012, Xi ha realizado más de 100 inspecciones comunitarias. Ha explicado las políticas a la gente en patios y pabellones. Ha escuchado informes sobre barcos y trenes. Ha indagado sobre los medios de vida en los campos. Y ha esbozado planes de desarrollo en las plantas de las fábricas.

Después de una exhaustiva investigación y observación directa, las preocupaciones urgentes del pueblo han encabezado la agenda de las reuniones del liderazgo central, convirtiéndose en puntos focales e impulsores de los continuos esfuerzos de reforma de China.

"Independientemente de tu título en el trabajo, sirve al pueblo diligentemente, considera los intereses del pueblo con todo tu corazón, mantén estrechos vínculos con el pueblo y siempre sé accesible al pueblo", le dijo Xi Zhongxun una vez a su hijo.

Si bien lleva las palabras de su padre en su corazón, Xi Jinping siempre ha estado a la altura de su propia promesa: "Me comprometeré plenamente con el pueblo y nunca les fallaré".

https://news.cgtn.com/news/2025-06-15/From-father-to-son-The-enduring-values-guiding-Xi-Jinping-1EdRbulSJpu/p.html

