La Campagne sur le système alimentaire du Canada met la sécurité alimentaire nationale au premier plan lors du forum parallèle du G7

OLDS, Alberta, 16 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pendant la réunion des leaders mondiaux à Kananaskis au Sommet du G7 de 2025, le Centre canadien pour l’intégrité alimentaire (CCIA) est fier de représenter l'initiative du Système alimentaire du Canada au Forum des Amériques sur l’agriculture et la sécurité alimentaire organisé par l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) au Olds College, les 16 et 17 juin.

Lisa Bishop-Spencer, directrice exécutive du CCIA, s’exprimera au nom de l'initiative, une démarche nationale visant à renforcer la confiance du public, la visibilité et la résilience du système alimentaire. Ces défis sont partagés par les pays des Amériques qui doivent faire face à des pressions croissantes en matière de sécurité alimentaire, de durabilité et de commerce.

«Notre système alimentaire est une infrastructure», a déclaré Mme Bishop-Spencer. « Pourtant, il n’a pas été reconnu comme la puissance qu’il représente réellement. Il relie les Canadiens, stimule l’innovation, ancre les économies rurales et urbaines et reflète notre identité nationale. Si nous voulons qu’il demeure fort, nous devons veiller à ce qu’il soit vu, compris et soutenu. »

Le système alimentaire du Canada contribue au PIB à hauteur de plus de 140 milliards de dollars, soutient plus de 2 millions d’emplois et se classe parmi les cinq premiers exportateurs mondiaux de produits agroalimentaires. Il intègre également le plus grand secteur manufacturier du Canada : celui de l’alimentation et des boissons. Pourtant, malgré son importance, le système est souvent considéré comme acquis, ce qui limite le soutien nécessaire pour le maintenir fort et résilient.

« Si le public ne comprend pas le fonctionnement du système alimentaire, la confiance s’érode », a ajouté Mme Bishop-Spencer. « Et sans confiance, l’innovation peine à s’implanter, la dynamique de changement s’estompe et la résilience devient plus difficile à maintenir. »

Pour relever ce défi, le CCIA a lancé en mai l'initiative du Système alimentaire canadien. Il s’agit d’une campagne d’intérêt public à l’échelle du secteur qui utilise la narration, la recherche et l’engagement numérique pour réintégrer la confiance des Canadiens dans les personnes, les processus et les principes se cachant derrière leur alimentation.

Grâce à cette initiative, le CCIA et ses partenaires du secteur continuent de mettre en lumière la sécurité alimentaire comme force nationale et que l’innovation, la contribution économique et la résilience du système méritent une plus grande reconnaissance.

« Les Canadiens sont prêts à s’engager. Ils veulent avoir de la clarté, des liens et de la confiance dans le système », a déclaré Mme Bishop-Spencer. « C’est l’occasion d’instaurer une confiance durable et de faire en sorte que le système puisse continuer à jouer un rôle dominant, à innover et à s’adapter pour l’avenir. »

Pour plus d’informations sur la campagne du Système alimentaire du Canada, visitez le site : www.systemealimentaire.ca

Annette Goerner

Directrice générale des relations publiques, spark*advocacy

annette@sparkadvocacy.ca

613 818-6941

