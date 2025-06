CGTN, di padre in figlio: i valori duraturi che guidano Xi Jinping

In occasione della festa del papà, la CGTN ha pubblicato un articolo in cui si parla di come gli insegnamenti e l’esempio del padre di Xi Jinping abbiano silenziosamente influenzato la sua filosofia di governo: in particolare, la ferma decisione di essere dalla parte del popolo e l’enfasi sull’importanza della ricerca e dell'indagine.

PECHINO, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durante una visita del 2021 al luogo in cui un tempo lavorava il padre, il Presidente cinese Xi Jinping ha recitato sommessamente una frase che si trova esposta oggi, in bella mostra, nella sala espositiva: “Siediti con fermezza a fianco del popolo”.

Queste parole sono state pronunciate e vissute da suo padre Xi Zhongxun, venerato leader del Partito Comunista Cinese (PCC).

Xi Jinping, che ricopre anche il ruolo di Segretario Generale del Comitato Centrale del PCC e quello di Presidente della Commissione Militare Centrale, descrive il padre come una persona che si è dedicata con tutto il cuore al popolo cinese e si impegna a proseguire la missione di servire lo stesso popolo.

Mettere il popolo al primo posto

L’approccio di Xi Jinping ad una governance orientata verso il popolo è stata profondamente plasmata dall’influenza dal padre.

Quando l’anziano Xi lavorava presso il comitato prefettizio del Partito di Suide, nella provincia nordoccidentale cinese dello Shaanxi, una semplice frase riecheggiava tra i quadri locali e gli abitanti del villaggio: “Vai a cercare Zhongxun”.

Queste semplici parole testimoniavano la facilità di approccio, la fiducia e il sostegno che Xi Zhongxun incarnava come leader e risolutore di problemi, elementi radicati nella vita della popolazione locale.

Tale padre, tale figlio. Nel corso della sua carriera politica, Xi Jinping ha impresso nella sua mente la parola “popolo” attraversando diverse zone della Cina: è partito da Liangjiahe fino ad arrivare a Zhengding, dal Fujian allo Zhejiang e da Shanghai a Pechino.

Nel corso degli anni, si è confrontato con gli abitanti dei villaggi seduto su un kang, la tradizionale stufa-letto fatta di argilla o mattoni nel nord della Cina, oppure su umili sgabelli di legno. Condivideva con loro pasti semplici, li ascoltava con attenzione e mostrava un reale interesse nei confronti delle necessità quotidiane delle persone.

“Di tutti i compiti che ci troviamo davanti, il più importante è garantire una vita felice al nostro popolo”, ha ribadito Xi nel messaggio per il Capodanno 2025.

Ricerca e indagini: priorità essenziali

Influenzato dal padre, Xi Jinping ha sempre dato grande importanza alla ricerca e all'indagine come pilastri della pianificazione e del processo decisionale.

Nel 1978, Xi Zhongxun fu inviato nella provincia meridionale cinese del Guangdong come funzionario principale e, in seguito, contribuì alla costruzione delle prime zone economiche speciali del Paese, tra cui Shenzhen.

All’epoca la crescita industriale e agricola del Guangdong era rimasta indietro rispetto alla media nazionale per 14 anni consecutivi. Determinato ad accrescere la produttività e a migliorare le condizioni di vita del popolo, l’anziano Xi lavorò mosso da un forte senso di urgenza.

Per comprendere meglio le condizioni sul campo, Xi Zhongxun visitò 23 contee in una sola estate. Dopo aver condotto un’approfondita ricerca sul campo, Xi presentò un rapporto alla leadership centrale, sostenendo una maggiore autonomia per il Guangdong e proponendo che la provincia assumesse la guida della riforma e dell’apertura attraverso la costruzione di zone economiche speciali.

Xi Jinping ha ereditato dal padre l’etica del lavoro. Da novembre 2012, Xi ha condotto più di 100 ispezioni sul campo. Ha spiegato la sua politica al popolo nei cortili e nei padiglioni. Ha ascoltato resoconti su barche e treni. Ha chiesto informazioni sui mezzi di sostentamento nei campi e ha abbozzato piani di sviluppo sui pavimenti delle fabbriche.

A seguito di indagini e ricerche approfondite, le pressanti preoccupazioni del popolo hanno occupato il primo posto nell’agenda delle riunioni della leadership centrale, diventando punti focali e motori dei continui sforzi di riforma della Cina.

“Non importa quale titolo di lavoro tu abbia, servi il popolo con diligenza, prendi in considerazione i loro interessi con tutto il cuore, mantieni con loro stretti legami e rimani sempre disponibile”, disse una volta Xi Zhongxun al figlio.

Conservando nel cuore le parole del padre, Xi Jinping ha sempre tenuto fede alla propria promessa: “Mi impegnerò al massimo per il mio popolo e non lo deluderò mai”.

https://news.cgtn.com/news/2025-06-15/From-father-to-son-The-enduring-values-guiding-Xi-Jinping-1EdRbulSJpu/p.html

Contatti: CGTN, cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.