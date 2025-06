CGTN: Die bleibenden Werte, die Xi Jinping leiten – vom Vater zum Sohn

Anlässlich des Vatertags veröffentlichte CGTN einen Artikel, in dem erörtert wurde, wie die Lehren und das Beispiel von Xi Jinpings Vater seine Regierungsphilosophie beeinflusst haben. Insbesondere wurde seine feste Haltung, sich auf die Seite des Volkes zu stellen, sowie seine Betonung der Bedeutung von Forschung und Untersuchung hervorgehoben.

PEKING, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während eines Besuchs im Jahr 2021 an dem Ort, an dem sein Vater einst gearbeitet hatte, rezitierte der chinesische Präsident Xi Jinping leise einen Spruch, der heute in der Ausstellungshalle prangt: „Sitze aufrecht an der Seite des Volkes.“

Diese Worte wurden von seinem Vater, Xi Zhongxun, einem hochverehrten Führer der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), gesprochen und gelebt.

Xi Jinping, der als Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) sowie als Vorsitzender der Zentralen Militärkommission amtiert, beschrieb seinen Vater als einen Menschen, der sich mit ganzem Herzen dem chinesischen Volk gewidmet hat. Er versprach, die Mission, dem Volk zu dienen, fortzusetzen.

Priorität liegt auf dem Menschen

Xi Jinpings volksnahes Regierungshandeln wurde maßgeblich durch den Einfluss seines Vaters geprägt.

Als Xi Jinping im Präfektur-Parteikomitee von Suide in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi arbeitete, war ein einfacher Satz in den Mündern der örtlichen Kader und der Dorfbewohner gleichermaßen zu hören: „Geh und finde Zhongxun.“

Diese einfachen Worte zeugten von der Ansprechbarkeit, dem Vertrauen und der Unterstützung, für die Xi Zhongxun als Führungskraft und Problemlöser stand. Er war im Leben der Menschen vor Ort verwurzelt.

Wie der Vater, so der Sohn. Während seiner gesamten politischen Laufbahn hat Xi Jinping das Wort „Volk“ in verschiedenen Teilen Chinas verankert: von Liangjiahe bis Zhengding, von Fujian bis Zhejiang und von Shanghai bis Peking.

Im Laufe der Jahre unterhielt er sich mit den Dorfbewohnern, sei es auf einem Kang, einem traditionellen Bettofen aus Lehm oder Ziegeln, der in Nordchina verbreitet ist, oder auf bescheidenen Holzhockern sitzend. Er teilte einfache Mahlzeiten mit ihnen, hörte ihnen aufmerksam zu und kümmerte sich um ihre alltäglichen Bedürfnisse.

„Von allen Aufgaben, die vor uns liegen, ist die wichtigste, ein glückliches Leben für unser Volk zu gewährleisten.“ Dies bekräftigte Xi in seiner Neujahrsbotschaft 2025.

Priorisierung von Untersuchungen und Forschung

Xi Jinping hat stets großen Wert auf Untersuchungen und Forschung als Eckpfeiler sowohl der Planung als auch der Entscheidungsfindung gelegt – eine Überzeugung, die von seinem Vater geprägt wurde.

Im Jahr 1978 wurde Xi Zhongxun als leitender Beamter in die südchinesische Provinz Guangdong entsandt. Er half später beim Aufbau der ersten Sonderwirtschaftszonen des Landes, darunter Shenzhen.

In den 14 Jahren zuvor lag das Wachstum der Industrie und Landwirtschaft in Guangdong hinter dem nationalen Durchschnitt zurück. Entschlossen, die Produktivität zu steigern und die Lebensumstände der Menschen zu verbessern, arbeitete der hochrangige Xi mit einem ausgeprägten Sinn für Dringlichkeit.

Um die Bedingungen vor Ort besser zu verstehen, besuchte Xi Zhongxun in einem einzigen Sommer 23 Bezirke. Nach eingehender Feldforschung legte er der zentralen Führung einen Bericht vor, in dem er sich für eine größere Autonomie Guangdongs aussprach. Er schlug vor, dass die Provinz durch die Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen die Führung bei der Reform und Öffnung übernehmen sollte.

Xi Jinping hat die Arbeitsmoral seines Vaters geerbt. Seit November 2012 hat Xi mehr als 100 Inspektionen vor Ort durchgeführt. Er hat den Menschen in Höfen und Pavillons Politik erklärt. Er hat sich Berichte über Schiffe und Züge angehört. Er hat sich nach dem Lebensunterhalt auf den Feldern erkundigt. Er hat außerdem Entwicklungspläne in Fabrikhallen skizziert.

Nach gründlichen Untersuchungen und Recherchen stehen die dringenden Anliegen der Menschen ganz oben auf der Tagesordnung der Sitzungen der zentralen Führung. Sie werden zu Schwerpunkten und Triebkräften der ständigen Reformbemühungen Chinas.

Xi Zhongxun sagte einmal zu seinem Sohn: „Ganz gleich, welche Funktion du ausübst, diene dem Volk gewissenhaft, berücksichtige die Interessen des Volkes von ganzem Herzen, pflege enge Beziehungen zum Volk und bleibe immer ansprechbar für das Volk.“

Xi Jinping trägt die Worte seines Vaters im Herzen und hat sein eigenes Versprechen stets eingehalten: „Ich werde mich voll und ganz für das Volk einsetzen und es niemals im Stich lassen.“

https://news.cgtn.com/news/2025-06-15/From-father-to-son-The-enduring-values-guiding-Xi-Jinping-1EdRbulSJpu/p.html

Kontakt:CGTN,cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.