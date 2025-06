戴维斯商业推出结合比特币与RWA代币化的3,000万美元增长计划

新加坡, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 新加坡领先的农业大宗商品贸易商戴维斯商业(Davis Commodities Limited;纳斯达克股票代码:DTCK)宣布了一项具有突破性的战略计划,该计划是在公司成功获得3,000万美元募资计划批准后推出的。这一计划旨在通过整合比特币储备和实物资产(RWA)代币化,彻底革新公司的商业模式,将戴维斯商业定位为全球数字金融与农业大宗商品市场交汇处的领导者。

战略资金分配

1. 比特币储备:对抗通胀的对冲工具与增长催化剂

公司计划在第一阶段将资金的约15%(450万美元)用于比特币储备,利用其作为稀缺、全球接受度高的数字资产的特性,并以其显著的抗通胀能力为基础。长期来看,所筹资金的40%将战略性地用于比特币储备。

比特币的历史表现证明了其作为高收益投资的潜力。2023年比特币上涨了156%,2024年上涨了121%,而2025年迄今已上涨超过14%。戴维斯商业预期其比特币储备在未来36个月内将带来可衡量的回报,具体取决于市场条件和全球采用趋势的持续增长。此项资金分配预计将增强公司的财务韧性,多元化资产管理框架,并强化公司的长期增长潜力。

2. RWA代币化:释放农业大宗商品的流动性

作为迈向创新的重要一步,戴维斯商业将把50%的资金(1,500万美元)投资于开创性的RWA代币化项目,重点聚焦农业大宗商品领域。通过将糖、稻米和食用油等实物资产代币化,公司旨在释放新的流动性渠道、简化交易流程并提升农业贸易效率。

RWA代币化是一个快速发展的市场,根据行业分析师预测,到2030年全球市场规模预计将达到 16万亿美元。作为该领域的早期采用者,戴维斯商业正积极布局这一增长趋势。初步预测显示,代币化战略在未来24个月内可能带来额外的年收入约5,000万美元,主要得益于市场准入的扩大、交易速度的加快以及显著降低的交易成本。

3. 技术与合作伙伴投资

剩余10%的资金(300万美元)将用于构建先进的技术基础设施、实施强有力的安全措施以及促进战略合作伙伴关系。这些投资将确保数字资产无缝集成到公司的运营中,并保持卓越的运营效率。

CEO声明

“我们的3,000万美元募资计划是戴维斯商业在重新定义全球大宗商品交易格局中迈出的关键一步”公司CEO表示,“通过整合比特币储备和RWA代币化,我们不仅巩固了作为领先农业贸易商的地位,还抓住了传统大宗商品与数字资产交汇处的广阔机遇。这一战略旨在推动可持续增长、提升投资者回报,并确保我们始终处于全球贸易创新的前沿。”

通过拥抱数字金融,戴维斯商业正在为农业大宗商品行业树立新的标准。结合比特币储备和RWA代币化的双重战略,不仅多元化了公司的资产基础,还加速了公司向全球创新驱动型大宗商品交易领导者的迈进。这一计划使公司与全球市场的发展趋势保持一致,数字资产和代币化价值正日益塑造贸易的未来。

关于戴维斯商业

戴维斯商业是一家总部位于新加坡的农业大宗商品贸易公司,专注于在亚洲、非洲和中东市场交易糖、稻米及油脂产品。公司通过旗下 Maxwill 和 Taffy 两大品牌进行商品的采购、营销和分销。戴维斯商业还为其大宗商品客户提供补充和附加服务,如仓库装卸与存储以及物流服务。截至2024年12月31日,公司通过其成熟的全球第三方商品供应商和物流服务商网络,将糖、稻米及油脂产品分销至超过20个国家的客户。

更多信息请访问:https://ir.daviscl.com。

联系方式 戴维斯商业 投资者关系部门 电子邮件:investors@daviscl.com 天行财经 联系人:Dave Leung 电子邮件:investors@celestiair.com

