Hausse des ventes résidentielles en mai, mais les prix demeurent stables

OTTAWA, Ontario, 16 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont augmenté de 3,6 % entre avril et mai 2025, marquant leur première hausse depuis novembre dernier.

Cette hausse est observée principalement dans le Grand Toronto, à Calgary et à Ottawa.

« En mai 2025, non seulement les ventes résidentielles ont augmenté au niveau national pour la première fois en plus de six mois, mais les prix ont également cessé de baisser, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI. Il ne s’agit que d’un mois de données, alors ce n’est pas encore une tendance, mais on a le sentiment que la reprise attendue de l’activité immobilière cette année a peut-être été retardée de quelques mois par le chaos et l’incertitude initiaux liés aux tarifs douaniers. »

Faits saillants de mai

Les ventes résidentielles au pays ont augmenté de 3,6 % d’un mois à l’autre.

Les ventes mensuelles réelles (non désaisonnalisées) étaient inférieures de 4,3 % par rapport à mai 2024.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a augmenté de 3,1 % d’un mois à l’autre.

L’Indice des prix des propriétés MLS ® (IPP MLS ® ) n’a presque pas changé (-0,2 %) d’un mois à l’autre, mais a diminué de 3,5 % d’une année à l’autre.

(IPP MLS ) n’a presque pas changé (-0,2 %) d’un mois à l’autre, mais a diminué de 3,5 % d’une année à l’autre. Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a baissé de 1,8 % d’une année à l’autre.



L’offre a augmenté de 3,1 % d’un mois à l’autre en mai. Compte tenu d’une hausse semblable des ventes, le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions s’est établi à 47 %, demeurant pratiquement inchangé par rapport à 46,8 % en avril. La moyenne à long terme de ce ratio est de 54,9 %. On parle normalement d’un marché de l’habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

À la fin de mai 2025, 201 880 propriétés étaient inscrites à la vente dans l’ensemble des systèmes MLS® canadiens, ce qui représente une hausse de 13,2 % par rapport à la même période l’année dernière, mais qui demeure un résultat inférieur d’environ 5 % à la moyenne à long terme pour ce mois, qui est d’environ 211 500 inscriptions.

« En mai, le nombre de nouvelles inscriptions sur le marché a augmenté au début du mois, puis le nombre de transactions a subi une hausse au cours de la deuxième moitié du mois, ce qui signifie qu’il y a eu plus de vendeurs et d’acheteurs qu’en avril, a déclaré Valérie Paquin, présidente de l’ACI. Il semble que cette hausse puisse se prolonger en juin. Si vous envisagez d’acheter ou de vendre une propriété durant la deuxième moitié de 2025, vous devrez comprendre si les tendances nationales se manifesteront ou non dans votre marché local, alors contactez un courtier ou agent immobilier dans votre région dès aujourd’hui », a déclaré Mme Paquin.

On comptait 4,9 mois d’inventaire à l’échelle nationale à la fin de mai 2025, ce qui correspond à la moyenne à long terme qui se situe autour de 5 mois. Sur la base d’un écart-type au-dessus et au-dessous de cette moyenne à long terme, un marché favorable aux vendeurs serait inférieur à 3,6 mois et un marché favorable aux acheteurs serait supérieur à 6,4 mois.

L’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) composé national est demeuré relativement inchangé (-0,2 %) entre avril et mai 2025. Cette pause fait suite à trois baisses consécutives de près de 1 % d’un mois à l’autre. L’IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) a baissé de 3,5 % par rapport à mai 2024.

Le prix moyen non désaisonnalisé des propriétés à l’échelle nationale était de 691 299 $ en mai 2025, soit une baisse de 1,8 % par rapport à mai 2024.

Le prochain rapport de statistiques de l’ACI sera publié le mardi 15 juillet 2025.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l’échelle nationale le mois précédent.

L’ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d’une période, mais qu’il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu’il ne tient pas compte des différences de prix d’une région géographique à l’autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 63 chambres et associations immobilières.

Plus de renseignements sont affichés au http://CREA.ca/fr/statistics.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Pierre Leduc, Relations auprès des médias

L’Association canadienne de l’immobilier

Téléphone : 613-237-7111 ou 613-884-1460

Courriel : pleduc@CREA.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/48684377-5833-4445-b399-db42866289e3/fr

Ventes résidentielles mensuelles Ventes résidentielles mai 2025

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.