Abcourt recoupe 4,1 g/t d’or sur 11 mètres en rainure sur l’ancien décapage de Cambior, prolonge la zone minéralisée sur maintenant 300m de long dans le secteur Cartwright du projet Flordin et présente une mise à jour corporative

ROUYN-NORANDA, Québec, 16 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d’annoncer ses plus récents résultats d’échantillonnage en rainure sur l’ancien décapage de Cambior qui a été fait à la fin des années 1980 et situé immédiatement à l’ouest du décapage Cartwright de 2024. Cette nouvelle phase de rainurage a permis d’ajouter 4 rainures d’environ 20 mètres de longueur en moyenne et une plus petite (no 18) d’environ 5 mètres de longueur. C’est un total de 87 mètres de nouvelle rainure (175 échantillons) qui ont été fait sur l’ancien décapage de Cambior. Cette phase de travaux nous aura permis de relier entre eux les indices historiques Adam et Horse et d’étendre la minéralisation en surface sur plus de 300 mètres de longueur. L’intersection la plus significative provient de la rainure 19 qui a rapporté 4,1 g/t d’or sur 11 mètres incluant 12 g/t d’or sur 3,5 mètres. Les rainures effectuées, ont toutes 0,5 mètre de longueur et sont reliées entre elles. Chacune des rainures fait en moyenne 6 à 8 cm de profondeur et elles recoupent perpendiculairement les zones minéralisées, qui sont orientées est-ouest avec un pendage sub-vertical. La minéralisation est associée à un important cisaillement et est composée de bandes riches en pyrite-silice-hématite dans des zones présentant une altération de surface (météorisation) de type gossan (dissolution des pyrites, surface de couleur jaune).

Faits saillants :

4,1 g/t d’or sur 11 mètres, incluant 12 g/t d’or sur 3,5 mètres;

Quatre nouvelles rainures, d’environ 20 m de longueur chacune, ont été rajoutées sur un ancien décapage fait par Cambior à la fin des années 1980. Les rainures sont espacées d’environ 10 mètres entre chacune d’elles;

Les deux principales zones historiques ont été reconnues sur le décapage, soit les zones : Horse (centrale) et Adam (la plus au sud); Les résultats obtenus nous confirment la connexion des deux zones minéralisées entres-elles, augmentant ainsi de plusieurs mètres l’épaisseur des intersections aurifères.

Zones minéralisées en surface maintenant sur plus de 300 mètres de longueur.



Le tableau ci-dessous présente les principaux résultats obtenus :

No de rainure ZONES CUMULÉES ZONE Intervalle Rainure 16 1,9 g/t d’or sur 8,5 m

ADAM 1,1 g/t d’or sur 1 m HORSE 11,2 g/t d'or sur 1 m Rainure 17 2,5 g/t d'or sur 8,5 m

ADAM 1,0 g/t d'or sur 1,5 m HORSE 6,9 g/t d'or sur 2,5 m Rainure 18 HORSE 16,5 g/t d'or sur 2 m Rainure 19 4,1 g/t d'or sur 11 m

ADAM 3,1 g/t d'or sur 0,5 m HORSE 12 g/t d'or sur 3,5 m Rainure 20 3,6 g/t d'or sur 8,5 m

ADAM 1,3 g/t d'or sur 1 m HORSE 18,5 g/t d'or sur 1,5 m Rainure 20B ADAM 3,7 g/t d’or sur 1 m Rainure 20C HORSE 10 g/t d’or sur 2 m



La nouvelle phase de rainurage aura permis d’étendre les zones minéralisées en surface sur plus de 300 mètres de longueur. Les zones minéralisées historiques (Horse et Adam) sont plus ou moins espacées de 1 à 5 mètres de distance l’une de l’autre. Les décapages effectués (historique et actuel) nous permettent maintenant de relier entre elles ces zones, car l’encaissant (basalte) même faiblement minéralisé en pyrite, contient des teneurs variant de 100 ppb à plus de 1 g/t d’or. Ceci augmente considérablement l’épaisseur des zones minéralisées. Avec cette phase de rainurage nous sommes en mesure de définir une enveloppe aurifère de 300 mètres de longueur par 10 mètres de largeur et 20 mètres de profondeur avec une teneur moyenne de 5,5 g/t d’or et ce en utilisant une densité de 2,7 tonnes par mètre cube.

Les travaux de terrain récemment effectués ont été fait en collaboration avec les étudiants finissant en technologie minérale option géologie appliquée du CEGEP de l’Abitibi-Témiscamingue sous la supervision de Mr. Baptiste Chapon, Géo.

Figure 1 : Localisation régionale de la propriété Flordin





Figure 2 : Localisation de la propriété Flordin





Figure 3 : Orthomosaïque des décapages Cartwright (secteur Est) et Cambior (secteur Ouest)





Pascal Hamelin, président et chef de la direction, commente : « Les nouvelles rainures effectuées sur l’ancien décapage de Cambior confirment encore une fois la connexion entre les zones minéralisées sur des épaisseurs dépassant parfois 10 mètres et continu sur plus de 300 mètres de long. Les zones restent ouvertes latéralement tant à l’est qu’à l’ouest. Les forages réalisés à l’hiver dernier confirment également que les zones minéralisées restent ouvertes en profondeur et latéralement. »

Mise à Jour Corporative

Premièrement, nous sommes heureux d’annoncer la nomination de Lise Kistabish à titre de directrice exécutive du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni. Cependant, ce nouveau rôle exécutif auprès de sa communauté force Lise à présenter sa démission du conseil d’administration de Mines Abcourt. C’est avec regret que nous devons accepter sa démission. Nous remercions Lise de sa contribution au conseil d’administration durant les dernières années et nous souhaitons à Lise tous les succès dans son nouveau rôle.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction, commente : « Au nom de mes collègues du conseil d’administration et moi-même, nous te remercions sincèrement d’avoir contribuer à faire progresser Abcourt. Nous avons beaucoup apprécié ta sincérité et éthique personnelle dans nos différents échanges durant les dernières années. Le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni est très chanceux de t’avoir maintenant dans son équipe exécutive. Bon succès dans tes nouveaux projets. »

Deuxièmement, les activités liées au financement du démarrage du projet Géant Dormant continuent de bien progresser. Nous travaillons avec nos partenaires techniques, légales et financiers afin d’amener le projet vers le développement rapide de la production aurifère. L’environnement général est propice à démarrer un projet aurifère à haute teneur dans une juridiction stable tel que le Canada avec des infrastructures bien établis et toutes les autorisations gouvernementales requises à Géant Dormant.

Personnes qualifiées

Robert Gagnon, Géo. Vice-président Exploration de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

Procédure analytique

Les échantillons de roche en rainure de 0,5 mètre de longueur ont été expédiés et analysés par le laboratoire MSALABS de Val-d’Or, Québec suivant la méthode Photon Assay™. Les échantillons ont été concassés à 70 % passant deux millimètres avec une division de 500 grammes pour le dosage au rayons gamma pour l'or. Selon la procédure interne de MSALABS, des échantillons de blanc et de standards sont insérés. MSA exploite de nombreux laboratoires à travers le monde et maintient l'accréditation ISO-17025 pour de nombreuses méthodes de détermination des métaux. MSA est un laboratoire accrédité ISO-17025 pour la méthode d'analyse photonique.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt Inc., veuillez visiter notre site Web et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca

Pascal Hamelin

Président et chef de la direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs

Reseau ProMarket Inc.,

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e1beb699-c7c9-4812-9762-9a69ba23c690/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f851a480-1246-4f86-bbb9-48c2189d8ab1/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1ca88e2d-1448-4f81-8d73-0814ff6f8e1e/fr

