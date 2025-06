Communiqué de presse

Atos ouvre au Qatar un centre d'opérations de sécurité piloté par l'IA et renforce la cyber-résilience régionale

Doha, Qatar - 16 juin 2025 - Atos, leader de la transformation numérique et de la cybersécurité, annonce aujourd'hui l’ouverture d’un centre d’opérations de sécurité (SOC) de pointe au Qatar, élargissant ainsi son réseau mondial de SOC interconnectés. Cette installation à l’état de l’art marque l’expansion stratégique de l'empreinte d'Atos en matière de cybersécurité, avec des solutions de sécurité de nouvelle génération pilotées par l'IA, sous la supervision de ses experts. Atos permet aux organisations de détecter, de répondre et d'atténuer de manière proactive les cybermenaces en constante évolution.

Partout dans le monde, la demande de solutions de cybersécurité avancées et pilotées par l’IA augmente. Face aux menaces de plus en plus sophistiquées et fréquentes, il est impératif de pouvoir disposer de centres d’opérations de sécurité (SOC) robustes. Le SOC d’Atos au Qatar répond à cet enjeu ainsi qu’à celui du nécessaire renforcement des cyberdéfenses en raison de la montée des menaces alimentées par l’IA.

Le nouveau SOC d’Atos au Qatar fournit des services managés souverains de détection et de réponse aux menaces (Managed Detection and Response - MDR), 24/7/365. Le centre s'appuie sur des technologies leaders du marché et des plateformes propriétaires éprouvées, exploitant l'IA et l'apprentissage automatique pour anticiper les menaces et fournir des analyses prédictives qui viendront renforcer la cyber-résilience.

Cette installation à haut niveau de fiabilité marque une étape majeure dans le renforcement de la résilience du Qatar en matière de cybersécurité et dans la protection de ses infrastructures numériques critiques. Elle garantit un environnement sûr, essentiel à la continuité des activités et à l'innovation nationale.

Le SOC regroupe des spécialistes de la cybersécurité hautement qualifiés – dont le nombre devrait doubler au cours des six prochains mois et qui rejoindront le réseau mondial des 6 500 experts en sécurité du Groupe Atos. L’équipe rattachée au SOC d’Atos au Qatar assurera une surveillance continue et répondra en temps réel aux menaces, en mettant en place une détection proactive, un confinement automatisé des attaques et une atténuation rapide des incidents de cybersécurité.

Günter Koinegg, EVP, Global Head of Cybersecurity Services, Atos, a déclaré : "Le renforcement de notre présence au Moyen-Orient avec ce centre d'opérations de sécurité de dernière génération est stratégique. Cet investissement répond à la demande en forte croissante de solutions de cybersécurité avancées et basées sur l'IA, de la part de secteurs d’activité critiques, partout dans le monde. Il réaffirme avec force l'engagement indéfectible du Groupe Atos en faveur d’une transformation numérique sécurisée. Nous accélérons notre ambition de devenir le partenaire technologique de confiance mondial qui intègre l’IA aux parcours numériques, sécurisés et de bout en bout de ses clients."

Le réseau mondial de SOCs d'Atos traite quotidiennement des milliards d'événements de sécurité. Leur interconnexion permet le partage d’informations sur les cybermenaces et une gestion continue de l'exposition à ces menaces sans lesquels il n’est pas de cyberdéfense solide. Le SOC du Qatar allie expertise locale et portée mondiale et fournit aux clients une vue exhaustive des cybermenaces ainsi qu’une protection en temps réel conforme aux réglementations locales.

