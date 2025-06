ZA Miner kündigt müheloses Dogecoin-Mining mit ertragsstarken Cloud-Verträgen an

LONDON, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZA Miner, ein weltweit führendes Unternehmen im Cloud-Mining, hat seine neueste ertragreiche Dogecoin-Mining-Plattform auf den Markt gebracht, die es Nutzern ermöglicht, mühelos tägliche Krypto-Belohnungen zu verdienen - keine Hardware, kein technisches Know-how erforderlich. Diese Plattform der nächsten Generation bietet tägliche Erträge von bis zu 12.025 US-Dollar und Boni von mehr als 5.000 US-Dollar und ist damit die erste Wahl für Investoren, die ein passives Einkommen im boomenden Bereich der digitalen Vermögenswerte suchen.

Warum Dogecoin? Warum jetzt?

Der Kurs des Dogecoin (DOGE) erholte sich, nachdem er die Marke von 0.20 US-Dollar überschritten hatte, und wurde am 9. Mai bei rund 0.21 US-Dollar gehandelt, was ein erneutes Anlegerinteresse und einen positiven Markttrend widerspiegelt, der durch internationale Wirtschaftsabkommen angeheizt wird. Da Dogecoin an Zugkraft gewinnt, bietet ZA Miner eine rechtzeitige Gelegenheit, von seiner Dynamik durch zugängliches Cloud Mining zu profitieren.

Cloud Mining einfach gemacht

Die Plattform von ZA Miner ermöglicht es den Nutzern, Mining-Leistung von entfernten, professionellen Rechenzentren zu mieten - ohne physische Ausrüstung oder Energiekosten. Tägliche automatische Auszahlungen, Fernzugriff und flexible Investitionspläne machen die Plattform für Anfänger und erfahrene Investoren gleichermaßen ideal.

Top Vorteile:

100 $ Sofortbonus für die Registrierung

Tägliche Auszahlungen ohne Wartungsgebühren

Verträge von $100 bis $1.000.000

Unterstützung für DOGE, BTC, ETH, BNB, und mehr

Leistungsstark, sicher und umweltfreundlich

Mit über 5 Millionen Mining-Geräten, die in mehr als 200 globalen Farmen betrieben werden, wird ZA Miner mit erneuerbarer Energie betrieben und durch McAfee® und Cloudflare® Sicherheitssysteme geschützt. Die Plattform wird von ZA FUNDINGS LTD betrieben und ist von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) zertifiziert - für Transparenz, Betriebszeit und Nachhaltigkeit.

Verdienen Sie mehr mit Empfehlungen

Benutzer können ihren Verdienst steigern, indem sie sich dem Empfehlungsprogramm von ZA Miner anschließen:

7% Provision für direkte Empfehlungen

Bis zu $1.800 in einmaligen Boni

Unbegrenztes Verdienstpotenzial



Der Einstieg ist einfach

Registrieren Sie sich unter www.zaminer.com und erhalten Sie einen Bonus von 100$. Wählen Sie einen Plan, der zu Ihrem Budget passt Beginnen Sie mit dem Mining und erhalten Sie täglich Krypto-Belohnungen



Egal, ob Sie neu in der Kryptowelt sind oder Ihr Portfolio diversifizieren möchten, ZA Miner bietet eine sichere, skalierbare und problemlose Möglichkeit, Dogecoin und andere digitale Währungen zu schürfen.

Offizielle Website: https://www.zaminer.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9d621c73-36e2-464d-9159-40d045697560/de

Kontakt: info@zaminer.com

ZA Miner ZA Miner kündigt müheloses Dogecoin-Mining mit ertragsstarken Cloud-Verträgen an

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.