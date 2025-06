Bitget Mendahului di Solana Summit 2025 dengan Pelancaran Pembayaran Berasaskan QR

VICTORIA, Seychelles, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, dompet Web3 bukan kawalan terkemuka telah menamatkan pameran yang memberi impak di Sidang Kemuncak Solana APAC 2025 yang diadakan di Da Nang, Vietnam dari 5 hingga 7 Jun. Sebagai penaja utama sidang kemuncak itu, Bitget Wallet menggunakan acara tiga hari tersebut untuk melancarkan ciri pembayaran terbarunya, berhubung dengan pembangun dari seluruh ekosistem Solana dan menunjukkan cara alat atas rantai boleh menjana kes penggunaan dunia nyata di seluruh Asia dan seterusnya.

Pada hari pembukaan, Bitget Wallet secara rasmi mengumumkan integrasi sistem pembayaran berasaskan QR, termasuk Solana Pay dan sistem pembayaran QR nasional untuk pembayaran berbilang mata wang yang lancar. Integrasi ini selaras dengan identiti baharu Bitget Wallet iaitu 'Crypto for Everyone (Kripto untuk Semua)', merapatkan jurang antara blok rantai dan perdagangan harian. Bitget Wallet turut menganjurkan bengkel pembangunan yang mempamerkan kemudahan integrasi Aplikasi Tak Terpusat Solana ke dalam infrastruktur dompet, termasuk sokongan untuk pertukaran yang lancar, 'staking' dan perdagangan Solana secara asli melalui Jupiter DEX.

Hari ke-2 Sidang Kemuncak menyaksikan Pengurus Pembangunan Perniagaan Bitget Wallet, Xavier Ow Yeong, naik ke pentas untuk membincangkan cara kewangan atas rantai mengubah kaedah pengguna berbelanja, menyimpan dan mengakses modal. Petang itu, Bitget Wallet menganjurkan pertemuan bersama Saros, melihat pratonton ciri pembayaran VietQR yang akan datang dalam persekitaran ujian langsung. Lebih 150 ahli komuniti telah menghadiri acara tersebut, meneroka integrasi Bitget Wallet yang baharu secara langsung dan menerima barangan eksklusif bersama ganjaran token percuma langsung untuk penguji awal.

Sidang Kemuncak APAC Solana menandakan satu peristiwa penting dalam laluan Bitget Wallet untuk menukar dompet kripto daripada alat storan kepada aplikasi super setiap hari. Sebagai sebahagian daripada misi yang lebih luas untuk menskalakan penggunaan dunia nyata, acara itu menunjukkan cara infrastruktur pembayaran terbenam, kecairan merentas rantai dan reka bentuk yang mengutamakan pengguna boleh membuka kunci kelakuan kripto baharu, sama ada dalam pasaran memuncul atau hab global pembangunan Web3.

Penyertaan Bitget Wallet dalam Solana Summit adalah sebahagian daripada inisiatif berterusan mereka untuk meluaskan akses kripto di seluruh Asia, menyelaraskan rakan kongsi ekosistem, pembangun dan komuniti sekitar gelombang alat rantai yang praktikal.

Perihal Bitget Wallet

Bitget Wallet merupakan sebuah dompet kripto bukan kawalan yang direka untuk menjadikan kripto mudah dan selamat untuk semua. Lebih daripada 80 juta pengguna, ia menggabungkan rangkaian penuh perkhidmatan kripto, termasuk pertukaran, pengetahuan pasaran, staking, ganjaran, penjelajahan Aplikasi Tak Terpusat Solana dan penyelesaian pembayaran. Menyokong lebih daripada 130 rantai blok dan jutaan token, Bitget Wallet membolehkan perdagangan pelbagai rantai yang lancar merentasi ratusan Bursa Tak Terpusat dan jambatan rantai silang. Disokong oleh dana perlindungan pengguna bernilai lebih $300 juta, ia memastikan tahap keselamatan tertinggi untuk aset pengguna. Visi Bitget Wallet adalah Kripto untuk Semua — untuk menjadikan kripto lebih mudah, lebih selamat dan sebahagian daripada kehidupan harian bagi satu bilion manusia.

