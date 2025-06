Bitget se anticipa a la Solana Summit 2025 con el lanzamiento de pagos basados en QR

VICTORIA, Seychelles, June 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, la billetera Web3 líder sin custodia, concluyó una impactante presentación en la Solana APAC Summit 2025, celebrada en Da Nang, Vietnam, del 5 al 7 de junio. Como uno de los principales patrocinadores de la cumbre, Bitget Wallet aprovechó el evento de tres días para presentar sus últimas características de pago, conectar con constructores de todo el ecosistema de Solana y demostrar cómo las herramientas en cadena pueden impulsar casos de uso en el mundo real en Asia y más allá.

El día de la inauguración, Bitget Wallet anunció formalmente la incorporación de integraciones de pagos basados en QR, que incluyen Solana Pay y sistemas nacionales de pago QR, para pagos fluidos y en múltiples monedas. Esta integración está a la altura de la nueva identidad de 'Crypto for Everyone' (Criptomonedas para todos) de Bitget Wallet, cerrando así la brecha entre blockchain y el comercio cotidiano. Bitget Wallet también organizó un taller para desarrolladores que mostró la facilidad de integrar Solana dApps en la infraestructura de la billetera, incluido el soporte para swaps fluidos, staking y trading nativo de Solana a través de Jupiter DEX.

El día 2 de la Cumbre el gerente de Desarrollo de Negocios de Bitget Wallet, Xavier Ow Yeong, subió al escenario y analizó cómo las finanzas en cadena están cambiando la forma en que los usuarios gastan, ahorran y acceden al capital. Esa misma tarde, Bitget Wallet coorganizó un encuentro con Saros para presentar su próxima función de pago VietQR en un entorno de pruebas en vivo. Más de 150 miembros de la comunidad asistieron al evento, exploraron de primera mano las nuevas integraciones de Bitget Wallet y recibieron productos exclusivos junto con una recompensa en directo por airdrop para los primeros evaluadores.

La Solana APAC Summit marca un hito importante en la trayectoria de Bitget Wallet para convertir las billeteras criptográficas de herramientas de almacenamiento en superaplicaciones cotidianas. Como parte de una misión de mayor alcance para ampliar la adopción en el mundo real, el evento demuestra cómo la infraestructura de pago integrada, la liquidez entre cadenas y el diseño centrado en el usuario pueden desbloquear nuevos comportamientos criptográficos, ya sea en mercados emergentes o en centros globales de desarrollo Web3.

La participación de Bitget Wallet en la Solana Summit es parte de su iniciativa en curso para expandir el acceso a las criptomonedas en toda Asia, alineando a los socios del ecosistema, los desarrolladores y las comunidades en torno a la próxima ola de herramientas prácticas y en cadena.

Acerca de Bitget Wallet

Bitget Wallet es una billetera criptográfica sin custodia diseñada para hacer que las criptomonedas sean simples y seguras para todos. Con más de 80 millones de usuarios, reúne una gama completa de servicios criptográficos, que incluyen swaps, información sobre el mercado, staking, recompensas, exploración de DApp y soluciones de pago. Compatible con más de 130 blockchains y millones de tokens, Bitget Wallet permite el trading multicadena sin interrupciones a través de cientos de DEX y puentes entre cadenas. Respaldada por un fondo de protección de usuarios de más de 300 millones de dólares, garantiza el máximo nivel de seguridad para los activos de los usuarios. Su visión es 'Crypto for Everyone' (Criptomonedas para todos): hacer que las criptomonedas sean más simples, seguras y parte de la vida cotidiana de mil millones de personas.

