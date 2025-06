사우디아라비아, 비바테크 파리에서 잠재적 유니콘 선보이며 자국의 성장하는 혁신 역량을 드러내다

파리, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 사우디아라비아의 중소기업청인 Monsha'at (몬샤트)가 사우디의 잠재적 유니콘으로 주목받는 자국 중소기업 5곳을 이끌고 유럽 최고의 기술 및 혁신 전시회인 비바테크 2025 (VivaTech 2025)에 참가했다. 사우디 비전 2030 이니셔티브인 사우디 유니콘 (Saudi Unicorns)의 일환으로 진행된 이번 참가는 유망 분야의 잠재력이 높고 빠르게 성장하는 기업이 10억 달러 이상의 기업 가치를 달성할 수 있도록 지원하는 게 목표이다.

6월 11일부터 14일까지 4일간 파리에서 개최된 이 혁신을 주제로 한 행사에는 13,500개의 스타트업, 3,200명의 투자자, 165,000명 이상의 참가자가 참여해 성황을 이루었다.

올해로 9회째를 맞이한 이 컨퍼런스는 잠재력이 높은 사우디 스타트업이 글로벌 모범 사례, 업계 인사이트, 주요 글로벌 이해관계자와의 전략적 네트워크를 접하고 새로운 관점을 얻으며 글로벌 확장에 필요한 기술과 인맥을 확보할 수 있는 중요한 기회로 작용했다. 아울러 사우디 유니콘 이니셔티브의 사우디 스타트업 분야의 성장과 혁신을 촉진하기 위한 노력에 부합하는 사우디의 성공 사례를 선도적인 기술 투자자들과 공유할 수 있었다.

Monsha'at의 기업가정신 담당 부지사인 사우드 알사반(Saud Alsabhan)은 “비바테크 2025에 참가한 것은 사우디에서 나온 최고의 젊은 스타트업과 개념을 선보일 수 있는 엄청난 기회였다.”라고 강조했다. 그는 이어 “또한 최고의 기술 기업가들이 사우디아라비아의 급성장하는 스타트업 생태계에 대한 통찰력을 선도적인 글로벌 투자자 및 혁신가들과 공유할 수 있는 기회이기도 했다.”라며 의미를 부여했다.

Monsha'at가 이끈 사우디의 이 유망주 그룹에는 다음과 같이 5개의 스타트업이 포함되었다: 300만 명 이상의 사용자를 보유한 디지털 렌터카 플랫폼 Telgani, 600만 건 이상의 다운로드를 기록한 중고 판매 앱 Soum, 5억 달러 이상의 이벤트 거래를 처리한 디지털 참여 플랫폼 Webook, 500개 이상의 사우디 기업에 금융 솔루션을 제공하는 SiFi, 사우디 전역의 7,000여 고객에게 서비스를 제공하는 소매 기술 기업 Rewaa가 바로 이들이다. 이 기업들은 사우디의 성장하는 전자상거래, 교통, 엔터테인먼트 기술, 핀테크, 리테일 기술 분야의 역동성을 보여주고 있다.

이들의 참여는 사우디아라비아의 중소기업 및 스타트업 생태계가 강력한 추진력을 얻고 있는 시점에 이루어졌다. 2025년 1분기에 사우디아라비아의 민간 부문은 전분기 대비 48% 증가한 상업 등록 건수를 기록하며 전국적으로 168만 건의 활발한 등록을 달성했다. 고성장 분야로는 6% 증가한 41,322개의 등록 법인을 기록한 전자상거래와 같은 기간 동안 33% 급증한 클라우드 컴퓨팅이 있다.

Monsha'at가 비바테크 2025에 참가한 것은 기업가 정신 육성과 국제 파트너십을 활성화, 나아가 사우디의 기술 리더, 특히 중소기업의 성장 가속화에 나선 사우디아라비아의 노력을 잘 보여준다.

