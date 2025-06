O relatório de maio da Bitget destaca um aumento de 21% no volume de operação de futuros, acelerando-a para o topo de terceira corretora

VICTORIA, Seychelles, June 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, divulgou seu Relatório de Transparência de maio de 2025, destacando o crescimento na atividade de operação, inovação de produtos, expansão global e impacto social, apesar de um mercado de criptomoedas em consolidação.

Em maio, o valor total do mercado de criptomoedas flutuou de uma máxima de US$ 3,6 trilhões para fechar em US$ 3,28 trilhões, com um volume médio diário de operação de US$ 84,44 bilhões. Apesar da consolidação mais ampla do mercado, o volume de operação da Bitget aumentou 21%, liderado por um aumento de 26% nas negociações de futuros. As negociações à vista atingiram US$ 107 bilhões, colocando a Bitget entre as 3 maiores corretoras de criptomoedas do mundo em volume à vista, atrás apenas da Binance e da Bybit, e com uma estimativa de 8,9% de participação de mercado, conforme dados da Coingecko.

A Bitget adicionou mais de 500.000 novos usuários somente em maio, contribuindo para mais de 2 milhões de novos usuários no segundo trimestre de 2025. A Bitget também registrou um índice de Prova de Reservas de 192% líder do setor, e seu Fundo de Proteção atingiu uma alta histórica de US$ 725 milhões, refletindo um compromisso de longo prazo com transparência, segurança de ativos e proteção do usuário.

Maio foi um mês marcante para a Bitget Wallet, que mudou sua identidade para “Cripto para Todos” e lançou grandes atualizações. Os principais lançamentos incluíram a integração com o Paydify para acesso direto a moedas fiduciárias na América Latina, um mercado “Compre com criptomoedas” para gastos em mais de 300 marcas globais e a Bitget Wallet Alpha, um hub nativo para dispositivos móveis que ajuda a descobrir tokens, e operação com um clique em mais de 130 blockchains.

A Bitget estabeleceu parcerias importantes para impulsionar a adoção e a educação, unindo-se à Sweat para expandir o acesso às criptomoedas no Sudeste Asiático e colaborando com a Cryptita para lançar uma enciclopédia blockchain para jovens, promovendo a alfabetização precoce em criptomoedas.

Os lançamentos de produtos deste mês incluíram o aguardado lançamento da Bitget Live, um recurso de transmissão em tempo real projetado para capacitar criadores e traders especialistas a compartilhar seus insights diretamente na plataforma. A corretora também revelou o BGUSD, uma stablecoin atrelada ao USDC apoiada por ativos tokenizados do mundo real, incluindo títulos do Tesouro dos EUA. A Bitget Wallet se tornou a carteira oficial do Mini Dapp Portal do LINE, permitindo que os 196 milhões de usuários do LINE acessem os jogos e as ferramentas do Kaia Chain através da Bitget.

A Bitget continuou a expandir seu catálogo de ativos digitais, dando boas-vindas à RLUSD, a stablecoin da Ripple lastreada em dólar americano, em sua plataforma. Além disso, a Bitget registrou a Shardeum, uma blockchain de Camada 1 escalável e compatível com EVM, permitindo que usuários acessem protocolos DeFi de alto desempenho e aplicativos de contratos inteligentes. A incorporação da USD1, uma stablecoin emitida pela World Liberty Financial e afiliada à família Trump, sinalizou o comprometimento da Bitget em incorporar ativos digitais que visam unir moedas fiduciárias e criptomoedas para uma adoção mais ampla pelos usuários.

Em maio, a Bitget avançou em seus esforços de impacto social por meio do programa Blockchain4Youth, que completou dois anos com mais de 8.000 participantes e alcance global em mais de 70 países. Também apoiou o hackathon “Build With AI” do Google, prestou ajuda emergencial às famílias afetadas pelo terremoto em Mianmar e expandiu seu Programa Starlink nas Filipinas para levar internet via satélite a ilhas carentes, apoiando a inclusão digital e de blockchain em longo prazo.

De suas fortes integrações on-chain à inovação entre moedas fiduciárias e criptomoeda, a Bitget continua a definir novos padrões em confiança de troca, utilidade de produto e aplicações Web3 do mundo real. O impulso sustentado da Bitget a posiciona como um dos principais impulsionadores da próxima fase da evolução das criptomoedas.

Para consultar o relatório de transparência completo, visite aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, Bitget Wallet é uma carteira cripto líder sem custódia que suporta mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece negociação em várias cadeias, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma. A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro das criptomoedas.

Para obter mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, envie um e-mail para: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados nem o investimento principal recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte os nossos Termos de uso.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5780c3bf-ff65-4550-a482-35cb88758332

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.