Bitget patrocina o primeiro Crypto Jazz Festival em Montreux

VICTORIA, Seychelles, June 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, tem o orgulho de anunciar sua participação como principal parceira do primeiro Crypto Jazz Festival, que acontecerá de 9 a 12 de julho de 2025. Este novo evento inovador é parte integrante do mundialmente renomado Montreux Jazz Festival, o segundo maior festival de jazz do mundo, que atrai anualmente mais de 250.000 participantes. A participação da Bitget representa uma oportunidade única de unir a natureza inovadora e descentralizada das criptomoedas com a rica herança, a excelência artística e o apelo global do Montreux Jazz Festival.

Criado em 1967 por Claude Nobs e dirigido por Mathieu Jaton desde 2013, o Montreux Jazz Festival tem evoluído constantemente, gerando histórias fantásticas e apresentações lendárias. A cada ano, o festival amplia sua oferta trazendo novas experiências para acompanhar as tendências em evolução e as solicitações do público. Este ano marca o lançamento empolgante do Crypto Jazz Festival, abrindo suas portas para mais de 25.000 entusiastas de criptomoedas com acesso totalmente gratuito, e apresentando painéis e eventos especiais que unem tecnologia pioneira com a pulsação vibrante da música ao vivo.

“Nesta primeira edição, estamos particularmente entusiasmados com a parceria com a Bitget”, declarou Yannick Fattebert, cofundador do Crypto Jazz Festival. "Nossa visão para o Crypto Jazz Festival sempre foi abrir o mundo do jazz para novos públicos, assim como a promessa das criptomoedas é abrir as finanças para todos. Juntos, não estamos apenas criando melodias inesquecíveis; estamos construindo pontes para um futuro mais inclusivo e acessível para todos.”

A Bitget tem orgulho de participar desta celebração icônica, forjando uma parceria única que vibra com o espírito de visão pioneira e comunidade global do festival. Assim como o jazz ultrapassa os limites e evolui a cada apresentação, o mundo das criptomoedas vem remodelando os cenários financeiros e oferecendo novos ritmos de possibilidades.

“O Montreux é mais do que apenas um festival; trata-se de um encontro global onde os amantes da música se conectam, compartilham experiências e celebram sua paixão comum”, declarou Vugar Usi Zade, diretor de operações da Bitget. “Esse senso de comunidade reflete o espírito da Bitget, onde nos esforçamos para construir uma comunidade conectada, informada e capacitada de usuários que compartilham a visão de um futuro financeiro mais aberto. Acreditamos que o verdadeiro valor é criado quando as pessoas se unem.”

A Bitget está aproveitando este evento para fortalecer seu vínculo com sua comunidade, oferecendo vários benefícios exclusivos aos usuários. Isso inclui a chance de ganhar ingressos para assistir a shows exclusivos, permitindo que os vencedores escolham entre uma grande variedade de artistas renomados, incluindo Lionel Richie, Diana Ross e Raye. Além disso, ingressos VIP da Whale, que oferecem acesso ultraexclusivo, passes para jantar e acesso à festa de encerramento, estão entre os prêmios em potencial. Mais informações sobre essa iniciativa empolgante podem ser encontradas aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Além disso, ela conta com mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões. A Bidget tem a missão de ajudar seus usuários a negociarem de forma mais inteligente com o seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação. Ao mesmo tempo, ela oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, do Ethereum e outros preços de criptomoedas.

Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de padrão internacional. Ela oferece uma variedade de soluções e recursos Web3 abrangentes, incluindo funcionalidade de carteira, swap, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/55aaf642-cb45-4fec-9776-f4670e05c3dd

