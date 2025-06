Bitget Menaja Edisi Pertama Festival Crypto Jazz di Montreux

VICTORIA, Seychelles, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, dengan bangganya mengumumkan penyertaannya sebagai rakan utama bagi edisi pertama Festival Crypto Jazz, yang akan berlangsung dari 9 hingga 12 Julai 2025. Acara baharu yang berinovatif ini merupakan sebahagian daripada Festival Jazz Montreux yang terkenal di peringkat global—festival jazz kedua terbesar di dunia yang menarik lebih daripada 250,000 pengunjung setiap tahun. Penyertaan Bitget mewakili peluang unik untuk menjambatani sifat inovatif dan terdesentralisasi mata wang kripto dengan warisan kaya, kecemerlangan seni dan daya tarikan global Festival Jazz Montreux.

Ditubuhkan pada tahun 1967 oleh Claude Nobs dan dikendalikan oleh Mathieu Jaton sejak 2013, Festival Jazz Montreux sentiasa berkembang, melahirkan kisah-kisah hebat dan persembahan legenda. Setiap tahun, festival ini memperluaskan penawarannya dengan pengalaman baharu bagi mengikuti arus perubahan dan permintaan penonton. Tahun ini menyaksikan pelancaran sulung Festival Crypto Jazz yang dinanti-nantikan, membuka pintunya kepada lebih 25,000 peminat kripto dengan akses sepenuhnya percuma serta menampilkan panel dan acara khas yang menggabungkan teknologi perintis dengan irama bertenaga muzik secara langsung.

"Untuk edisi pertama ini, kami amat teruja untuk bekerjasama dengan Bitget," kata Yannick Fattebert, Pengasas Bersama Festival Crypto Jazz. "Visi kami untuk Festival Crypto Jazz sentiasa bertujuan untuk membuka dunia jazz kepada audiens baharu—sebagaimana kripto berjanji untuk membuka akses kewangan kepada semua. Bersama-sama, kita bukan sekadar mencipta melodi yang tidak dapat dilupakan; kita sedang membina jambatan ke arah masa depan yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua."

Bitget berbangga untuk menyertai sambutan ikonik ini, menjalin kerjasama unik yang selari dengan semangat festival yang berteraskan visi perintis dan komuniti global. Seperti jazz yang sentiasa melangkaui sempadan dan berkembang dengan setiap persembahan, dunia mata wang kripto juga sedang membentuk semula landskap kewangan dengan penuh kemungkinan.

"Montreux bukan sekadar sebuah festival; ia merupakan perhimpunan global di mana para pencinta muzik berkumpul, berkongsi pengalaman dan meraikan semangat yang dikongsi bersama,” kata Vugar Usi Zade, Ketua Pegawai Operasi Bitget. “Semangat komuniti ini mencerminkan falsafah Bitget, di mana kami berusaha membina komuniti pengguna yang saling berhubung, berpengetahuan, dan berdaya—yang berkongsi visi untuk masa depan kewangan yang lebih terbuka. Kami percaya bahawa nilai sebenar tercipta apabila manusia bersatu."

Bitget memanfaatkan acara ini untuk mengukuhkan hubungannya dengan komuniti, dengan menawarkan pelbagai ganjaran eksklusif kepada pengguna. Ini termasuk peluang memenangi tiket ke konsert eksklusif, di mana pemenang boleh memilih daripada barisan artis terkenal seperti Lionel Richie, Diana Ross dan Raye. Selain itu, tiket Whale VIP yang menawarkan akses ultra-eksklusif, bersama pas makan malam dan akses ke parti penutup, turut menjadi antara hadiah menarik yang ditawarkan. Maklumat lanjut mengenai inisiatif menarik ini boleh didapati di sini.

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia. Ia memberikan perkhidmatan kepada lebih 100 juta orang pengguna di lebih 150 negara dan rantau. Ia bertujuan membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri dagangan salinannya yang inovatif serta penyelesaian perdagangan lain. Pada masa yang sama, ia menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum dan harga mata wang kripto lain.

Bitget Wallet yang sebelum ini dikenali sebagai BitKeep merupakan dompet kripto berbilang rantaian bertaraf dunia. Ia menawarkan penyelesaian Web3 yang komprehensif, termasuk fungsi dompet, pertukaran token, NFT Marketplace, penyemak imbas DApp dan banyak lagi.

Bitget berada di barisan hadapan dalam memacu penggunaan kripto melalui kerjasama strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA, dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM, termasuk menjadi rakan kongsi global atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara gusti dunia), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan bola tampar kebangsaan), untuk memberikan inspirasi kepada komuniti global bagi merangkul masa depan mata wang kripto.

