Persiapan 1000 Miglia 2025 Sudah Rampung

Balapan Terindah di Dunia Kembali ke Jalanan di Italia

BRESCIA, Italia, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hitung mundur hampir selesai. 1000 Miglia kembali hadir, pada 17-21 Juni dengan rute berbentuk angka delapan yang terinspirasi oleh edisi epik masa sebelum perang, yang menghubungkan pesisir timur Adritik dan barat Tirenia, di samping rute Brescia-Roma, lalu balik.

1.900 km dan 5 hari balapan untuk 420 mobil yang disebut sebagai museum berjalan paling unik di dunia. Setelah meninggalkan Viale Venezia di Brescia, leg pertama akan berakhir di San Lazzaro di Savena (Bologna). Pada hari Rabu, mobil akan tiba di ibu kota, lalu kembali ke arah utara, leg ketiga akan berakhir di Cervia-Milano Marittima. Pada hari Jumat, kru akan melintasi Italia dari barat ke timur: mencapai Laut Tirenia, jalur ini melalui Akademi Angkatan Laut di Livorno yang akan menjalin kemitraan dengan Angkatan Laut Italia, yang menunjukkan kolaborasi dan kedekatan bahwa Angkatan Bersenjata dan Kepolisian Italia selalu siap mengawal pelaksanaan 1000 Miglia. Parma, akan menjadi titik akhir leg keempat sebelum grand final pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni: mulai dari tengah hari, mobil akan kembali ke Viale Venezia sebelum mengucapkan selamat tinggal ke masyarakat yang berkumpul di Piazza Vittoria dalam parade Festa della Musica bersuasana meriah.

Konvoi 1000 Miglia 2025 akan didahului dengan 123 Ferrari dari Tribute 1000 Miglia dan mobil listrik 1000 Miglia Green, yang didampingi oleh mobil otonom Politecnico di Milano. Proyek ini berfokus pada memperkenalkan mengemudi otonom untuk mengoptimalkan transportasi perkotaan.

Program pra-balapan akan dimulai pada hari Minggu 15 Juni dengan peresmian 1000 Miglia Village di tempat berlatar sejarah Piazza Vittoria: anak-anak dari proyek “La 1000 Miglia goes to school” akan mendekorasi mobil yang dikhususkan untuk inisiatif ini, dengan mengikuti di belakang konvoi. Para penyiar stasiun radio Radio Deejay resmi terpilih untuk menyumbangkan suaranya secara bergantian di sepanjang rute, guna mengomentari jalannya balapan dengan antusiasme tinggi. Edisi pertama Talk 1000 Forme-Designed to win di Teatro Grande dan pemutaran pratinjau film Fury & The Monster di situs UNESCO, S.Giulia Museum akan digelar pada hari Senin, sedangkan di Village di Piazza Vittoria, mobil akan berparade untuk upacara penutupan.

1000 Miglia Charity Car, dengan La Zebra Onlus, akan meningkatkan kepedulian masyarakat dengan target tahun ini membeli pemindai ultrasonik generasi terbaru untuk disumbangkan ke Rumah Sakit Anak di Brescia.

