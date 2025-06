La Eliminación del Pago en los Buses Ride On para Mejorar el Transporte Público será el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, December 6 - For Immediate Release: Thursday, June 12, 2025 También se destacará la próxima reunión comunitaria de la Concejal Fani-González y la próxima sesión informativa en español del Montgomery College en torno a la inscripción, los programas y la asistencia financiera disponible en el recinto académico ROCKVILLE, Md., 12 de junio del 2025—Los invitados del programa de esta semana En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán la Concejal del Distrito 6 Natali Fani-González, quien se desempeña como presidenta del Comité de Desarrollo Económico (ECON) del Concejo; Luisa Cardona, directora del Centro Regional de Servicios de la Zona Central del Condado de Montgomery; Alondra Colindres Lagos, especialista en reclutamiento de HVAC del Montgomery College; y Karla Barahona, especialista en participación comunitaria de la Oficina de Avance y Participación Comunitaria de Montgomery College. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 13 de junio a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. El programa radial iniciará con la invitada especial, la concejal del Distrito 6, Natali Fani-Gonzalez, quien compartirá detalles sobre la implementación de la eliminación de las tarifas para los usuarios de los autobuses Ride On, Ride On ExtRa, Ride On Flex y Flash, a partir del domingo 29 de junio del 2025. Esta política amplía los programas existentes que ya ofrecen viajes gratuitos a jóvenes, personas mayores, personas con discapacidades y estudiantes de Montgomery College, gracias a la reciente aprobación del presupuesto operativo del año fiscal 26 por parte del Concejo. La iniciativa de tarifa cero forma parte de un esfuerzo de mejorar la accesibilidad del transporte y fomentar que más residentes utilicen el transporte público. La concejal Fani-González también destacará su próxima reunión comunitaria, programada para el 8 de junio a las 7 p.m. en la sede de la Junta de Planificación del Condado de Montgomery en Wheaton. La reunión se centrará en temas de transporte y desarrollo urbano en Wheaton, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes. El segundo segmento incluirá detalles sobre la serie de conciertos de verano TGIF en Wheaton, a partir del 13 de junio en la plaza Marian Fryer. Los conciertos serán de 5 a 8 p.m., con presentaciones en vivo a partir de las 6:30 p.m. La serie de conciertos continuará hasta el 22 de agosto e incluirá una variedad de géneros musicales incluyendo la música latina. El programa radial concluirá con una entrevista destacando la próxima sesión informativa del Montgomery College titulada “Cafecito: Apoyando el Camino de sus Adolescentes en MC.” Esta sesión en español está diseñada para informar a las familias sobre la inscripción, los programas académicos, la ayuda financiera y otras oportunidades educativas disponibles en Montgomery College. El evento se llevará a cabo el 26 de junio a las 6 p.m. en el Centro Educativo del Condado Este de Montgomery College en Silver Spring. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 25-206

Marcela Rodriguez 240-777-7808

