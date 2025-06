Gestion d’actifs Picton Mahoney annonce des changements à des noms de fonds, le remplacement d’un symbole boursier et la modification de niveaux de risque

Ne pas distribuer aux agences de transmission américaines ni diffuser aux États-Unis d’Amérique.

TORONTO, 13 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs Picton Mahoney (« Picton Mahoney ») a annoncé que, avec prise d’effet aujourd’hui, elle a renommé les fonds énumérés ci‑après afin de simplifier les noms dans l’ensemble de sa famille de fonds.

Organismes de placement collectif Nom antérieur Nouveau nom Fonds d’actions fortifié Picton Mahoney Fonds PICTON d’actions mondiales Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney Fonds PICTON de revenu Fonds fortifié d’obligations essentielles Picton Mahoney Fonds PICTON d’obligations essentielles Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney Fonds PICTON équilibré





Organismes de placement collectif alternatifs Nom antérieur Nouveau nom Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney Fonds alternatif PICTON d’actions acheteur/vendeur Fonds alternatif fortifié extension active Picton Mahoney Fonds alternatif PICTON (130/30) d’actions acheteur/vendeur Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney Fonds alternatif PICTON d’actions marché neutre Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney Fonds alternatif PICTON de revenu acheteur/vendeur Fonds alternatif fortifié d’obligations de qualité Picton Mahoney Fonds alternatif PICTON d’obligations de qualité Fonds alternatif fortifié situations spéciales Picton Mahoney Fonds alternatif PICTON d’occasions liées au crédit Fonds alternatif fortifié d’arbitrage Picton Mahoney Fonds alternatif PICTON d’arbitrage Fonds alternatif fortifié d’arbitrage Plus Picton Mahoney Fonds alternatif PICTON d’arbitrage plus Fonds alternatif fortifié multi-stratégies Picton Mahoney Fonds alternatif PICTON multi‑stratégies Fonds alternatif fortifié alpha Picton Mahoney Fonds alternatif PICTON alpha multi‑stratégies Fonds alternatif fortifié d’occasions liées à l’inflation Picton Mahoney Fonds alternatif PICTON d’occasions liées à l’inflation





Fonds de couverture Nom antérieur Nouveau nom Fonds d’actions acheteur/vendeur Picton Mahoney Fonds PICTON d’actions acheteur/vendeur Fonds d'actions canadiennes Extension Alpha 130/30 Picton Mahoney Fonds PICTON (130/30) d’actions acheteur/vendeur Fonds d’actions marché neutre Picton Mahoney Fonds PICTON d’actions marché neutre Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney Fonds PICTON de revenu acheteur/vendeur Fonds de situations spéciales Picton Mahoney Fonds PICTON d’occasions liées au crédit Fonds d’arbitrage Picton Mahoney Fonds PICTON d’arbitrage Fonds d’arbitrage plus Picton Mahoney Fonds PICTON d’arbitrage plus Fonds alpha absolu Picton Mahoney Fonds PICTON alpha multi-stratégies





Fonds en gestion commune Nom antérieur Nouveau nom Fonds d’actions canadiennes Picton Mahoney Fonds PICTON d’actions canadiennes

Les symboles boursiers des parts de FNB des fonds qui offrent cette catégorie ne changeront pas, sauf le symbole boursier des parts de FNB du Fonds alternatif d’occasions liées au crédit PICTON (auparavant, le Fonds alternatif fortifié situations spéciales Picton Mahoney), qui passera de « PFSS » à « PFCO ». Sous réserve de l’approbation définitive de la Bourse de Toronto (la « TSX »), les changements de nom et le remplacement du symbole devraient être pris en compte à l’ouverture des marchés vers le 18 juin 2025.

De plus, Picton Mahoney a annoncé que, dès aujourd’hui, le niveau de risque des fonds suivants est modifié comme suit :

Fonds Nouveau niveau de risque Niveau de risque antérieur Fonds alternatif PICTON alpha multi-stratégies (auparavant, Fonds alternatif fortifié multi‑stratégies Picton Mahoney) Faible Faible à moyen Fonds PICTON de revenu (auparavant, Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney) Faible Faible à moyen

Aucun changement n’a été apporté aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion des fonds susmentionnés en lien avec les changements de nom ou les nouveaux niveaux de risque.

Les modifications des niveaux de risque sont fondées sur la méthode de classification du risque que les Autorités canadiennes en valeurs mobilières prescrivent pour établir le niveau de risque des OPC. Picton Mahoney révise le niveau de risque de chacun des fonds qu'elle gère au moins une fois par année ainsi que lorsqu’un fonds fait l'objet d'un changement important. Ces modifications sont le résultat de l’examen annuel et ne découlent pas de changements importants apportés aux fonds.

Les porteurs de parts n’ont aucune mesure à prendre à l’égard des changements susmentionnés.

Pour en apprendre davantage sur la gamme complète des fonds Picton Mahoney, visitez le www.pictoninvestments.com.

À propos de Picton Mahoney

Gestion d’actifs Picton Mahoney se spécialise dans les solutions de placement différenciées et la gestion de la volatilité fondée sur des règles. Picton Mahoney aide ses clients à solidifier leurs portefeuilles grâce à l’expérience acquise au cours de différents cycles du marché et dans diverses conjonctures de placement.

Fondée en 2004 et appartenant à 100 % à ses employés, Picton Mahoney est une société de portefeuille spécialisée dont l’actif sous gestion dépasse 13,6 milliards de dollars (au 31 mars 2025). L’entreprise a innové en mettant les principes et les pratiques de placement de couverture authentique au service des investisseurs canadiens. Elle offre une gamme complète de solutions de placement, y compris des fonds communs de placement et des fonds alternatifs, aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs individuels au Canada.

Un placement dans un OPC peut donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion, à des rémunérations au rendement et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Les titres de fonds alternatifs ne peuvent être achetés que par l’intermédiaire d’un courtier inscrit et ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son visa.

Pour de plus amples informations :

Leisha Roche, chef du marketing, Gestion d’actifs Picton Mahoney

Tél. : 416 955‑4108

Courriel : service@pictoninvestments.com

Site Web : www.pictoninvestments.com

