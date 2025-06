Ion Gel ZCM-25®: Innovador Avance Contra Infecciones por Bacterias Multirresistentes

Acinetobacter baumannii

Nuevo estudio muestra que Ion Gel ZCM-25® elimina hasta 93.5% de Acinetobacter baumannii en minutos, sin efectos adversos reportados.

Ion Gel ZCM-25® combina actividad antimicrobiana rápida, tecnología iónica avanzada y un perfil seguro, sin generar resistencia, incluso frente a patógenos multirresistentes.” — Kevin Rude, CEO de IonBiotechnology Mexico

MEXICO, June 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Ion Gel ZCM-25® : Un Avance Prometedor Contra la Bacteria Multirresistente Acinetobacter baumanniiLa resistencia antimicrobiana representa una de las amenazas más urgentes para la salud pública global, y Acinetobacter baumannii se encuentra entre los patógenos más críticos. Ante este desafío, Ion Gel ZCM-25, un gel tópico formulado con tecnología IBAL, ha demostrado eficacia clínica significativa, ofreciendo una solución innovadora frente a infecciones resistentes en entornos médicos.Una amenaza creciente en entornos clínicosAcinetobacter baumannii es un patógeno oportunista gramnegativo, conocido por su capacidad de sobrevivir en superficies hospitalarias y su alta resistencia a múltiples clases de antibióticos. Está estrechamente vinculado con infecciones intrahospitalarias como neumonía asociada a ventilación mecánica, infecciones de heridas quirúrgicas y sepsis. La Organización Mundial de la Salud lo ha identificado como un patógeno de prioridad crítica, lo que ha impulsado la búsqueda de nuevas soluciones antimicrobianas eficaces.Composición y mecanismo de acción de Ion Gel ZCM-25Ion Gel ZCM-25es un gel antimicrobiano tópico que combina iones de zinc, cobre, magnesio, azufre e hidrógeno en un medio acuoso redox balanceado, mediante la tecnología patentada IBAL(Ion Biotechnology Aqueous Ligands). Este sistema iónico actúa de forma sinérgica sobre las bacterias al:Desorganizar sus membranas celulares y comprometer su integridad estructural.Inhibir enzimas esenciales involucradas en la replicación bacteriana.Interferir con el metabolismo celular, impidiendo su supervivencia.A diferencia de los antibióticos tradicionales, el mecanismo de acción iónico no está dirigido a una diana molecular específica, lo que reduce significativamente el riesgo de generación de resistencia.Evaluación clínica frente a Acinetobacter baumanniiUn estudio reciente , realizado conforme a la norma mexicana NMX-BB-040-SCFI-1999, evaluó la eficacia antimicrobiana de Ion Gel ZCM-25contra la cepa Acinetobacter baumannii BAA-1790™. El estudio aplicó el gel directamente a cultivos bacterianos y midió la reducción de colonias en tres intervalos de tiempo:A los 30 segundos: reducción del 87.0 % de las unidades formadoras de colonias (UFC).A los 60 segundos: reducción del 93.0 %.A los 10 minutos: reducción del 93.5 %.Estos resultados muestran que el gel actúa de forma rápida y sostenida, incluso ante cepas multirresistentes, posicionándose como un agente tópico eficaz en la prevención y tratamiento de infecciones cutáneas.Perfil de seguridad y tolerabilidadIon Gel ZCM-25ha sido evaluado en estudios clínicos para verificar su seguridad en piel humana. No se han reportado casos de irritación dérmica, alergias ni efectos adversos. Su fórmula de bajo peso molecular permite la rápida absorción de iones en los tejidos sin acumulación sistémica, lo cual ha sido validado mediante biomonitoreo no invasivo y pruebas de toxicidad en humanos.Aplicaciones clínicasDada su eficacia comprobada y su perfil seguro, Ion Gel ZCM-25ha sido integrado en diversos protocolos de atención médica como agente coadyuvante en el tratamiento de:Heridas infectadas agudas o crónicasÚlceras por presión y pie diabéticoIncisiones quirúrgicas para prevención de infecciones postoperatoriasQuemaduras de primer y segundo gradoLesiones dermatológicas en pacientes inmunocomprometidosEn un caso clínico reciente , un paciente con diabetes tipo 2 y antecedentes de fasciotomía fue tratado con Ion Gel ZCM-25, logrando cierre completo de la herida en menos de cuatro meses, sin necesidad de injerto y sin complicaciones infecciosas.Ventajas estratégicas frente a antibióticos tradicionalesLa acción no específica de los iones bioactivos permite combatir un amplio espectro de microorganismos, incluyendo bacterias multirresistentes, sin comprometer la flora benéfica. Además, su uso tópico evita la necesidad de administración sistémica, reduciendo riesgos de toxicidad y costos asociados.Ion Gel ZCM-25también ha demostrado estabilidad térmica, vida útil extendida, y compatibilidad con apósitos avanzados como los de plata iónica, favoreciendo su implementación en clínicas, hospitales y entornos ambulatorios.Impacto potencial en salud públicaEl uso extendido de Ion Gel ZCM-25en entornos hospitalarios puede contribuir significativamente a la reducción de infecciones nosocomiales y al uso racional de antibióticos. Su incorporación en programas de control de infecciones representa una oportunidad para disminuir días de estancia hospitalaria, gastos médicos y riesgo de complicaciones en pacientes vulnerables.ConclusiónFrente a la creciente amenaza que representa Acinetobacter baumannii y otros patógenos resistentes, Ion Gel ZCM-25ofrece una solución efectiva, segura y científicamente respaldada. Su tecnología IBAL, basada en la liberación controlada de iones terapéuticos, representa un nuevo paradigma en el tratamiento tópico de infecciones. Este avance posiciona a Ion Gel ZCM-25como una herramienta clave en la lucha global contra la resistencia antimicrobiana.

