EBC Financial Group lanza más de 100 CFDs de ETF de EE. UU., fortaleciendo la diversificación para sus clientes globales

LONDRES, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) anunció el lanzamiento de más de 100 nuevos CFDs (contratos por diferencia) de fondos cotizados en bolsa (ETFs) listados en EE. UU., ampliando su conjunto de productos multi-activos y ofreciendo a los clientes globales acceso más profundo a oportunidades de trading temáticas y diversificadas. Este lanzamiento destaca el compromiso continuo de EBC de ofrecer herramientas de nivel institucional en todas las clases de activos, basadas en la flexibilidad, transparencia y eficacia.

La nueva oferta incluye ETFs que cotizan en NYSE y NASDAQ, emitidos por gestores de activos líderes como Vanguard, iShares (BlackRock) y State Street Global Advisors. La cobertura temática abarca una amplia gama de narrativas macro y sectoriales globales.

"Esta expansión refleja nuestra visión de unir el diseño inteligente de productos con la relevancia del mercado", dijo David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd. "Los nuevos productos son una evolución natural para los operadores que buscan una exposición específica con mayor flexibilidad estratégica. En EBC, estamos creando un ecosistema que empodera tanto la precisión como el rendimiento".

El acceso temático cumple con la flexibilidad táctica

Los instrumentos adicionales vinculados a ETF cubren una variedad de exposiciones al mercado, incluidas las asignaciones geográficas como el iShares MSCI Brazil ETF; estrategias centradas en la renta fija como el iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund; e índices basados en sectores o materias primas como el United States Oil Fund LP y el Vanguard Health Care ETF. Otros temas incluyen cestas relacionadas con dividendos, acciones de mediana capitalización y seguimiento de índices basado en estilos.

Estos desarrollos reflejan un interés más amplio del sector en instrumentos que reflejan las tendencias en la asignación de activos sin la propiedad directa de los valores subyacentes. En muchos mercados, los productos indexados sectoriales y basados en estilos están ganando relevancia a medida que los participantes buscan formas flexibles de alinearse con las narrativas globales.

Históricamente, los ETFs que siguen ciclos económicos específicos, como las recuperaciones de materias primas o los repuntes de los mercados emergentes, han demostrado diferencias en su rendimiento. El ETF iShares MSCI Brazil, por ejemplo, superó notablemente al S&P 500 durante el período de recuperación posterior a la pandemia en 2021, destacando cómo los instrumentos temáticos pueden divergir de los índices generales dependiendo de los ciclos del mercado.

Estas adiciones sirven como ideas de trading independientes e instrumentos complementarios junto con la línea de productos existente de EBC, lo que permite una estructuración avanzada del portafolio y trading temático.

Exposición más inteligente: Apalancamiento, posiciones en corto y rentabilidad en un solo producto

En comparación con las inversiones directas en ETF, presenta varias ventajas clave, ya que los traders se benefician de una estructura de costos simplificada, sin comisiones tradicionales de gestión de fondos ni comisiones de bróker. La flexibilidad para tomar posiciones largas y cortas permite el trading estratégico independientemente de la dirección del mercado, mientras que el uso del apalancamiento mejora la eficiencia del capital y el potencial de rendimiento. Estas operaciones se ejecutan en tiempo real a través de las plataformas reconocidas de EBC, lo que proporciona un acceso sin problemas a las oportunidades de mercado.

Durante los ciclos clave del mercado, por ejemplo, la recuperación en forma de V posterior a la pandemia de ciertos ETFs temáticos de 2021, como el iShares MSCI Brazil ETF, superó significativamente a índices más amplios como el S&P 500. Nuestro portafolio permite a los traders participar en tendencias similares, adaptándose rápidamente a la dinámica cambiante del mercado con precisión y velocidad.

Cómo empezar

Se puede acceder a estos productos registrándose en www.ebc.com para iniciar el trading simulado o en vivo.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global reconocida por su experiencia en servicios en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas que operan en las principales jurisdicciones financieras, incluyendo el Reino Unido, Australia, Islas Caimán, Mauricio y otras, EBC permite a los inversores minoristas, profesionales e institucionales acceder a una amplia variedad de mercados globales y oportunidades de trading, incluyendo divisas, materias primas, acciones e índices.

Reconocido con varios premios, EBC se compromete a mantener los estándares éticos y mantiene licencias y cumple con las regulaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (Reino Unido) Limited está regulado por la Autoridad Conductal Financiera (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Caimán) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Autoridad de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros Mauritius (FSC).

En el núcleo de EBC está un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en las instituciones financieras líderes. Habiendo navegado por ciclos económicos clave desde el Acuerdo Plaza y la crisis del franco suizo de 2015 hasta los trastornos del mercado causados por la pandemia de COVID-19. Promovemos una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada relación con los inversores sea manejada con la máxima seriedad que merece.

Como el Socio Oficial de Divisas del FC Barcelona, EBC ofrece servicios especializados en las regiones de Asia, LATAM, Oriente Medio, África y Oceanía. A través de su asociación con United to Beat Malaria, la empresa contribuye a las iniciativas de salud global. EBC también apoya la serie de participación pública 'What Economists Really Do' (WERD - 'Lo que los economistas realmente hacen') del Departamento de Economía de la Oxford University, ayudando a desmitificar la economía y su aplicación a los principales desafíos sociales, promoviendo mayor comprensión y diálogo público.

