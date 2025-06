EBC Financial Group führt über 100 US-ETF-CFDs ein und stärkt die Diversifizierung für globale Kunden

Neues ETF-CFD-Angebot ermöglicht Zugang zu globalen Anlagethemen und bietet Echtzeit-Zugang sowie hohe Flexibilität

LONDON, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) hat die Einführung von über 100 neuen CFDs auf US-börsennotierte Exchange Traded Funds (ETFs) bekannt gegeben. Damit erweitert das Unternehmen sein Multi-Asset-Produktangebot und ermöglicht seinen globalen Kunden einen noch umfassenderen Zugang zu diversifizierten, themenbasierten Handelsmöglichkeiten. Dieser Produktstart unterstreicht EBCs kontinuierliches Engagement, institutionelle Handelslösungen über verschiedene Anlageklassen hinweg bereitzustellen – gestützt auf Flexibilität, Transparenz und Effizienz.

Das neue Angebot umfasst ETFs, die an der NYSE und dem NASDAQ gelistet sind und von führenden Vermögensverwaltern wie Vanguard, iShares (BlackRock) und State Street Global Advisors emittiert wurden. Die thematische Abdeckung umfasst eine breite Palette globaler makroökonomischer und sektorspezifischer Anlagethemen.

„Diese Expansion spiegelt unsere Vision wider, intelligentes Produktdesign mit Marktrelevanz zu verbinden“, so David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd. „Die neuen Produkte sind eine natürliche Weiterentwicklung für Trader, die gezielte Marktchancen mit größerer strategischer Flexibilität suchen. Bei EBC schaffen wir ein Ökosystem, das sowohl Präzision als auch Leistung ermöglicht.“

Thematischer Zugang mit maximaler taktischer Flexibilität

Die zusätzlichen ETF-basierten Instrumente decken eine Vielzahl von Marktexpositionen ab, darunter geografische Allokationen wie der iShares MSCI Brazil ETF; festverzinsliche Strategien, etwa der iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund; sowie sektor- oder rohstoffbasierte Indizes, darunter der United States Oil Fund LP und der Vanguard Health Care ETF. Weitere Anlagethemen umfassen dividendenorientierte Aktienbaskets, Mid-Cap-Aktien sowie stilbasierte Indexverfolgung.

Diese Entwicklungen spiegeln das wachsende Brancheninteresse an Instrumenten wider, die Trends in der Asset-Allokation abbilden, ohne dass ein direkter Besitz der zugrunde liegenden Wertpapiere erforderlich ist. In vielen Märkten gewinnen sektorspezifische und stilbasierte Indexprodukte zunehmend an Bedeutung, da Marktteilnehmer flexible Möglichkeiten suchen, sich auf globale Trends einzustellen.

Historisch gesehen haben ETFs, die bestimmte Wirtschaftszyklen abbilden – wie Aufschwünge im Rohstoffsektor oder in Schwellenmärkten – eine differenzierte Performance gezeigt. Der iShares MSCI Brazil ETF hat beispielsweise während der Erholungsphase nach der Pandemie im Jahr 2021 den S&P 500 deutlich übertroffen. Dies verdeutlicht, wie thematische Instrumente je nach Marktzyklus von breiten Indizes abweichen können.

Diese Ergänzungen dienen sowohl als eigenständige Handelsideen als auch als ergänzende Instrumente neben dem bestehenden Produktangebot von EBC und ermöglichen so eine fortgeschrittene Portfolio-Strukturierung sowie themen-orientiertes Trading.

Smarter Marktzugang: Hebelwirkung, Short-Positionen und Kosteneffizienz in einem Produkt

Im Vergleich zu direkten ETF-Investments bieten sich mehrere entscheidende Vorteile, da Trader von einer vereinfachten Kostenstruktur profitieren – ohne klassische Fondskosten oder Brokerprovisionen. Die Möglichkeit, sowohl Long- als auch Short-Positionen einzunehmen, ermöglicht strategisches Trading unabhängig von der Marktrichtung, während der Einsatz von Hebelwirkung die Kapitaleffizienz und das Renditepotenzial erhöht. Diese Trades werden in Echtzeit über die anerkannten Plattformen von EBC ausgeführt und bieten nahtlosen Zugang zu Marktchancen.

Während wichtiger Marktzyklen, wie beispielsweise der V-förmigen Erholung nach der Pandemie im Jahr 2021, haben bestimmte thematische ETFs – etwa der iShares MSCI Brazil ETF – breitere Indizes wie den S&P 500 deutlich übertroffen. Unser Portfolio ermöglicht es Tradern, an ähnlichen Trends teilzunehmen und sich mit Präzision und Schnelligkeit an sich verändernde Marktdynamiken anzupassen.

Erste Schritte

Zugriff auf diese Produkte erhalten Sie, indem Sie sich auf www.ebc.com registrieren, um mit dem simulierten oder Live-Trading zu beginnen.

Über die EBC Financial Group

Gegründet im renommierten Finanzviertel Londons, ist die EBC Financial Group (EBC) eine weltweit bekannte Marke, die sich durch ihre Expertise im Bereich Finanzvermittlung und Vermögensverwaltung auszeichnet. Durch ihre regulierten Abteilungen in wichtigen Finanzjurisdiktionen – darunter Großbritannien, Australien, die Cayman-Inseln, Mauritius und weitere – ermöglicht EBC Privat-, Profi- und institutionellen Anlegern den Zugang zu einer Vielzahl globaler Märkte und Handelsmöglichkeiten, darunter Währungen, Rohstoffe, Aktien und Indizes.

Als mehrfach ausgezeichneter Marktführer steht die EBC für höchste ethische Standards und operiert lizenziert und reguliert in allen relevanten Jurisdiktionen. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert; EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und wird von dieser reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen erfolgreich gemeistert – vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

Als offizieller Devisenpartner des FC Barcelona bietet die EBC Financial Group spezialisierte Finanzdienstleistungen in Schlüsselregionen wie Asien, Lateinamerika (LATAM), dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien an. Durch die Partnerschaft mit United to Beat Malaria leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zu globalen Gesundheitsinitiativen. Zudem unterstützt EBC die öffentliche Veranstaltungsreihe „What Economists Really Do“ (was Ökonomen wirklich machen) des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford. Diese Initiative trägt dazu bei, wirtschaftswissenschaftliche Zusammenhänge verständlich zu machen und ihren praktischen Nutzen für die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen zu vermitteln – mit dem Ziel, den öffentlichen Diskurs zu fördern und das Verständnis für ökonomische Themen zu vertiefen.

