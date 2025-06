A Közép-európai Egyetem csatlakozik a Simons Alapítvány úttörő ökológiai idegtudományi kutatásához

VIENNA, AUSTRIA, June 13, 2025 / EINPresswire.com / -- A Közép-európai Egyetem (CEU) kutatói egy jelentős új nemzetközi kezdeményezéshez csatlakoznak, amelyet a Simons Alapítvány indított azzal a céllal, hogy megértsék, hogyan irányítják az agy belső modelljei a viselkedést a valóságos, összetett környezetekben. Simons Collaboration on Ecological Neuroscience (SCENE – Simons Együttműködés az Ökológiai Idegtudományban) húsz vezető kutatócsoportot fog össze a kognitív tudomány, az idegtudomány és a mesterséges intelligencia területéről, hogy feltárják, hogyan képesek az élőlények értelmezni a kulvilagot, és alkalmazkodni a folyamatosan változó, természetes környezethez.”Hogyan modellezi agyunk a kiszámíthatatlan világot?„Az ambiciózus együttműködést Lengyel Máté, a CEU Kognitív Tudományok Tanszékének professzora vezeti. „Sok szempontból a SCENE számomra egy megvalósult álom” – mondta Lengyel professzor. „Mind a kutatási kérdések, amelyeket vizsgálni fogunk, mind az együttműködés módja – ahogyan a SCENE húsz nemzetközi kutatócsoportja közösen dolgozik majd – nagyon közel áll a kognitív tudományról és az idegtudományról alkotott elképzeléseimhez.”Milyen belső modellek irányítják a környezetünkkel való interakcióinkat? Vajon ezek a modellek azokra a dolgokra összpontosítanak, amelyeket kepesek vagyunk irányítani és megváltoztatni? Vagy azokra, amelyek jutalmazóak? Esetleg egyszerűen a világ kiszámítható aspektusait tükrözik vissza?Ezek a kérdések az emberi és állati intelligencia legmélyebb rétegeit érintik – és még a mesterséges intelligenciára is hatással vannak. Személy szerint ezek a kérdések karrierem kezdete óta különösen közel állnak a szívemhez.Mindig is hittem abban, hogy az ilyen komplex kérdésekben való érdemi előrelépéshez szilárd elméleti alapokra kell építenünk, és szigorú empirikus tesztekkel kell alátámasztanunk a kidolgozott matematikai elméleteket. A SCENE szoros együttműködése a világ vezető elméleti és kísérleti kutatócsoportjai között – a Simons Alapítvány nagylelkű támogatásával – lehetővé teszi e vízió megvalósítását. Megtiszteltetés számomra, hogy vezethetem ezt a csapatot, és izgatott vagyok a lehetőségek miatt, amelyeket CEU Kognitív Tudományi Tanszékének, különösen a Budapesten működő Kognitív Számítási Központnak nyújt.A csecsemők fejlődése, mint betekintés az elme működésébe Jonathan Kominsky, a Kognitív Tudományi Tanszék adjunktusa szintén hozzájárul a SCENE úttörő kutatásához. „Nagyon örülök, hogy emberi fejlődési nézőpontot vihetek be ebbe az úttörő együttműködésbe a CEU Kognitív Fejlődés Központja és a bécsi KinderKognition labor társigazgatójaként” – mondta Kominsky.„Az emberi fejlődés sokkal hosszabb ideig tart, mint a legtöbb más faj esetében, különösen az olyan alapvető motoros készségek eseteben, mint a tárgyak megragadása vagy az önálló mozgás. Egy csecsemő egészen más módon képes kapcsolatba lépni a tárgyakkal, terekkel és emberekkel 4 hónaposan, mint 6 hónaposan – vagy 6 hónaposan, mint 12 hónaposan.A SCENE projekt szempontjából ez egyedülálló lehetőséget kínál annak vizsgálatára, hogyan változnak a csecsemők belső világmodelljei azzal párhuzamosan, ahogy új képességeket szereznek a világ befolyásolására, és ahogy ezekkel a motoros készségekkel több tapasztalatot gyűjtenek. Nagyon hálás vagyok a lehetőségért, hogy együtt dolgozhatok Mátéval és kiváló nemzetközi kollégáinkkal ezen alapvető kérdések megválaszolásán, melyek az elménk működésére vonatkoznak. Kutatásomat, amely azt vizsgálja, hogyan gondolkodunk az „ok és okozat” világáról, szeretnem kiterjeszteni arra a kérdésre, hogy mi történik az elménkben és agyunkban, amikor először tanuljuk meg, hogyan tudunk mi magunk változásokat előidézni a világban.”A SCENE-rőlA Simons Collaboration on Ecological Neuroscience célja, hogy áthidalja a kontrollált laboratóriumi kísérletek és a való világ összetett viselkedése közötti szakadékot. Azzal, hogy a kutatók azt vizsgálják, hogyan alakulnak és alkalmazkodnak az agy belső modelljei dinamikus, kiszámíthatatlan környezetekben, olyan elveket tárhatnak fel, amelyek nemcsak a természetes intelligenciát magyarázzák meg, hanem a következő generációs mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztését is megalapozhatják.A SCENE kutatócsoportjai kísérleteiket különböző fajokon, természetes környezetekben és elméleti keretek mentén integrálják majd. Az együttműködést, mely várhatóan tíz évig tart, a a Simons Alapítvány finanszírozza.Résztvevő intézményekA Közép-európai Egyetem mellett a következő intézmények vesznek részt a projektben:New York-i Egyetem, Pittsburghi Egyetem, Yale Egyetem, Cambridge-i Egyetem, Lausanne-i Szövetségi Műszaki Egyetem, Johns Hopkins Egyetem, Oregoni Egyetem, Minnesotai Egyetem, Carnegie Mellon Egyetem, Darmstadti Műszaki Egyetem, Google DeepMind, Columbia Egyetem, Duke Egyetem, Stanford Egyetem, valamint a Weizmann Tudományos Intézet.További információért a SCENE-ről kérjük, olvassa el a Simons Alapítvány SCENE-hez kapcsolódó bejelentését.

