Les prix de l'Équipe Nick Coates de MADD Canada seront décernés aux policiers de Terre-Neuve-et-Labrador pour leurs efforts exceptionnels en vue de la sécurité routière

ST. JOHN'S, Terre-Neuve-et-Labrador, 13 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les policiers de Terre-Neuve-et-Labrador seront honorés lors de la septième cérémonie annuelle de remise des prix de l’Équipe Nick Coates de MADD Canada pour leurs efforts exceptionnels visant à éliminer les conducteurs avec les capacités affaiblies des routes, des voies navigables et des sentiers de la province.

Cette année, 17 policiers recevront un prix dont dix de la Police royale de Terre-Neuve et sept de la Gendarmerie royale du Canada. Un prix sera décerné à l'agent de police « le plus performant » de chaque service de police qui a retiré de la route le plus grand nombre de conducteurs avec les capacités affaiblies. Tous les récipiendaires recevront également un certificat.

« MADD Canada est reconnaissant envers les policiers de Terre-Neuve-et-Labrador pour leur engagement à l'égard de la prévention de la conduite avec capacités affaiblies », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « Ces policiers ne se limitent pas seulement à faire respecter la loi, ils protègent les communautés et sauvent des vies. Nous tenons à les remercier de tout cœur pour leur courage, leur vigilance et leur engagement à l'égard de la sécurité routière ».

Créé en 2019, le prix est nommé en l'honneur de Nick Coates afin de lui rendre hommage, ainsi qu'à toutes les victimes de la conduite avec capacités affaiblies. Nick a été tué par un conducteur aux capacités affaiblies à St. John's en août 2013. Il revenait d'une réunion de travail à moto lorsqu'il a été heurté par une camionnette. Nick est décédé à l'hôpital le jour même. Il n'avait que 27 ans. Depuis sa mort, la famille de Nick travaille sans relâche pour sensibiliser le public et prévenir la conduite avec capacités affaiblies. La belle-mère de Nick, Patricia Hynes-Coates, est l'une des anciennes présidentes nationales de MADD Canada.

« Les conséquences tragiques de la conduite avec capacités affaiblies sont tout à fait évitables. La conduite avec capacités affaiblies est un choix qui pose un risque inutile et inacceptable pour le conducteur et pour chaque personne qui partagent la route », a déclaré le commissaire adjoint Pat Cahill, commandant de la GRC de Terre-Neuve-et-Labrador. « Au nom de la GRC de Terre-Neuve-et-Labrador, je tiens à remercier MADD Canada et la famille Coates de reconnaître les efforts des policiers de la GRC et de la RNC ainsi que leur engagement inlassable à sauver des vies et à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies dans notre province ».

MADD Canada tient à remercier Patricia Hynes-Coates, Terry Coates, la RNC et la GRC pour leur soutien continu au programme de prix et à la cérémonie annuelle de remise des prix.

Les récipiendaires des prix de l'Équipe Nick Coates 2024

GRC

Argent

Gendarme Gina King

Gendarme Bradley Layman

Gendarme Mackenzie McCoy

Gendarme Jarret Thorne

Or

Gendarme Stephen Miller

Gendarme Caleb Pellerin

Gendarme Janet Reddy

RNC



Argent

Gendarme Evan Bennett

Gendarme Deirdre Halliday

Gendarme Shane McClafferty

Gendarme Michael Shea

Gendarme Michael Carter

Or

Gendarme Michael Burton

Gendarme Neil Gibbons

Gendarme Geoff Heffernan

Gendarme Kyle Morrissey

Gendarme Aaron White

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter:

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca

Constable James Cadigan, #775 Agent de communications et porte-parole de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve, media@rnc.gov.nl.ca, 709-729-8658

Caporale Jolene Garland, Agente des relations avec les médias, GRC T.-N.-L., rcmp.nl.media-medias.tnl.grc@rcmp-grc.gc.ca, 709-772-6170

