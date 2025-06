Brait Consulting y xSuite Group establecen una alianza estratégica

El especialista español en ECM y procesamiento de facturas ofrecerá a sus clientes soluciones certificadas por SAP de xSuite, proveedor global experto en automatización de cuentas por pagar.

Ahrensburg, Alemania / Tudela, España, 13 de junio 2025 – Speto & Brait Consulting Group S.L. ha firmado una alianza estratégica con xSuite Group. El acuerdo, ratificado en abril, designa a Brait Consulting como nuevo Socio de Soluciones del proveedor de software alemán. A partir de ahora, Brait comercializará, implementará y dará soporte a las soluciones de xSuite para la automatización de procesos de facturación y compras, así como para el archivado digital, tanto en España como en otros mercados europeos. Esta alianza representa una expansión estratégica para Brait Consulting, al fortalecer su oferta de servicios modernos centrados en SAP.

Con sede en Madrid, España, Brait es una empresa de consultoría informática especializada en la digitalización y automatización de procesos empresariales en entornos SAP. Gracias a su experiencia en automatización de facturas, facturación electrónica, gestión documental y cumplimiento electrónico, la empresa ayuda a las organizaciones a optimizar e integrar sus sistemas SAP. A medida que se acelera la transformación tecnológica y muchas empresas se preparan para migrar a SAP S/4HANA, crece la demanda de soluciones modernas que sustituyan a sistemas heredados, especialmente en el área de procesamiento de facturas.



Brait ofrece soluciones certificadas por SAP compatibles con todos los modelos de implementación de SAP: en la nube, on-premise e híbridos. Gracias a este partnership con xSuite, Brait ampliará su capacidad de ofrecer soluciones integrales especialmente en el área de Purchase-to-Pay y archivado digital, reconocidas por su gran flexibilidad y escalabilidad. Además, la empresa cuenta con una hoja de ruta de productos orientada al futuro que incorpora tecnologías emergentes. Estas características convierten a xSuite en una opción potente y preparada para el futuro para empresas que están realizando la transición a SAP S/4HANA.

“Estamos muy entusiasmados con nuestra alianza con Brait Consulting, ya que refuerza significativamente nuestra presencia en el mercado español. Esta colaboración nos permite ofrecer conjuntamente soluciones de automatización innovadoras y preparadas para el futuro a clientes de SAP en las áreas de finanzas y compras”, afirmó Gonzalo Isla Baranda, Director General de xSuite Iberia. “Al combinar la profunda experiencia de consultoría de Brait con nuestro software avanzado, los clientes se beneficiarán de una optimización de procesos inteligente, eficiente y sostenible.”

Édgar Jiménez, CEO de Brait, añadió: “Los clientes de SAP hoy en día exigen soluciones tecnológicamente avanzadas y funcionalmente sólidas, independientemente de si ejecutan SAP en la nube, on-premise o en entornos híbridos. Con xSuite, ampliamos nuestro portfolio, ofreciendo otra plataforma modular, certificada por SAP y desplegable globalmente. Nos impresiona especialmente la naturaleza cercana y colaborativa de la alianza, así como la hoja de ruta claramente definida, que nos permite brindar a nuestros clientes un soporte sostenible y preparado para el futuro.”

Acerca de Speto & Brait Consulting Group

Speto & Brait Consulting Group es una empresa especializada en la optimización y automatización los procesos empresariales. Son expertos en factura electrónica a nivel global, en business networks, y en todo tipo de integración y automatización de facturas (tanto emitidas como recibidas), digitalización end-to-end del proceso de compras y en gestión documental, siempre con SAP.

https://www.brait.cc/en



Acerca de xSuite Group

Con oficinas en Asia, Europa y Estados Unidos, xSuite es un líder innovador en la optimización de flujos de trabajo P2P basados en SAP. La empresa ofrece soluciones de software y servicios de implementación a más de 1.600 clientes en todo el mundo, lo que la convierte en un socio de confianza para la modernización de los sistemas de cuentas por pagar y la automatización de procesos manuales basados en papel. www.xsuite.com



Contacto de prensa:

xSuite Group / Oficina central

Barbara Wirtz

Marketing y Relaciones Públicas

Tel. +49 (0)4102/88 38 36

barbara.wirtz@xsuite.com



Contacto xSuite Iberia

Gonzalo Isla Baranda, Director General

Calle del Hierro 21, Ático B

28045 Madrid I Spain

Tel. +34 623 94 85 19

info.iberia@xsuite.com





Contacto para partners:

xSuite Group / Internacional

Tony Cheung

Vicepresidente Global

Cuentas Empresariales y Alianzas Estratégicas

Tel. +44 7561 893170

tony.cheung@xsuite.com



Attachment

Brait xSuite C Édgar Jiménez, Consejero Delegado de Brait (izq.) y Gonzalo Isla Baranda, Director General de xSuite Iberia. Fuente: xSuite

