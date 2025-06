Generální ředitelka burzy Bitget Gracy Chen se umístila v žebříčku CoinDesk Top 50 žen v oblasti Web3 a AI

VICTORIA, Seychely, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , přední kryptoměnová burza a společnost působící v oblasti Web3, s potěšením oznamuje, že Gracy Chen, generální ředitelka společnosti Bitget, byla zařazena na seznam CoinDesk Top 50 žen v oblasti Web3 a AI pro rok 2025. Jedná se o uznávané ocenění vlivných lídryň, které utvářejí budoucnost digitálních financí a technologií. Výroční seznam zahrnuje lídry z oblasti blockchainu, kryptoměn a umělé inteligence, kteří prosazují inovace a inkluzi v nově vznikajících technologických sektorech.

Mezi deseti nejvýznamnějšími oceněnými se Chen řadí po bok takových osobností jako Daniela Amodei z Anthropic, Anima Anandkumar z Caltech, Teana Baker Taylor z Venice.ai, Regina Barzilay z MIT, Betsabe Botaitis z Hedera, Stéphanie Cabossioras ze Société Générale, Eowyn Chen z Trust Wallet, Samara Cohen z BlackRock, Emilie Choi z Coinbase a Delphine Forma ze Solidus Labs spolu s dalšími čtyřiceti výjimečnými ženami.

Seznam sestavil redakční tým portálu CoinDesk na základě přísného a komplexního procesu a po konzultaci s pestrou skupinou žen ve vedoucích pozicích v organizacích, jako jsou Google, Spotify a Association of Women in Crypto. Porota složená z předních odborníků z oboru vyhodnotila 300 nominovaných z celého světa, z nichž nakonec vybrala finalistky na základě jejich inovativnosti, vlivu a významu pro budoucnost Webu 3.0 a umělé inteligence.

Chen vyniká nejen jako jediná žena mezi generálními řediteli deseti největších světových kryptoburz, ale také jako vůdčí osobnost, která stojí za globálním růstem společnosti Bitget. Od svého nástupu do funkce generální ředitelky v květnu 2024 vede platformu ve fázi zrychleného růstu. Pod jejím vedením rozšířila burza Bitget uživatelskou základnu z 20 milionů na více než 120 milionů uživatelů po celém světě a zařadila se tak mezi tři největší celosvětové burzy podle objemu obchodů.

Její působení je charakterizováno strategickým posunem, který rozšířil nabídku společnosti Bitget daleko za hranice derivátů. Platforma dnes nabízí prvotřídní možnosti spotového obchodování, prosperující ekosystém Launchpad a Launchpool, kopírovací obchodování poháněné umělou inteligencí, nástroje pro správu aktiv a široce rozšířenou self-custody peněženku prostřednictvím Bitget Wallet. Chen zároveň hraje aktivní roli při rozšiřování institucionálních vztahů a zajišťování partnerství s velkým dopadem, která prohlubují působení společnosti Bitget na klíčových trzích.

Vedle produktového a byznysového rozvoje společnosti Bitget je důležitým pilířem její manažerské agendy také společenská odpovědnost. Vede iniciativu Blockchain4Her (B4H) s rozpočtem 10 milionů dolarů, která vznikla s cílem řešit rovnost pohlaví v odvětví blockchainu. Iniciativa se zaměřuje na podporu žen tvůrkyň, vývojářek a podnikatelek formou vzdělávání, financování, mentorství a přístupu do globálního ekosystému Web3. Jako delegátka na konferenci UN Women CSW přináší Chen do globálních diskusí o genderu a technologiích také kritický pohled na Web3. Má více než desetileté zkušenosti s investicemi, podnikáním a vedením technologických společností.

Zařazení Gracy Chen do žebříčku CoinDesk Top 50 žen v oblasti Web3 a AI odráží její úspěchy při rozšiřování Bitgetu na multidimenzionální platformu Web3 a její rostoucí vliv na utváření inkluzivnější budoucnosti kryptoměnového průmyslu.

