Cohesity et 11:11 Systems lancent un nouveau service de restauration en salle blanche qui renforce la cyberrésilience

Maintenant disponible, cette solution inédite basée sur le cloud permet de réagir rapidement en cas de cyberattaque, d'opérer une restauration à grande échelle et de rétablir la confiance dans vos données grâce à un modèle de service à la demande.

Londres, – 13 juin 2025 – Cohesity, le leader en sécurité des données optimisée par IA et 11:11 Systems, un leader en services d'infogérance pour les solutions d'infrastructure, viennent d'annoncer la disponibilité de leur nouveau service de restauration en salle blanche entièrement managé, 11:11 Cyber Recovery Platform for Cohesity.

Alliant les fonctionnalités clés de la salle blanche de Cohesity à l'expertise en récupération des incidents et infogérance de 11:11 Systems, cette solution permet aux organisations de créer à la demande et facilement des environnements isolés et déconnectés du réseau. Ces environnements permettent de mener des enquêtes et d'analyser la sécurité du réseau, afin que les entreprises puissent réagir immédiatement en cas d'attaque de type ransomware, ou similaire, et rétablir un fonctionnement normal.

Face à la montée en puissance des cyberattaques partout dans le monde, s’équiper d'une salle blanche est un impératif opérationnel pour les entreprises modernes. Cela impose souvent aux organisations de réaliser des dépenses considérables d'investissement et d'exploitation pour disposer à tout moment d'une capacité suffisante dans des installations spécialisées et isolées du réseau. Toutefois, le coût des salles blanches dédiées est prohibitif pour de nombreuses entreprises. Par conséquent, les DSI sont souvent contraints de faire avec des techniques manuelles qui imposent des temps de récupération considérables. 11:11 relève ce défi en offrant des installations et des infrastructures spécialisées, conçues selon les normes de résilience les plus strictes, ainsi que des services de conseil permettant aux clients de s'appuyer sur une suite complète de services et une expertise sans équivalent pour faire face à des menaces en constante évolution.

Proposée sous forme de modèle sécurisé, basée sur le cloud et facturée au To, la solution 11:11 Cyber Recovery Platform for Cohesity crée un environnement de salle blanche entièrement isolé du réseau pour identifier les répliques de données propres et non compromises, afin de rétablir un fonctionnement normal rapidement. Fournie en tant que service et appuyée par le SLA de disponibilité à 100 % de 11:11, cette solution est disponible dès maintenant sous forme d'abonnement mensuel, sans dépenses d'investissement ou d'exploitation. Des outils et une expertise avancés sont disponibles à tous les stades du processus de réponse en cas d’incident et 11:11 Cyber Recovery Platform for Cohesity permet de mettre en place des stratégies de restauration plus agiles et moins coûteuses, afin que les entreprises affrontent les attaques en position de force et rétablissent un fonctionnement normal plus rapidement. Cette solution complète de reprise après incident est bien plus qu'une simple procédure de sauvegarde et reprise après incident, car elle englobe la préparation, le lancement de la récupération, la limitation des dégâts et la restauration finale.

« Alors que les menaces évoluent sans cesse, il est crucial que les organisations disposent d'outils avancés et de partenaires de confiance pour protéger leurs opérations », explique Vasu Murthy, directeur produit de Cohesity. « Chez Cohesity, nous mettons tout en œuvre pour répondre à ces besoins, que ce soit en termes d'innovations constantes sur notre plateforme de sécurité des données ou en créant de nouvelles solutions avec des partenaires de premier plan. Cette solution reflète l'évolution de notre partenariat avec 11:11 Systems. Elle prolonge nos capacités de cyberrésilience avec une salle blanche puissante et facile à déployer qui permet à nos clients de mener des simulations et de restaurer plus rapidement leurs systèmes en cas d'attaque. »

« En alliant notre expertise de récupération en infogérance et une infrastructure dédiée qui utilise la plateforme moderne de sécurité des données de Cohesity, nous sommes en mesure d'assurer un service de reprise après sinistre avancé et accessible », explique Justin Giardina, DSI, 11:11 Systems. « Nous sommes en capacité d'assurer la résilience opérationnelle des entreprises modernes sans imposer à nos clients de devoir tout construire en interne. »

11:11 Cyber Recovery Platform for Cohesity prend en charge tout le cycle de vie de réponse en cas d'incident, de la détection et de l'isolation, à l'atténuation et une restauration complète. Des experts en gestion d'incidents sont disponibles en permanence pour aider les organisations à atténuer les menaces et rétablir un fonctionnement normal rapidement. Avec plusieurs décennies d'expérience en tant que spécialiste reconnu en reprise après incident ou sinistre en tant que service (DRaaS), 11:11 Systems est un leader mondial du modèle « en tant que service », et assure une assistance 24h/24, 7j/7, 365j/365 pour aider ses clients à faire face efficacement à leurs défis. Cela permet aux organisations d'affronter les incidents en toute confiance, sans compromis sur la conformité et la continuité métier.

« Compte tenu des enjeux majeurs, disposer d'une plateforme de salle blanche offrant un ensemble complet d'outils pour identifier, isoler et réparer les dégâts d'une cyberattaque est vital », affirme Roy Illsley, analyste en chef d'Omdia, un cabinet d'étude de marché. « La mise à disposition d'une salle blanche et de l'expertise de Cohesity et de 11:11 Systems illustrent à quel point le rapprochement entre ces deux spécialistes a été fructueux pour renouveler l'approche de la cybersécurité. »

Cette nouvelle offre découle du partenariat entre 11:11 Systems et Cohesity, et inclut 11:11 Cyber Vault et 11:11 Disaster Recovery (DRaaS) for Cohesity. Ces deux entreprises ont pour vocation d'innover et de fournir des solutions de cyberrésilience avancées aux organisations en Amérique du Nord, Europe et Australie.

La solution 11:11 Cyber Recovery Platform for Cohesity est disponible dès maintenant et sera présentée lors du salon HPE Discover du 23 au 26 juin. Pour plus d'informations, visitez le stand de Cohesity, n° 3130, ou le site web Cohesity, ainsi que le stand de 11:11 Systems, n° 3025, ou le site web de 11:11.

À propos de Cohesity

Cohesity est le leader de la sécurisation des données optimisée par l’IA. Plus de 13 600 entreprises, dont au moins 85 du Fortune 100 et près de 70 % du Global 500, s’appuient sur Cohesity pour renforcer leur résilience, tout en exploitant le potentiel de leurs vastes quantités de données grâce à l’IA générative. Issue de la fusion entre Cohesity et l’entité protection des données d’entreprise de Veritas, cette société facilite la sécurisation et la protection des données, que ce soit sur site, en périphérie ou dans le cloud. Soutenue entre autres par NVIDIA, IBM, HPE, Cisco, AWS et Google Cloud, Cohesity est basée à Santa Clara, Californie et possède des bureaux dans le monde entier. Pour en savoir plus, suivez Cohesity sur LinkedIn, X, et Facebook.

À propos de 11:11 Systems

11:11 Systems est un fournisseur de solutions d'infrastructure gérée qui permet aux clients de moderniser, protéger et gérer des applications et données applications et des données vitales au moyen de la plateforme cloud résiliente de 11:11. En savoir plus sur 1111Systems.com

