Do talento ao sucesso: Axi Select anuncia a quarta trader Pro M, que agora administra US$ 1 milhão em fundos Axi

SYDNEY, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após os recentes anúncios de que três traders da Axi Select alcançaram o marco máximo do programa, a Axi, corretora líder de FX e CFD on-line, Axi, anunciou com orgulho a promoção da sua quarta trader geral – Pro M: Looi Sook Yen da Ásia.

Esta inovação reflete o compromisso contínuo da corretora em capacitar traders ambiciosos e talentosos por meio de um programa criado para liberar e maximizar todo o seu potencial de negociação e lucro.

Louis Cooper, diretor comercial da Axi, compartilha seu entusiasmo com o mais recente sucesso do programa, observando: “Estamos orgulhosos de ver nosso programa continuar a elevar os traders, ajudando-os a negociar e aprimorar suas habilidades de negociação até chegarem ao topo. Desde o lançamento do Axi Select em 2023, estamos confiantes em sua capacidade de levar o talento de todos os traders a novos patamares, independentemente de gênero ou nível de experiência. Hoje, comemoramos um momento histórico: nossa quarta trader Pro M e a primeira mulher a alcançar o nível mais alto do programa e garantir uma alocação de US$ 1 milhão. A Sra. Looi demonstrou habilidade, talento e disciplina excepcionais – e com as ferramentas e o apoio certos, ela agora administra US$ 1 milhão em fundos da Axi.”

Há alguns meses, a Axi Select anunciou seus três primeiros traders financiados com US$ 1 milhão: Francisco Quesada Godines, Daniel Gutiérrez Viñas e o trader de 21 anos, Kayan Freitas. O programa oferece aos traders a oportunidade de acessar financiamento de capital de até US$ 1.000.000 e ganhar até 90% de seus lucros, bem como a vantagem de ingressar no programa com zero taxas de registro ou mensais*. Além disso, o Axi Select usa uma conta real Standard ou Pro, condições de negociação irrestritas, uma sala de negociação exclusiva e muito mais. Recentemente, a corretora foi reconhecida com o prêmio de 'Melhor Programa de Trader Financiado' pelo ADVFN International Financial Awards e, entre outros, foi homenageada pela Finance Feeds com o prêmio de 'Empresa de Negociação Proprietária Mais Inovadora'.

O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader Limited. Os CFDs apresentam um alto risco de perda de investimento. Em nossas negociações com você, atuaremos como contraparte principal de todas as suas posições. Este conteúdo não está disponível para residentes da Austrália, Nova Zelândia, UE e Reino Unido. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Serviço. *Aplicam-se taxas de negociação padrão.

Assista ao vídeo do anúncio aqui.

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de negociação on-line de FX e CFD, com milhares de clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

Para mais informações ou comentários adicionais da Axi, entre em contato com: mediaenquiries@axi.com

Uma foto que acompanha este comunicado está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da30a690-7ae0-4ccb-b753-b387e16c7313

