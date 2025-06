Dari Bakat ke Kejayaan: Axi Select Mengumumkan Pedagang Pro M Keempat, Kini Mengurus Dana Axi Bernilai $1 Juta USD

SYDNEY, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Susulan pengumuman terkini bahawa tiga pedagang Axi Select telah mencapai pencapaian tertinggi dalam program tersebut, broker FX dan CFD dalam talian terkemuka, Axi, dengan bangganya mengumumkan kenaikan pangkat pedagang Pro M keempat secara keseluruhan: Looi Sook Yen dari Asia.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen berterusan broker dalam memperkasakan pedagang yang bercita-cita tinggi dan berbakat melalui program yang direka untuk membuka peluang serta memaksimumkan potensi penuh mereka dalam perdagangan dan keuntungan.

Louis Cooper, Ketua Pegawai Komersial Axi berkongsi keterujaannya terhadap kejayaan terkini program ini dan menyatakan: “Kami berbangga melihat program kami terus memajukan pedagang, membantu mereka berdagang dan menambah baik kemahiran perdagangan sehingga ke tahap tertinggi. Sejak pelancaran Axi Select pada tahun 2023, kami yakin dengan keupayaannya dalam mengasah bakat semua pedagang ke tahap yang lebih tinggi—tanpa mengira jantina atau tahap pengalaman. Hari ini, kami meraikan detik bersejarah: pedagang Pro M keempat kami dan wanita pertama yang mencapai tahap tertinggi dalam program ini serta memperoleh peruntukan bernilai $1 juta. Cik Looi menunjukkan kemahiran luar biasa, bakat dan disiplin—dan dengan alat yang tepat serta sokongan, beliau kini menguruskan dana Axi bernilai $1 juta.”

Beberapa bulan lalu, Axi Select mengumumkan tiga pedagang pertama yang menerima dana $1 juta: Francisco Quesada Godines, Daniel Gutiérrez Viñas dan pedagang berusia 21 tahun, Kayan Freitas. Program ini menawarkan peluang kepada pedagang untuk mendapatkan dana modal sehingga $1,000,000 USD dan memperoleh sehingga 90% daripada keuntungan mereka, serta kelebihan untuk menyertai program ini tanpa yuran pendaftaran atau bayaran bulanan*. Selain itu, Axi Select menggunakan akaun Standard atau Pro secara langsung, menawarkan syarat perdagangan tanpa sekatan, akses ke bilik dagangan eksklusif dan banyak lagi. Baru-baru ini, broker telah diiktiraf dengan anugerah 'Program Pedagang Dibiayai Terbaik' oleh Anugerah Kewangan Antarabangsa ADVFN dan antara lain, telah dihormati oleh Suapan Kewangan dengan anugerah 'Firma Perdagangan Proprietari Paling Inovatif.

Program Axi Select hanya tersedia untuk pelanggan AxiTrader Limited. CFD membawa risiko kerugian pelaburan yang tinggi. Dalam urusan kami dengan anda, kami akan bertindak sebagai pihak lawan utama kepada semua posisi anda. Kandungan ini tidak tersedia untuk penduduk Australia (AU), New Zealand (NZ), Kesatuan Eropah (EU) dan United Kingdom (UK). Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Syarat Perkhidmatan kami. *Yuran perdagangan standard dikenakan.

Saksikan video pengumuman di sini.

Perihal Axi

Axi merupakan syarikat dagangan FX dan CFD dalam talian global, dengan ribuan pelanggan di lebih daripada 100 negara di seluruh dunia. Axi menawarkan CFD untuk beberapa kelas aset termasuk Forex, Saham, Emas, Minyak, Kopi dan banyak lagi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut atau komen tambahan daripada Axi, sila hubungi: mediaenquiries@axi.com

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da30a690-7ae0-4ccb-b753-b387e16c7313

