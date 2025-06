Vom Talent zum Erfolg: Axi Select gibt vierten Pro M Trader bekannt, der nun 1 Million US-Dollar an Axi-Fonds verwaltet

SYDNEY, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach den jüngsten Ankündigungen, dass drei Axi Select-Händler den höchsten Meilenstein des Programms erreicht haben, gibt der führende Online-FX- und CFD-Broker Axi mit Stolz die Beförderung seiner insgesamt vierten Pro M-Traderin bekannt: Looi Sook Yen aus Asien.

Dieser Durchbruch spiegelt das kontinuierliche Engagement des Brokers wider, ambitionierte und talentierte Trader durch ein Programm zu unterstützen, das darauf ausgelegt ist, ihr volles Trading- und Gewinnpotenzial zu erschließen und zu maximieren.

Louis Cooper, Chief Commercial Officer bei Axi, teilt seine Begeisterung über den jüngsten Erfolg des Programms und erklärt: „Wir sind stolz darauf, dass unser Programm Trader weiterhin fördert und ihnen dabei hilft, ihre Trading-Fähigkeiten zu verbessern und sich bis an die Spitze zu arbeiten. Seit der Einführung von Axi Select im Jahr 2023 sind wir davon überzeugt, dass es das Potenzial aller Trader unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Erfahrung optimal ausschöpft. Heute feiern wir einen Meilenstein: unseren vierten Pro M-Trader und die erste Frau, die die höchste Stufe des Programms erreicht und sich eine Zuweisung von 1 Million Dollar gesichert hat. Looi Sook Yen hat herausragende Fähigkeiten, Talent und Disziplin bewiesen – und mit den richtigen Werkzeugen und der richtigen Unterstützung verwaltet sie nun 1 Million US-Dollar an Axi-Fonds.”

Vor einigen Monaten gab Axi Select die ersten drei mit 1 Million US-Dollar finanzierten Trader bekannt: Francisco Quesada Godines, Daniel Gutiérrez Viñas und den 21-jährigen Trader Kayan Freitas. Das Programm bietet Tradern die Möglichkeit, Kapital in Höhe von bis zu 1.000.000 US-Dollar zu erhalten und bis zu 90 % ihrer Gewinne zu behalten. Darüber hinaus profitieren sie von der Teilnahme am Programm ohne Registrierungs- oder monatliche Gebühren. Außerdem bietet Axi Select ein Standard- oder Pro-Live-Konto, uneingeschränkte Handelsbedingungen, einen exklusiven Handelsraum und vieles mehr. Vor kurzem wurde der Broker bei den ADVFN International Financial Awards mit dem Preis „Best Funded Trader Programme” ausgezeichnet und unter anderem von Finance Feeds als „Most Innovative Proprietary Trading Firm” geehrt.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

