CGTN: Çin ve ABD, derinlemesine ve samimi ticaret görüşmelerinin ardından prensipte uzlaşmaya vardı

PEKİN, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişare mekanizmasının Londra’daki ilk toplantısının tamamlanmasının ardından, CGTN önemli sonuçları ve kaydedilen ilerlemeyi özetleyen bir makale yayımladı. Makale Çin’in eşitlik ve karşılıklı çıkar temelli diyaloğa olan bağlılığının altını çiziyor, çatışma yerine iş birliğinin önemini vurguluyor ve ticaret sorunlarını yapıcı katılım yoluyla çözmenin her iki ülkenin de çıkarlarına hizmet ettiğini ve küresel ekonomik kalkınmaya katkıda bulunduğunu bir daha pekiştiriyor.

Çin tarafının Çarşamba günü yayımladığı bir açıklamaya göre, Londra’da iki gün süren derinlemesine ve samimi ticaret görüşmelerinin ardından, Çin ve ABD birbirlerinin ekonomi ve ticaret konusundaki kaygılarını ele alma konusunda yeni ilerleme kaydetti.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi, Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişare mekanizmasının ilk toplantısını 9-10 Haziran (yerel saatle) tarihlerinde düzenledi. Taraflar, iki devlet başkanının 5 Haziran’daki telefon görüşmesi esnasında vardığı önemli uzlaşmayı ve Cenevre’deki ekonomi ve ticaret görüşmelerinin sonuçlarını pekiştirmeye yönelik önlemler çerçevesini hayata geçirmek konusunda prensipte anlaşmaya vardı.

Pekin'in Çin-ABD ticaret ve ekonomi ilişkileri konusundaki baş sorumlu olan Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in katıldığı toplantıda ABD'yi temsil eden isimler Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer oldu. Lifeng, toplantıyı iki devlet başkanının stratejik rehberliğinde gerçekleşen önemli bir istişare olarak değerlendirdi.

Çin-ABD ekonomi ve ticaret ilişkilerinin özünde karşılıklı çıkar ve kazan-kazan ilkesini temel alan iş birliğine dayandığını belirten Lifeng, ekonomi ve ticaret alanında Çin ve ABD arasındaki iş birliğinin iki tarafa da yarar sağlarken çatışmanın iki tarafa da zarar verdiğini belirtti.

Lifeng bunun yanında ABD'nin ticaret konusunda Çin'le arasındaki anlaşmazlıkları eşit diyalog ve karşılıklı çıkara dayalı iş birliği yoluyla çözmesi çağrısında bulunurken, Çin’in ekonomi ve ticaret istişarelerinde samimiyetle hareket ederken aynı zamanda ilkeleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Christopher Newport University'de siyaset bilimi alanında çalışan Doç. Dr. Sun Taiyi, CGTN'ye verdiği demeçte son toplantının mevcut ekonomi ve ticaret sorunlarına açıklık getirmek ve ikili ilişkileri yeniden rayına oturtmak için iki tarafa da fırsat sunduğunu belirtti.

Ticaret bağları iki tarafa da fayda sağlar

Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişare mekanizmasının ilk toplantısı, taraflar 10-11 Mayıs tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşen üst düzey toplantıda önemli ilerleme kaydettikten yaklaşık bir ay sonra düzenlendi.

12 Mayıs’ta yayımlanan ortak açıklamada, Çin ve ABD ikili gümrük tarifesi düzeylerini ciddi ölçüde aşağı çekme konusunda anlaşmaya vardı. ABD, Çin mallarına uyguladığı ek gümrük tarifelerinin %91’ini kaldırırken Çin de bunun karşılığında ABD’den ithal edilen mal ve hizmetlere yönelik misilleme tarifelerinin %91’ini kaldırdı. Ayrıca, ABD %24 oranındaki “karşılıklı gümrük tarifelerini” 90 gün süreyle askıya alırken Çin de ilgili karşı önlemleri aynı şekilde askıya aldı.

İki devlet başkanının geçen haftaki telefon görüşmesi esnasında, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Cenevre’deki toplantının ekonomi ve ticaret sorunlarını diyalog ve istişare yoluyla çözmek bakımından ileri doğru atılan önemli bir adım olduğunu belirterek iki ülke halkı ve uluslararası kamuoyu tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade ederken, ABD Başkanı Donald Trump ise toplantıyı çok başarılı bulurken iyi bir anlaşma sağlandığını ifade etti ve ABD’nin bu anlaşmayı uygulamak için Çin'le birlikte çalışacağını vadetti.

Konteyner takibi veri sağlayıcısı Vizion’a göre, gümrük tarifesi politikalarındaki düzenlemenin hemen ardından Çin’den ABD’ye giden konteyner rezervasyonlarında yaklaşık %300'lük keskin bir artış görüldü.

Çin’in ABD’ye yaptığı toplam ihracat hacminin dörtte birinden fazlasını karşılayan Shenzhen’deki Yantian Limanı’ndaki bir kargo deposu yöneticisi, China Media Group’a yaptığı açıklamada limana gelen konteyner hacminin %60’tan fazla artış gösterdiğini, Mayıs ayı sonunda günlük yaklaşık 120'den 200’ün üzerine çıktığını belirtti.

Çin'deki Amerikan Ticaret Odası Başkanı Michael Hart geçen ay yaptığı açıklamada, gümrük tarifesi savaşının bir bakıma gerçeklerle yüzleşmemizi sağlayan bir olay olduğunu, Çin’in ABD için yalnızca bir tedarikçi değil, aynı zamanda önemli bir pazar olduğunu kanıtladığını belirtti.

Londra’daki toplantının ardından, Çin’in uluslararası ticaret temsilcisi Li Chenggang kaydedilen ilerlemenin Çin ve ABD arasındaki güveni pekiştirmeye, iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini daha da teşvik etmeye katkı sağlamasını umduklarını belirtti.

Doç. Dr. Sun, CGTN’ye yaptığı açıklamada Çin ve ABD taraflarının Londra’da kendi stratejik yeterliklerini ortaya koyduğunu ve birbirlerinin pozisyonlarını net bir şekilde anladıklarını ifade etti.

Doç. Dr. Sun, toplantının iş birliğinin ve iki tarafa da fayda sağlayan sonuçlar elde etmeye çalışmanın iki tarafın da çıkarlarına daha iyi hizmet edeceğini, aksi hâlde bu çatışmanın her iki tarafa da nihayetinde zarar vereceğini iki tarafın da anlamasını ve kabullenmesini sağladığını sözlerine ekledi.

