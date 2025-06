CGTN: China dan AS mencapai konsensus berprinsip selepas perundingan perdagangan yang mendalam dan terbuka

BEIJING, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Setelah mesyuarat pertama mekanisme perundingan ekonomi dan perdagangan China-AS di London berakhir, CGTN menerbitkan artikel yang meringkaskan pencapaian dan kemajuan utama. Artikel ini menekankan komitmen China terhadap dialog yang berasaskan kesaksamaan dan manfaat bersama, mengutamakan kerjasama berbanding konfrontasi serta menegaskan bahawa penyelesaian isu perdagangan secara konstruktif bukan sahaja menguntungkan kedua-dua negara tetapi juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi global.

China dan Amerika Syarikat telah mencapai kemajuan baharu dalam menangani kebimbangan ekonomi dan perdagangan masing-masing selepas perundingan perdagangan selama dua hari yang mendalam dan terbuka di London, menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak China pada hari Rabu.

Dari 9 hingga 10 Jun (waktu tempatan), dua ekonomi terbesar dunia mengadakan mesyuarat pertama bagi mekanisme perundingan ekonomi dan perdagangan China-AS. Mereka mencapai persetujuan berprinsip mengenai pelaksanaan konsensus penting yang dicapai oleh kedua-dua pemimpin negara semasa panggilan telefon pada 5 Jun serta rangka langkah untuk mengukuhkan hasil perundingan ekonomi dan perdagangan di Geneva.

Naib Perdana Menteri China, He Lifeng, yang mengetuai urusan perdagangan dan ekonomi China-AS bagi pihak Beijing, menghadiri mesyuarat tersebut bersama wakil utama Washington iaitu Setiausaha Perbendaharaan AS Scott Bessent, Setiausaha Perdagangan AS Howard Lutnick dan Wakil Perdagangan AS Jamieson Greer. He menyatakan bahawa mesyuarat itu merupakan perundingan penting di bawah panduan strategik kedua-dua pemimpin negara.

Menekankan bahawa inti pati hubungan ekonomi dan perdagangan China-AS adalah manfaat bersama dan kerjasama yang saling menguntungkan, naib premier menyatakan bahawa kerjasama antara China dan Amerika Syarikat dalam bidang ekonomi dan perdagangan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak, manakala konfrontasi merugikan kedua-duanya.

Beliau juga menggesa Amerika Syarikat untuk menyelesaikan pertikaian perdagangan dengan China melalui dialog yang setara dan kerjasama yang saling menguntungkan, sambil menekankan bahawa walaupun China ikhlas dalam menjalankan perundingan ekonomi dan perdagangan, ia juga mempunyai prinsipnya sendiri.

Mesyuarat terbaharu ini memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk menjelaskan isu ekonomi dan perdagangan yang masih belum selesai serta membantu mengembalikan hubungan dua hala ke landasan yang betul, kata Sun Taiyi, profesor madya dalam bidang sains politik di Christopher Newport University, Amerika Syarikat memberitahu CGTN.

Hubungan perdagangan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak

Mesyuarat pertama mekanisme perundingan ekonomi dan perdagangan China-AS diadakan hampir sebulan selepas kedua-dua pihak mencapai kemajuan ketara dalam mesyuarat peringkat tinggi dari 10 hingga 11 Mei lalu di Geneva, Switzerland.

Dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan pada 12 Mei, China dan Amerika Syarikat bersetuju untuk mengurangkan tahap tarif dua hala secara signifikan. Amerika Syarikat menarik balik 91 peratus tarif tambahan ke atas barangan dari China, manakala China bertindak balas dengan memansuhkan 91 peratus tarif balas ke atas import dari AS. Selain itu, Amerika Syarikat menggantung tarif 'balas setimpal' sebanyak 24 peratus selama 90 hari, dan China turut menghentikan langkah balas yang sepadan.

Dalam panggilan telefon mereka minggu lalu, Presiden China Xi Jinping menyatakan bahawa mesyuarat di Geneva merupakan langkah penting ke hadapan dalam menyelesaikan isu ekonomi dan perdagangan melalui dialog dan perundingan serta disambut baik oleh kedua-dua masyarakat dan komuniti antarabangsa. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyifatkannya sebagai kejayaan yang besar dan menghasilkan perjanjian yang baik, sambil berjanji bahawa AS akan bekerjasama dengan China untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Sejurus selepas penyesuaian dasar tarif dilaksanakan, tempahan kontena dari China ke Amerika Syarikat melonjak hampir 300 peratus, menurut Vizion, sebuah penyedia data penjejakan kontena.

Seorang pengurus di sebuah gudang kargo di Pelabuhan Yantian di Shenzhen—yang mengendalikan lebih suku daripada jumlah keseluruhan eksport China ke Amerika Syarikat—memaklumkan kepada Kumpulan Media China bahawa jumlah kontena yang masuk meningkat lebih 60 peratus, iaitu daripada kira-kira 120 kepada lebih 200 kontena setiap hari pada penghujung Mei.

Perang tarif ibarat satu ujian realiti yang membuktikan bahawa China merupakan pasaran utama serta pembekal barangan penting bagi Amerika Syarikat, kata Michael Hart, Presiden Dewan Perniagaan Amerika di China bulan lalu.

Selepas mesyuarat di London, wakil perdagangan antarabangsa China, Li Chenggang, menyatakan harapan bahawa kemajuan yang dicapai akan membantu mengukuhkan kepercayaan antara China dan Amerika Syarikat serta terus memajukan perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua-dua negara secara stabil dan sihat.

Profesor Sun memberitahu CGTN bahawa kedua-dua pihak—China dan Amerika Syarikat—telah menunjukkan keupayaan strategik masing-masing dan mencapai persefahaman yang jelas mengenai pendirian satu sama lain di London.

Beliau menambah bahawa mesyuarat tersebut telah membawa kepada pengiktirafan bersama bahawa kerjasama—serta usaha untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan—lebih memberi manfaat kepada kedua-dua pihak berbanding konfrontasi berpanjangan yang akhirnya akan merugikan kedua-dua negara.

https://news.cgtn.com/news/2025-06-11/China-U-S-reach-principled-consensus-after-trade-talks-in-London-1E7iNezpjIA/p.html

