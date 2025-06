CGTN : la Chine et les États-Unis s’entendent sur un accord-cadre à l’issue d’échanges francs et nourris

PÉKIN, 12 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN fait le point sur les principales avancées et conclusions issues de la première réunion du mécanisme de consultation économique et commerciale Chine-États-Unis qui vient de s’achever à Londres. L’article met en exergue l’engagement de la Chine en faveur d’un dialogue fondé sur l’égalité et les avantages mutuels et souligne la prévalence de la notion de coopération sur celle de l’affrontement, tout en réitérant qu’un engagement constructif envers la résolution des différends commerciaux sert les intérêts des deux géants et participe du développement économique mondial.

Selon un communiqué publié ce mercredi par la Chine, les deux pays ont bien progressé dans le désamorçage de leurs préoccupations économiques et commerciales respectives après deux jours d’échanges francs et nourris à Londres.

Les deux premières puissances économiques du monde se sont réunies pour la toute première fois du 9 au 10 juin (heure locale) dans le cadre du mécanisme de consultation économique et commerciale sino-américain. Elles sont convenues d’un accord de principe portant sur la mise en œuvre du consensus majeur agréé par les deux chefs d’État lors de leur entretien téléphonique du 5 juin dernier, ainsi que sur le cadre des mesures venant consolider les conclusions des débats de nature économique et commerciale tenus à Genève.

Le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, responsable des affaires économiques et commerciales Chine-États-Unis à Pékin, a participé à la réunion de concert avec ses homologues américains, le secrétaire au Trésor Scott Bessent, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick et le représentant pour le commerce extérieur Jamieson Greer. Il a qualifié la réunion de consultation majeure menée sous l’instigation stratégique des deux chefs d’État.

En soulignant qu’une mutualisation des avantages doublée d’une coopération réciproquement gagnante constituaient les deux principaux piliers de saines relations économiques et commerciales entre la Chine et les États-Unis, le vice-Premier ministre a relevé que la coopération en la matière profite aux deux parties, tandis que la confrontation leur nuit.

Il a également appelé les États-Unis à résoudre les différends commerciaux avec la Chine par le biais d’un dialogue équitable et d’une coopération mutuellement bénéfique, en avançant que si la Chine exprime une réelle volonté de poursuivre la consultation sur les questions économiques et commerciales, elle n’en maintient pas moins ses principes.

Sun Taiyi, professeur associé de sciences politiques à l’université étasunienne Christopher Newport a indiqué au CGTN que la dernière réunion a permis aux deux géants de clarifier les questions économiques et commerciales en suspens et de participer à la remise d’aplomb des relations bilatérales.

Des relations commerciales bénéfiques aux deux parties

La première réunion du mécanisme de consultation économique et commerciale Chine-États-Unis s’est tenue près d’un mois après les nets progrès réalisés lors d’une réunion de haut niveau organisée à Genève, en Suisse, les 10 et 11 mai.

Dans une déclaration conjointe publiée le 12 mai, la Chine et les États-Unis sont convenus de réduire de manière significative leurs droits de douane bilatéraux. Les États-Unis ont ainsi levé 91 % de leurs droits de douane supplémentaires visant les importations chinoises, et la Chine a fait de même en retirant 91 % de ses droits de douane de rétorsion sur leurs homologues américaines. Les États-Unis ont par ailleurs suspendu 24 % des « droits de douane réciproques » pendant 90 jours et la Chine a parallèlement gelé les contre-mesures correspondantes.

Durant leur entretien téléphonique de la semaine dernière, le Président chinois Xi Jinping a fait valoir que la réunion de Genève, reposant sur le dialogue et la consultation, représentait une étape capitale vers la résolution des différends économiques et commerciaux et qu’elle avait été favorablement accueillie par les représentants des deux pays comme par la communauté internationale. Le Président américain Donald Trump a quant à lui qualifié cette réunion de fort réussie et a affirmé qu’elle avait abouti à un bon accord, engageant son pays à coopérer avec la Chine pour le mettre sur pied.

Selon Vizion, fournisseur de données de suivi des conteneurs, les réservations de conteneurs de la Chine vers les États-Unis ont bondi de près de 300 % à la suite immédiate de l’ajustement des politiques douanières.

Un responsable d’un entrepôt de fret du port de Yantian, à Shenzhen – qui gère plus d’un quart du volume total des exportations chinoises vers les États-Unis – a indiqué à China Media Group que le volume des conteneurs entrants s’était relevé de plus de 60 %, passant d’environ 120 à plus de 200 conteneurs quotidiens fin mai.

« Cette guerre commerciale traduit une vraie réalité et démontre que la Chine est à la fois un marché important et un fournisseur clé pour les États-Unis » observait le mois dernier le président de la Chambre de commerce américaine en Chine Michael Hart.

À l’issue de la réunion de Londres, le représentant chinois au commerce international, Li Chenggang, a déclaré qu’il était attendu que les progrès réalisés induisent un renforcement de la confiance entre la Chine et les États-Unis et jouent en faveur d’un développement à la fois plus stable et plus sain des relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Le professeur Sun Taiyi a précisé au CGTN que les délégations chinoise et américaine avaient témoigné de leurs capacités stratégiques respectives et établi une compréhension claire des positions de chacun lors du sommet de Londres.

Il a ajouté que cette réunion avait conduit à une reconnaissance mutuelle du fait que la coopération, aussi bien que la promesse de résultats mutuellement bénéfiques, servaient bien mieux les intérêts des deux pays qu’une confrontation prolongée, qui finirait par s’avérer préjudiciable.

