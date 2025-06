CGTN: China y Estados Unidos alcanzan un consenso basado en principios después de conversaciones comerciales francas y profundas

BEIJING, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Posteriormente a la conclusión de la primera reunión del mecanismo de consulta económica y comercial China-Estados Unidos en Londres, la CGTN publicó un artículo que resume los resultados principales y el progreso logrado. El artículo subraya el compromiso de China con el diálogo basado en la igualdad y el beneficio mutuo, enfatiza la importancia de la cooperación sobre la confrontación y reafirma que resolver los problemas comerciales a través de un compromiso constructivo sirve a los intereses de ambos países y contribuye al desarrollo económico mundial.

China y Estados Unidos han logrado nuevos avances para abordar las preocupaciones económicas y comerciales de cada uno después de sus conversaciones comerciales sinceras y profundas de dos días en Londres, según un comunicado publicado por la parte china el miércoles.

Del 9 al 10 de junio (hora local), las dos economías más grandes del mundo celebraron su primera reunión del mecanismo de consulta económica y comercial China-Estados Unidos. Llegaron a un acuerdo de principios sobre la implementación del importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado durante su llamada telefónica del 5 de junio y el marco de medidas para consolidar los resultados de las conversaciones económicas y comerciales en Ginebra.

El viceprimer ministro chino, He Lifeng, persona principal de Pekín para asuntos comerciales y económicos entre China y Estados Unidos, asistió a la reunión con el secretario del Tesoro de Washington, Scott Bessent, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Llamó a la reunión una consulta importante bajo la guía estratégica de los dos jefes de estado.

Al señalar que la esencia de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos radica en el beneficio mutuo y la cooperación de beneficio mutuo, el viceprimer ministro dijo que la cooperación entre China y Estados Unidos en el campo económico y comercial beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas.

También instó a Estados Unidos a resolver las disputas comerciales con China a través de un diálogo igualitario y una cooperación mutuamente beneficiosa, y agregó que, si bien China es sincera en la búsqueda de consultas económicas y comerciales, también tiene sus principios.

La última reunión presentó una oportunidad para que ambas partes aclararan los problemas económicos y comerciales pendientes y ayudaran a encaminar las relaciones bilaterales, dijo a CGTN Sun Taiyi, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad Christopher Newport en Estados Unidos.

Los lazos comerciales benefician a ambos

La primera reunión del mecanismo de consulta económica y comercial entre China y Estados Unidos tuvo lugar casi un mes después de que ambas partes lograran avances sustanciales en una reunión de alto nivel, del 10 al 11 de mayo, en Ginebra, Suiza.

En una declaración conjunta emitida el 12 de mayo, China y Estados Unidos acordaron reducir significativamente los niveles arancelarios bilaterales. Estados Unidos levantó el 91 por ciento de sus aranceles adicionales sobre los productos chinos, y China correspondió eliminando el 91 por ciento de sus aranceles de represalia sobre las importaciones estadounidenses. Además, Estados Unidos suspendió los "aranceles recíprocos" del 24 por ciento durante 90 días, mientras que China detuvo de manera similar sus contramedidas correspondientes.

Durante su llamada telefónica la semana pasada, el presidente chino, Xi Jinping, dijo que la reunión en Ginebra marcó un importante paso hacia adelante en la resolución de problemas económicos y comerciales a través del diálogo y la consulta y fue bienvenida por ambas sociedades y la comunidad internacional, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo calificó de muy exitoso y dijo que produjo un buen acuerdo, prometiendo que Estados Unidos trabajará con China para ejecutar el acuerdo.

Inmediatamente después del ajuste de las políticas arancelarias, las reservas de contenedores de China a EE. UU. aumentaron casi un 300 por ciento, según Vizion, un proveedor de datos de seguimiento de contenedores.

Un gerente de un almacén de carga en el puerto de Yantian en Shenzhen, que maneja más de una cuarta parte del volumen total de exportación de China a los Estados Unidos, dijo a China Media Group que el volumen de contenedores entrantes había aumentado en más del 60 por ciento, pasando de aproximadamente 120 a más de 200 contenedores a diario a finales de mayo.

La guerra arancelaria es como un control de la realidad, lo que demuestra que China es un mercado importante, así como un proveedor de bienes para los EE.UU., dijo Michael Hart, presidente de la Cámara Americana de Comercio en China, el mes pasado.

Tras la reunión de Londres, el representante de comercio internacional de China, Li Chenggang, dijo que se espera que el progreso realizado sea propicio para fortalecer la confianza entre China y Estados Unidos y promover aún más el desarrollo constante y saludable de los lazos económicos y comerciales entre los dos países.

El profesor Sun dijo a CGTN que las partes china y estadounidense han demostrado sus respectivas capacidades estratégicas y han establecido una comprensión clara de las posiciones de cada uno en Londres.

La reunión condujo a un reconocimiento mutuo de que la cooperación, y la búsqueda de resultados mutuamente beneficiosos, sirve mejor a sus intereses que la confrontación prolongada, lo que en última instancia resultaría perjudicial para ambos, agregó.

https://news.cgtn.com/news/2025-06-11/China-U-S-reach-principled-consensus-after-trade-talks-in-London-1E7iNezpjIA/p.html

