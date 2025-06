Denodo Mencapai Kecekapan Perkhidmatan Kewangan Snowflake, Memperkukuhkan Sokongan untuk Inovasi Industri dan Tadbir Urus Data

Syarikat kewangan yang dikawal ketat dijamin dapat menikmati penyepaduan data yang selamat, berskala dan patuh untuk memenuhi keperluan strategik mereka

PALO ALTO, Calif., June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , peneraju dalam pengurusan data, mengumumkan bahawa ia telah memperoleh Kecekapan Perkhidmatan Kewangan Snowflake , mengiktiraf keupayaannya dalam membantu organisasi perkhidmatan kewangan memenuhi keperluan unik mereka dalam pengurusan data, pematuhan peraturan, dan transformasi digital dengan menggunakan Snowflake Data Cloud.

Kecekapan Perkhidmatan Kewangan Snowflake dianugerahkan kepada rakan kongsi yang telah berjaya menyediakan penyelesaian dan kepakaran yang disesuaikan dengan industri perkhidmatan kewangan termasuk perbankan, pasaran modal dan insurans. Pencapaian ini mengukuhkan komitmen Denodo dalam menyokong permintaan sektor terhadap akses data masa nyata, analitik berprestasi tinggi, keselamatan yang dipertingkatkan, pengesanan penipuan serta pematuhan yang ketat terhadap piawaian industri.

“Kecekapan ini mengukuhkan matlamat bersama kami untuk membantu institusi kewangan memanfaatkan sepenuhnya data mereka melalui pendekatan moden, berskala dan terkawal yang memenuhi piawaian tertinggi industri,” kata Suresh Chandrasekaran, naib presiden eksekutif di Denodo. “Pelanggan bersama kami boleh yakin bahawa Platform Denodo telah dioptimumkan dan diuji untuk berfungsi dengan Snowflake bagi mempercepatkan pencapaian keputusan yang bermakna.” Pendekatan pengurusan data logik Platform Denodo membolehkan organisasi kewangan mengurus data merentasi persekitaran awan dan setempat, termasuk data yang berada dalam Snowflake, dengan ketangkasan dan tadbir urus yang tiada tandingannya. Ini membolehkan institusi memperoleh pandangan bersatu tentang data pelanggan, mempercepatkan masa ke cerapan dan mengurangkan risiko operasi.

Dengan menggabungkan keupayaan integrasi dan penyampaian data masa nyata Platform Denodo dengan Snowflake Data Cloud yang selamat dan berskala, pelanggan bersama boleh memacu penggunaan dalam pelbagai kes seperti:

Pemodelan AI/ML

Pelaporan peraturan masa nyata

Pandangan 360 dan pemperibadian pelanggan

Pengesanan penipuan dan analitik risiko

Pelaporan dan pematuhan ESG

Pemodenan awan dan demokratisasi data

Kecekapan ini mengukuhkan lagi perkongsian Denodo-Snowflake yang semakin berkembang dan menekankan peranan Denodo sebagai rakan strategik dalam pengurusan data bagi firma perkhidmatan kewangan yang merangkul inovasi digital. Setelah mencapai Pengesahan Teknologi Sedia Snowflake sebelum ini dan diiktiraf sebagai rakan kongsi Premier dalam Tahap Produk Awan Data Snowflake AI, Denodo berada pada kedudukan yang unik untuk membantu organisasi memaksimumkan nilai data mereka merentasi ekosistem Snowflake.

Perihal Denodo

Denodo merupakan peneraju dalam pengurusan data. Platform Denodo yang memenangi anugerah ialah platform pengurusan data logikal terkemuka untuk mengubah data menjadi cerapan dan hasil yang boleh dipercayai untuk semua inisiatif berkaitan data di seluruh perusahaan, termasuk AI dan layan diri. Pelanggan Denodo dalam semua industri di seluruh dunia telah menyampaikan data sedia AI dan sedia perniagaan yang dipercayai dalam satu pertiga masa dan dengan prestasi 10 kali lebih baik berbanding lakehouse dan platform data arus perdana yang lain secara berasingan. Untuk maklumat lanjut, layari denodo.com .

Hubungan Media

pr@denodo.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.