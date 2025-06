Mise au point officielle : le communiqué diffusé le 12 juin au nom de Wyncor et Warner Bros. ne doit pas être pris en compte

PARIS, 12 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Wyncor tient à préciser que le communiqué de presse intitulé :

« Wyncor signe un partenariat stratégique avec Warner Bros pour lancer une collection Miraball surprises exclusive Harry Potter™ et DC Comics™ », diffusé le 12 juin 2025, contient des informations erronées et n’a été validé ni par Wyncor, ni par Warner Bros. Discovery.

Ce document ne doit en aucun cas être utilisé ou relayé, que ce soit partiellement ou intégralement.

Wyncor appelle les journalistes et rédactions ayant reçu ce communiqué à ne pas en tenir compte dans le cadre de leur couverture éditoriale. Si le contenu a d’ores et déjà fait l’objet d’une publication en ligne ou papier, nous demandons expressément son retrait immédiat.

Une version validée du projet fera l’objet d’une communication distincte, en coordination avec les partenaires concernés, au moment opportun.

Nous remercions les médias de leur vigilance et de leur professionnalisme sur ce sujet.

Contact presse Loïc Bremme Attaché de presse – COMIT RP +33 (0)6 19 12 10 40 contact@agence-comit.com www.agence-comit.com

