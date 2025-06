Unipart memperoleh kontrak tiga tahun dengan Scania di China

OXFORD, United Kingdom, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unipart, rakan peningkatan prestasi rantaian bekalan telah memperoleh kontrak selama tiga tahun dengan Scania bagi perkhidmatan logistik selepas jualan di China, yang akan diuruskan dari tapak baharu yang dilancarkan di Kunshan.

Operasi baharu ini akan menyediakan rangkaian lengkap perkhidmatan logistik selepas jualan. Tapak ini dijangka mengalami perkembangan yang signifikan, dengan saiz dan kapasiti yang diramalkan meningkat dua kali ganda dalam tempoh 12 bulan akan datang.

Tapak strategik ini merupakan komponen penting dalam rantaian bekalan Scania untuk pasaran China. Ia membolehkan Scania menggabungkan produk yang diimport dan yang diperoleh secara tempatan di satu kemudahan yang terletak secara strategik dengan kapasiti besar untuk pengembangan. Dari pusat ini, Scania kini dapat menghantar rangkaian penuh produk selepas jualan ke semua lokasi pengedar di seluruh China, secara langsung menyokong strategi pertumbuhan mereka.

Unipart sudah pun mempunyai kehadiran kukuh dalam rantaian bekalan Scania di China, dengan menyediakan perkhidmatan pengangkutan, pengangkutan darat, penyimpanan dan perkhidmatan tambah nilai pra-pengilangan.

Ketua Pegawai Eksekutif Unipart, Darren Leigh, berkata: “Pelancaran berjaya projek ini adalah hasil langsung daripada kerjasama antara pasukan Unipart dan Scania untuk menyediakan tawaran yang strategik bagi rantaian bekalan mereka. Kami menantikan manfaat daripada kerjasama ini dalam merealisasikan strategi pertumbuhan Scania di China.”

Carl Williams, Pengarah Urusan Unipart bagi rantau Asia Pasifik, menyatakan: “Pemilihan Unipart untuk kontrak penting ini adalah berdasarkan beberapa faktor utama, termasuk kredibiliti yang telah terbukti hasil kerjasama berjaya selama bertahun-tahun dalam kontrak-kontrak lain bersama Scania. Selain itu, penyelesaian digital inovatif Unipart, keserasian budaya korporat antara Unipart dan Scania serta pandangan bersama mengenai kelestarian yang turut memainkan peranan penting.

“Kerjasama yang berjaya ini serta pelancaran operasi pusat alat ganti di Kunshan mengukuhkan kredibiliti dan keupayaan Unipart dalam melaksanakan projek yang kompleks dan berimpak tinggi untuk pemimpin industri automotif global seperti Scania. Ia menyerlahkan kepakaran Unipart dalam kecekapan rantaian bekalan, inovasi serta keupayaannya untuk memacu peningkatan prestasi pada skala antarabangsa.”

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di Unipart memperoleh kontrak tiga tahun dengan Scania di China - Unipart

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi: Alistair Drummond, Ketua Komunikasi Luar E: alistair.drummond@unipart.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.