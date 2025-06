Memo: Presentación De La Gobernadora Kathy Hochul Ante El Comité De Supervisión Y Reforma Gubernamental De La Cámara De Representantes

TO: Partes interesadas

FROM: Oficina de la Gobernadora Kathy Hochul

DATE: 12 de Junio, 2025

RE: Comparecencia de la gobernadora Kathy Hochul ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de EE. UU. —---------------------------------------------------------------------------------------------- Hoy, la gobernadora Hochul comparece voluntariamente ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para participar en una audiencia sobre política migratoria. Durante esta audiencia, podrán escuchar a la gobernadora Hochul explicar cómo mantiene seguros a los neoyorquinos. Su postura es clara: apoya fronteras sólidas y seguras, así como una reforma migratoria integral. Y a lo largo de su mandato como gobernadora, ha demostrado que podemos acoger a quienes desean trabajar y contribuir a Nueva York, al tiempo que responsabilizamos a cualquiera que amenace la seguridad pública. Desafortunadamente, según las declaraciones previas de algunos miembros a los medios de comunicación, parece muy probable que esta audiencia se vea frustrada por acusaciones descabelladas, caracterizaciones distorsionadas y falsedades descaradas. Este memorando expone los hechos clave sobre el historial de la gobernadora Hochul en materia de seguridad pública y política migratoria. Analicemos: AFIRMACIÓN FALSA: Nueva York es un estado santuario que obstaculiza la capacidad de las fuerzas del orden federales para arrestar y expulsar a delincuentes violentos de sus calles. HECHO: En Nueva York no existe ningún santuario para quienes cometen delitos. Nueva York se compromete a tomar medidas enérgicas contra pandilleros y delincuentes violentos, y los funcionarios estatales cooperan con el ICE y la CBP en diversas circunstancias. El estado de Nueva York puede y trabajará y se coordinará con los funcionarios federales de inmigración cuando: Hay una investigación criminal activa Una persona ha sido condenada por un delito en el estado de Nueva York. Una persona es sospechosa de un delito migratorio. La coordinación con el departamento de inmigración federal es relevante para la investigación de un delito cometido en el estado de Nueva York. Una persona es sospechosa de un delito con posibles dimensiones multinacionales, como la participación en cárteles de la droga y pandillas internacionales. [Gothamist enero del 2025]

El Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria ha entregado a ICE a más de 1,300 personas extranjeras encarceladas tras cumplir sus condenas desde que la gobernadora Hochul asumió el cargo en el 2021: Fecha de inicio Fecha de finalización Entregados a ICE ICE no los recogió 24/8/2021 31/12/2021 119 15 1/1/2022 31/12/2022 353 50 1/1/2023 31/12/2023 318 18 1/1/2024 31/12/2024 395 22 1/1/2025 30/5/2025 158 15 TOTAL 1,343 120 Fuente: Registros DOCCS del Estado de Nueva York Justice.gov: Ciudadano pakistaní extraditado para enfrentar cargos en relación con un complot para perpetrar un tiroteo masivo inspirado por ISIS en un centro judío de la ciudad de Nueva York “Un ciudadano pakistaní residente en Canadá, Muhammad Shahzeb Khan, de 20 años, también conocido como Shahzeb Jadoon, fue extraditado a Estados Unidos el 10 de junio, en relación con una acusación formal presentada en el Distrito Sur de Nueva York”. “La Policía Estatal asignada al Grupo de Trabajo desempeñó un papel crucial en la investigación del sujeto y su traslado desde Canadá hacia Estados Unidos. Gracias a la colaboración con colegas del FBI, la CBP y las fuerzas del orden canadienses, fue finalmente arrestado por las autoridades canadienses antes de que pudiera ingresar a Estados Unidos”. [Governor.ny.gov]

Ice.gov: ICE de la Ciudad de Nueva York y sus colaboradores arrestan a un inmigrante indocumentado buscado en su país de origen por homicidio “El 2 de febrero del 2018, las autoridades de Santo Domingo, República Dominicana, emitieron una orden de arresto contra Cruz por el delito de homicidio, la cual se internacionalizó seis semanas después. ICE de la Ciudad de Nueva York recibió la notificación el 16 de marzo de este año”. “El Departamento de Policía de New Rochelle arrestó a Cruz por tener placas indebidas y confiscó su vehículo el 17 de mayo. El Departamento de Policía de New Rochelle lo liberó bajo su propia responsabilidad antes de darse cuenta de que era un fugitivo internacional buscado por homicidio. Al recibir esta información, el departamento de policía notificó de inmediato a ICE de la Ciudad de Nueva York, que, junto con sus colaboradores federales, arrestó a Cruz”.

Ice.gov: Investigación de ICE en Buffalo resulta en una sentencia de 30 años para un hombre de Nueva York por cargos de explotación infantil “Un hombre de Nueva York fue sentenciado por cargos de explotación infantil tras una investigación realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. con el apoyo de la Policía Estatal de Nueva York”.

Ice.gov: Hombre de Pensilvania sentenciado por participar en el robo a 55 almacenes de UPS tras investigación de ICE “Agencias de todo el país apoyaron a ICE HSI Newark en la investigación que culminó con las sentencias… Entre las agencias de Nueva York se encuentra la Policía Estatal de Nueva York [...].”

AFIRMACIÓN FALSA: La delincuencia ha alcanzado niveles récord en Nueva York y la ciudad y el estado están sumidos en el caos. HECHO: Entre los estados más poblados, el estado y la ciudad de Nueva York se encuentran entre las jurisdicciones más seguras del país, con tasas de delincuencia que han disminuido desde que la gobernadora Hochul asumió el cargo en el 2021. El estado de Nueva York tiene la tasa de homicidios MÁS BAJA de los 10 estados más poblados de EE. UU. y la MITAD del promedio nacional; su tasa de homicidios es inferior a la de Florida, Texas, Georgia y Arizona, entre otros estados.

La ciudad de Nueva York tiene la SEGUNDA tasa de delincuencia MÁS BAJA de las 10 ciudades más pobladas de EE. UU., inferior a la de Houston, Dallas y San Antonio, entre otras ciudades.

NYC.gov: El Departamento de Policía de Nueva York anuncia un récord de tiroteos y asesinatos en los primeros cinco meses de 2025 “La comisionada de policía Jessica S. Tisch anunció hoy que, de enero a mayo del 2025, la ciudad de Nueva York experimentó el menor número de tiroteos y asesinatos registrado en la historia y estableció el récord de menor número de tiroteos y asesinatos en mayo. La ciudad de Nueva York también experimentó el Memorial Day más seguro registrado, con el menor número de tiroteos en todo el fin de semana y el primer domingo del Memorial Day sin tiroteos. Estas cifras históricas impulsaron el octavo mes consecutivo de descensos en las principales categorías de delitos, con una caída del 4.9% en mayo del 2025 en comparación con el mismo período del año anterior”.

NYC.gov: El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) anuncia una reducción histórica de la delincuencia en el primer trimestre de 2025, con la menor cantidad de tiroteos registrados en la historia. “Estas disminuciones históricas en la violencia se acompañaron de importantes reducciones de la delincuencia en todos los distritos de patrullaje, con una disminución del 10,9% en el índice de delincuencia. En este trimestre, los robos disminuyeron un 22,8% (3074 frente a 3981), los hurtos mayores un 13,7% (10 226 frente a 11 855), el robo de vehículos un 11,9% (2773 frente a 3148), los allanamientos un 4,4% (3043 frente a 3184) y las agresiones graves un 2,7% (6361 frente a 6535).”

cdc.gov: Según los últimos datos disponibles de los CDC, el estado de Nueva York tiene la tasa de homicidios más baja de los 10 estados más poblados del país. AFIRMACIÓN FALSA: Los líderes de Nueva York son indulgentes con la delincuencia y no han tomado medidas para proteger a la población del estado. HECHO: La principal prioridad de la gobernadora Hochul es la seguridad pública y ha invertido más de 2,600 millones de dólares en la prevención de la violencia armada y otras iniciativas de seguridad pública. Times Union: Hochul presenta un presupuesto de 252,000 millones de dólares centrado en el coste de la vida y la delincuencia. “Su presupuesto incluiría 77 millones de dólares para aumentar la presencia policial en los andenes del metro y en los trenes durante la noche. También pide que se agilice la inversión de 400 millones de dólares para continuar la instalación de cámaras fijas en las cárceles de todo el sistema penitenciario estatal, con casi 20 millones de dólares asignados para ampliar el uso de cámaras corporales para los agentes penitenciarios”.

WKBW: La gobernadora Hochul anuncia millones en fondos para la seguridad pública destinados a las agencias locales del orden público “La gobernadora Hochul anunció el miércoles $50 millones en fondos para iniciativas de seguridad pública en todo el estado”. “$30 millones de estos fondos se destinarán a nuevas tecnologías y equipos para las agencias locales del orden público, como cámaras corporales, almacenamiento y software”.

Everytown: VICTORIA PARA LA SEGURIDAD DE ARMAS: La gobernadora Kathy Hochul y los legisladores de Nueva York incluyen más de $350 millones en el acuerdo presupuestario del Año Fiscal 2025 para programas de prevención de la violencia con armas de fuego; Madres Exigen Acción, Estudiantes Exigen Acción Responden “Las secciones de Nueva York de Madres Exigen Acción y Estudiantes Exigen Acción, ambas parte de la red de base de Everytown for Gun Safety, emitieron la siguiente declaración aplaudiendo a la gobernadora Kathy Hochul, a la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, al presidente de la Cámara de Representantes, Carl Heastie, y a los legisladores por acordar un presupuesto que mantiene el compromiso histórico de Nueva York de más de $350 millones para financiar los esfuerzos de prevención de la violencia armada en todo el estado e invierte en nuevas iniciativas para combatir la violencia el fin de semana pasado”.

NY1: Los planes de seguridad del metro en el presupuesto estatal incluyen servicios de salud mental y más barreras en los andenes. “La gobernadora promocionó la obtención de $77 millones en el presupuesto para financiar las patrullas nocturnas del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en cada tren, que también debe cubrir la ciudad. Esto finaliza el 30 de junio y no está claro si continuarán. 'Continuaré con esa financiación y me aseguraré de que tengamos los recursos necesarios, ya sea a través de la ciudad, el estado o en conjunto', dijo Hochul”.

Statescoop: La gobernadora de Nueva York anuncia $127 millones en nuevos fondos para tecnología de seguridad pública “La oficina de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció esta semana que los departamentos de policía y las oficinas del sheriff fuera de la ciudad de Nueva York recibirán $127 millones para herramientas de prevención del delito y otras nuevas tecnologías. Casi 400 agencias del orden público en todo Nueva York recibirán fondos a través de la Subvención de Seguridad Pública del estado, tras solicitar fondos adicionales el año pasado para la compra de nuevos equipos. Según el anuncio de la subvención, los departamentos de policía y las oficinas del sheriff utilizarán los fondos para adquirir lectores de matrículas, sistemas de cámaras móviles y fijas, sistemas de despacho asistido por computadora, software, drones, dispositivos de detección de disparos y equipos "inteligentes" para patrullas y agentes de policía”.

NY Times: Basándose en las inversiones récord de la gobernadora Hochul en iniciativas de prevención del delito de eficacia comprobada, el Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2026 incluye cambios esenciales y sensatos en las Leyes de Descubrimiento de Nueva York para apoyar a las sobrevivientes, responsabilizar a los perpetradores y salvaguardar el derecho a un juicio justo y rápido. Los cambios evitarán que los casos sean desestimados por errores técnicos y eliminarán las desestimaciones e interrupciones que han re-traumatizado a las sobrevivientes de violencia doméstica y otros delitos graves. Se han asignado $135 millones a fiscales y defensores para garantizar el cumplimiento del proceso de descubrimiento, un aumento interanual de $15 millones. AFIRMACIÓN FALSA: Nueva York adopta una postura indulgente con la inmigración, al tiempo que obliga a estados fronterizos como Texas a gestionar la afluencia de recién llegados. HECHO: El estado de Nueva York comparte frontera con Canadá y ha invertido recursos adicionales para proteger su territorio norte, así como para detener las pandillas transnacionales y el flujo de fentanilo. Newsday: Nueva York asigna $8 millones para la seguridad fronteriza con Canadá. La gobernadora Kathy Hochul y los legisladores estatales acordaron destinar 8 millones de dólares del presupuesto estatal a la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, según declaró Hochul al anunciar un "acuerdo general" sobre el presupuesto el lunes por la noche. "Los fondos aumentarán la seguridad", declaró la demócrata en una conferencia de prensa, añadiendo que permitirán al estado proporcionar "las fuerzas del orden y la tecnología necesarias para detener a las organizaciones criminales transnacionales y el tráfico de armas, drogas y personas". "Los fondos, que forman parte de un presupuesto de 254 mil millones de dólares, se centran en la frontera terrestre con Canadá, cerca de Plattsburgh, según declaró a Newsday Jackie Bray, comisionada de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado. Los fondos se destinarán a policías estatales adicionales, lectores de matrículas y drones, y se desplegarán durante el próximo año", añadió.

NYP: Hochul critica la medida para reducir el horario de cruce fronterizo “Si bien la Administración Biden-Harris ha logrado un éxito considerable en la mejora de la seguridad en la frontera sur, Nueva York está experimentando un aumento drástico en los cruces irregulares a lo largo de nuestra frontera norte”, declaró en un comunicado. “Necesitamos ampliar la seguridad en la frontera norte hoy y solicito a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. que revoque esta decisión”. “Nueva York ha redirigido $5 millones de fondos del Programa Estatal de Seguridad Nacional para reforzar las medidas de seguridad en la frontera con Canadá”, afirmó Hochul, incluyendo la adquisición de herramientas adicionales para apoyar las investigaciones sobre organizaciones criminales transnacionales. “Si bien estos importantes recursos ayudarán a mantener seguros a los neoyorquinos y a gestionar el aumento de cruces fronterizos ilegales, un mayor apoyo federal es crucial para hacer frente a la magnitud de la migración que estamos viendo”, concluyó.

North County Now: Hochul instó al Departamento de Seguridad Nacional a ampliar la aplicación de la ley migratoria en la frontera de Nueva York con Canadá. “Previamente he expresado mis preocupaciones en reuniones con la Administración Biden-Harris y escribo para solicitar nuevamente al Departamento de Seguridad Nacional que asigne de inmediato personal y recursos para ampliar las actividades de aplicación de la ley a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En vista de las acciones de esta semana, le solicitó que revoque de inmediato la decisión de suspender la presencia de personal las 24 horas, los 7 días de la semana, a lo largo de nuestra frontera norte en puntos críticos”, escribió. Hochul señaló el creciente número de cruces fronterizos ilegales este año como una preocupación principal, afirmando que debería justificar una respuesta más firme. Añadió que las políticas históricamente laxas con respecto a la frontera norte también son responsables de este caso. Hochul señaló las políticas migratorias de larga data de EE. UU. y Canadá como una de las principales razones por las que la frontera norte se ha convertido en una ruta cada vez más popular para los extranjeros que buscan ingresar a EE. UU.

AFIRMACIÓN FALSA: La delincuencia en el metro de la ciudad de Nueva York está en aumento y los pasajeros están abandonando el sistema. HECHO: La delincuencia en el metro ha disminuido, y la gobernadora Hochul continúa invirtiendo en la aplicación de la ley y la infraestructura física para garantizar la seguridad de los pasajeros, a la vez que el número de pasajeros sigue creciendo. NYP: La delincuencia en el metro de Nueva York cae a niveles pre-pandemia tras la inundación policial: "El miedo ha disminuido" "Durante una conferencia de prensa con el alcalde Eric Adams para presentar las estadísticas de delincuencia del primer trimestre de la ciudad, Tisch afirmó que los delitos graves en el metro han disminuido un 18%, el segundo nivel más bajo en 27 años". "No se han registrado asesinatos en nuestro metro este trimestre, la primera vez que esto ocurre desde 2018", declaró, refiriéndose al período que abarca los primeros tres meses del año. "Tisch respondió desplegando 200 policías en trenes y andenes, además de enviar cientos más a los centros de transporte para apoyar el plan de la gobernadora Kathy Hochul de colocar dos agentes en cada metro nocturno".

amNY: La delincuencia en el metro continúa disminuyendo, incluso cuando casos de alto perfil acaparan titulares en Nueva York. “La delincuencia en el metro de Nueva York continúa en tendencia descendente en 2025, incluso después de un ligero aumento en abril en comparación con el mismo mes del año pasado, según los últimos datos policiales”. “Durante un período de 28 días que finalizó el 20 de abril, la delincuencia en el transporte público aumentó un 9% en comparación con el mismo período de 2024: 146 delitos este año frente a los 134 del año pasado. Centrándose en la mitad del mes, la delincuencia en el transporte público aumentó casi un 30% durante la semana del 14 al 20 de abril en comparación con el mismo período de 2024. Se registraron 27 delitos en el sistema de transporte público de la ciudad durante esos siete días el año pasado, en comparación con 35 en la misma semana de 2025”.

PIX11: La gobernadora Hochul ha invertido en cámaras y otros equipos de seguridad. “Hochul ordenó a la MTA en 2022 instalar cámaras de vigilancia en todos los vagones del metro. La gobernadora lo describió como una iniciativa importante que finalmente se completó el miércoles. “El 100% de los vagones del metro ya están equipados con cámaras”, dijo Hochul. “Tenemos miles de vagones, miles de cámaras… Si piensa cometer un delito en el metro, lo vigilaremos y lo atraparemos”.

NYT: “El número de pasajeros ha aumentado en todos los medios de transporte público”. “Si bien el número de vagones en circulación ha disminuido, el número de pasajeros del transporte público ha aumentado, lo que sugiere que muchos viajeros se han cambiado. Desde principios de enero hasta mediados de abril, en comparación con la misma época del año pasado, el número de pasajeros en autobús y metro de la MTA ha aumentado. También ha aumentado en el Ferrocarril de Long Island, el Ferrocarril de Staten Island y las líneas de cercanías de Metro-North que dan servicio a los suburbios del norte y a partes de Connecticut”.

amNY: Tarifas por congestión: LIRR y Metro-North registran un aumento en el número de pasajeros desde el 5 de enero “Los ferrocarriles suburbanos Metro-North y el Ferrocarril de Long Island (LIRR) experimentaron un drástico aumento en el número de pasajeros cada día desde la implementación de las tarifas por congestión el 5 de enero, según datos estatales”. “Las métricas del portal de datos abiertos del estado de Nueva York muestran que el número de pasajeros en ambas líneas de cercanías ha aumentado considerablemente en comparación con el mismo período del año pasado, antes de la entrada en vigor de los peajes”.

AFIRMACIÓN FALSA: Los demócratas de Nueva York no se toman en serio la lucha contra la inmigración y están utilizando este tema para culpar a sus oponentes políticos. HECHO: La gobernadora Hochul ha abogado por una reforma migratoria integral durante las administraciones de Biden y Trump, y ha defendido el proyecto de ley fronterizo bipartidista que habría financiado la mayor inversión en seguridad fronteriza en la historia de Estados Unidos. News 10: La gobernadora Hochul pide la aprobación de un proyecto de ley bipartidista en el Congreso “La gobernadora Kathy Hochul insta a los republicanos de Nueva York en la Cámara de Representantes de EE. UU. a aprobar una legislación bipartidista sobre la reforma migratoria, si se aprueba en el Senado”. “Es absolutamente esencial que logremos estos cambios”, declaró Hochul en una conferencia de prensa el lunes. “Según Hochul, el proyecto de ley bipartidista en el Senado de EE. UU. endurecerá las leyes de asilo y otorgará a los estados y municipios 1.400 millones de dólares”.

AP: ¿Qué incluye el paquete bipartidista del Senado para ayudar a Ucrania y asegurar la frontera con EE. UU.? “El paquete también destinaría 20.000 millones de dólares a las fuerzas de seguridad migratorias, lo que permitiría contratar a miles de agentes adicionales para evaluar las solicitudes de asilo, aumentar a cientos de agentes de la Patrulla Fronteriza y ayudar a detener el flujo de fentanilo”.

Los republicanos del Congreso, muchos de los cuales forman parte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, no apoyaron el proyecto de ley a instancias del entonces candidato Trump para ganar puntos políticos. Presidente Comer: “Los estadounidenses esperan que el Congreso impulse políticas que aseguren la frontera, y no apoyaré ninguna legislación que no logre esta prioridad. Este desastroso proyecto de ley fronterizo de @POTUS y @SenSchumer redobla la apuesta por políticas fronterizas fallidas e incentiva aún más la inmigración ilegal”. Rep. Jordan: “Joe Biden no va a solucionar un problema que él mismo creó a propósito… En una frase: No se puede usar dinero para procesar ni liberar al país a nuevos migrantes… Tomemos un descanso y dejemos que el pueblo estadounidense decida cómo queremos abordar esto en noviembre, cuando tengamos al presidente Trump —quien de hecho tenía el control de nuestra frontera— contra el presidente Biden… Que el país decida”. Rep. Mace: “¿Es una broma? La ‘seguridad fronteriza’ del Senado. Las secciones de Nueva York de Moms Demand Action y Students Demand Action, ambas parte de la red de base de Everytown for Gun Safety, emitieron la siguiente declaración aplaudiendo a la gobernadora Kathy Hochul, a la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, al presidente de la Cámara de Representantes, Carl Heastie, y a los legisladores por acordar un presupuesto que mantiene el compromiso histórico de Nueva York de más de $350 millones para financiar los esfuerzos de prevención de la violencia armada en todo el estado e invierte en nuevos esfuerzos para combatir la violencia el fin de semana pasado. Este proyecto de ley, si lo llamamos así, es peor de lo que se pensaba. Rep. Greene: “¡El presidente Trump tiene las mejores políticas fronterizas y la mejor declaración sobre el PEOR proyecto de ley de rendición fronteriza de Estados Unidos! ¡Llegó muerto!” Rep. Boebert: “Este supuesto proyecto de ley de "compromiso" fronterizo se lee como un acuerdo entre los cárteles, los traficantes de personas y Alejandro Mayorkas. Todos están salivando al leerlo. Ningún republicano debería apoyar esta monstruosa amnistía absoluta que no logra asegurar la frontera”. Rep. Luna: “Cualquier republicano que vote a favor traicionará al pueblo estadounidense”.

AFIRMACIÓN: Nueva York se queda de brazos cruzados mientras el antisemitismo y los crímenes de odio se cometen con impunidad. HECHO: La gobernadora Hochul ha realizado inversiones récord para fortalecer las medidas de seguridad para las organizaciones que enfrentan un mayor riesgo de crímenes de odio. SILive: La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anuncia financiamiento para organizaciones en riesgo de crímenes de odio o terrorismo. “La gobernadora Kathy Hochul anunció una nueva inversión estatal de casi $63.9 millones para fortalecer las medidas de seguridad en organizaciones comunitarias sin fines de lucro que se consideran en riesgo de crímenes de odio o ataques debido a sus ideologías, creencias o misiones”. Disponible a través del Programa de Protección de Comunidades contra Crímenes de Odio, la financiación apoyará proyectos y mejoras de ciberseguridad en 336 organizaciones de Nueva York, según un anuncio emitido el martes.

NYT: La gobernadora Hochul anuncia 75 millones de dólares para combatir los crímenes de odio en Nueva York La gobernadora Kathy Hochul de Nueva York anunció el martes subvenciones de hasta 75 millones de dólares para departamentos de policía locales y lugares de culto en respuesta al aumento de las denuncias de ataques antisemitas y crímenes de odio contra palestinos tras la guerra entre Israel y Hamás. El estado también iniciará una revisión de las políticas contra el antisemitismo y la discriminación en el sistema universitario público de la ciudad de Nueva York, mientras que la Policía Estatal ampliará su vigilancia de las redes sociales para identificar amenazas en línea en los campus universitarios. “Puedes oponerte enérgicamente a la respuesta de Israel tras el ataque contra su pueblo, pero también oponerte enérgicamente al terrorismo, a Hamás, al antisemitismo y al odio en todas sus formas”, declaró la Sra. Hochul, demócrata, en declaraciones transmitidas en línea. “No podemos permitir que ningún neoyorquino viva con miedo”.



